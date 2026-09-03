Stasera in tv (3 settembre), Jesse Williams indaga in Hotel Costiera contro il giallo di Costanza
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di giovedì 3 settembre: il cane poliziotto di Il commissario Rex su Rai 2 sfida i viaggi di Kilimangiaro Estate su Rai 3, mentre su Sky Cinema 1 torna il thriller L’avvocato del diavolo.
Se siete indecisi su cosa seguire nella sera di 3 settembre 2026, vi guidiamo tra fiction, approfondimenti e grande calcio: una selezione pensata per accontentare gusti diversi e tenervi incollati fino a tarda notte.
Giannetta e Dalmazio tra cuori e misteri: la Rai punta su giallo, viaggi e nostalgia
Rai 1 — 21:30 — Costanza. La vita di Costanza, paleopatologa e madre single, cambia rotta a Verona: tra un trasferimento complesso e il ritorno di Marco, il padre di sua figlia, la protagonista si immerge in un antico enigma che racconta in un podcast. Miniserie ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola, con un cast che unisce sentimento e indagine. Nel cast: Miriam Dalmazio, Marco Rossetti, Giulia Arena, Kaspar Capparoni.
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Rai 2 — 21:20 — Il commissario Rex. Il cane poliziotto più celebre torna alle origini: Rex affianca il detective Max Steiner nelle strade di Vienna, tra inseguimenti, casi intricati e fiuto infallibile. Con Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher, Doris Golpashin, Marie Burchard.
Rai 3 — 21:15 — Kilimangiaro Estate. Con Camila Raznovich e tanti ospiti, il mondo visto attraverso la lente del viaggio: documentari originali firmati dai film‑maker della trasmissione, storie e curiosità che intrecciano luoghi, persone e ambiente.
Del Debbio al contrattacco, thriller in costiera e Coppa Italia: Mediaset tra scontro e adrenalina
Rete 4 — 21:35 — Dritto e rovescio. Il talk politico‑sociale curato da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio riporta al centro i temi caldi dell’attualità con interviste, dibattiti serrati e collegamenti dalle piazze. Nato nel 2019, ha ereditato lo spirito di inchiesta di Quinta Colonna e nel tempo ha ospitato firme e politici ricorrenti, tra cui Maurizio Belpietro, Giuseppe Cruciani e Gianluigi Paragone.
Canale 5 — 21:21 — Hotel Costiera. A Positano, l’ex marine italo‑americano Daniel De Luca lavora come fixer del prestigioso Hotel Villa Costiera: tra clienti esigenti e segreti da insabbiare, parte la corsa per ritrovare Alice, giovane scomparsa e inghiottita dalla criminalità. Un dramedy d’azione ambientato sulla Costiera Amalfitana con un cast che unisce Italia e USA: Jesse Williams, Alejandra Onieva, Jean‑Hugues Anglade, Jordan Alexandra, Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno, Antonio Gerardi, Pierpaolo Spollon, Amanda Campana. I contenuti extra sottolineano due serate evento per la messa in onda e location da sogno sulla costa campana.
Italia 1 — 19:58 — Coppa Italia Live. Il prepartita con immagini, gol e highlights per entrare nel clima dei Sedicesimi.
Italia 1 — 21:00 — Calcio, Coppa Italia – Sedicesimi di Finale: Cagliari‑Hellas Verona. I sardi arrivano dal 1‑0 all’Arezzo nel turno precedente; l’Hellas si è qualificato ai rigori contro la Virtus Entella. In palio c’è l’ottavo di finale contro la Roma: dentro o fuori all’Unipol Domus.
Italia 1 — 23:02 — Coppa Italia Live. Post‑partita con tutti i gol, interviste e analisi a caldo per chiudere la serata di coppa.
Aprile e Telese scaldano il prime time: attualità, risate cult e storie estreme su La7 e Discovery
La7 — 20:35 — In onda. Appuntamento post‑Tg con l’approfondimento sui temi del giorno: analisi, ospiti e retroscena politico‑sociali per leggere l’attualità con chiarezza e ritmo.
Nove — 21:30 — The best of Aldo, Giovanni e Giacomo. Una raccolta spassosa dei momenti migliori del trio: sketch iconici, tempi comici perfetti e gag senza età per una serata di puro varietà.
Real Time — 21:40 — Pericolosamente obesi. Docureality che segue persone alle prese con obesità severa: sotto la guida del chirurgo bariatrico Charles Procter, un percorso radicale tra nutrizione, sala operatoria ed emozioni per riprendere in mano la propria vita.
Diavoli tentatori e vendette western: il prime Sky tra classici e action d’autore
Sky Cinema 1 — 21:15 — L’avvocato del diavolo. Un giovane avvocato di talento (Kevin) entra nello studio del carismatico John Milton e scopre un’oscurità sempre più inquietante tra successo, ambizione e tentazioni. Thriller di Taylor Hackford con Al Pacino, Charlize Theron e Keanu Reeves (143’).
TV8 — 21:40 — Django Unchained. Il cacciatore Schultz libera lo schiavo Django per aiutarlo a ritrovare la moglie: un western tarantiniano tra sangue, ironia e duelli verbali. Con Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson e Franco Nero (163’).
Cielo — 21:20 — Force of Execution. Azione a muscoli tesi tra boss, sicari e fedeltà tradite: l’impero criminale vacilla quando vecchi conti tornano a galla. Con Steven Seagal, Ving Rhames, Danny Trejo; regia di Keoni Waxman (99’).
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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