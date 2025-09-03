Stasera in tv (3 settembre): Rocco Schiavone contro l'ultima puntata di Zona Bianca, le ammiraglie puntano sui sentimenti
I programmi tv da vedere stasera: mentre Rai 2 punta su Rocco Schiavone, su Rete 4 l'ultimo appuntamento con Zona Bianca, poi tanti film d'amore
Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 3 settembre 2025, che offrirà proposte interessanti per tutto il pubblico televisivo, dall’intrattenimento, fino all’informazione e il cinema internazionale.
Stasera in tv (3 settembre), cosa vedere: Rocco Schiavone su Rai 2 contro Zona Bianca su Rete 4
Mercoledì 3 settembre 2025 la prima serata televisiva offre un ventaglio di proposte molto diverse tra loro, tra amatissime serie tv, film internazionali e talk d’approfondimento. Le reti ammiraglie di Rai e Mediaset, questa sera puntano entrambe sui sentimenti. Su Rai Uno andrà infatti in onda il film One True Loves, un’intensa storia d’amore, mentre su Canale 5 saranno le emozioni del film turco Una seconda occasione, ad appassionare gli spettatori. A proposito di film, davvero imperdibile, su Rai Tre "Ricomincio da Tre", di e con Massimo Troisi, un capolavoro della commedia italiana che, a 40 anni dall’uscita è ancora capace di divertire.
Lo scontro più caldo della serata sarà senza dubbio quello tra Rai Due e Rete Quattro, ovvero, tra Rocco Schiavone, la serie tv tratta dai libri di Antonio Manzini e che vede protagonista marco Giallini, e il sempre seguitissimo Zona Bianca, guidato da Giuseppe Brindisi, giunto alla sua ultima puntata stagionale.
Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.
