Stasera in tv (3 settembre): Rocco Schiavone contro l'ultima puntata di Zona Bianca, le ammiraglie puntano sui sentimenti I programmi tv da vedere stasera: mentre Rai 2 punta su Rocco Schiavone, su Rete 4 l'ultimo appuntamento con Zona Bianca, poi tanti film d'amore

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 3 settembre 2025, che offrirà proposte interessanti per tutto il pubblico televisivo, dall’intrattenimento, fino all’informazione e il cinema internazionale.

Stasera in tv (3 settembre), cosa vedere: Rocco Schiavone su Rai 2 contro Zona Bianca su Rete 4

Mercoledì 3 settembre 2025 la prima serata televisiva offre un ventaglio di proposte molto diverse tra loro, tra amatissime serie tv, film internazionali e talk d’approfondimento. Le reti ammiraglie di Rai e Mediaset, questa sera puntano entrambe sui sentimenti. Su Rai Uno andrà infatti in onda il film One True Loves, un’intensa storia d’amore, mentre su Canale 5 saranno le emozioni del film turco Una seconda occasione, ad appassionare gli spettatori. A proposito di film, davvero imperdibile, su Rai Tre "Ricomincio da Tre", di e con Massimo Troisi, un capolavoro della commedia italiana che, a 40 anni dall’uscita è ancora capace di divertire.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo scontro più caldo della serata sarà senza dubbio quello tra Rai Due e Rete Quattro, ovvero, tra Rocco Schiavone, la serie tv tratta dai libri di Antonio Manzini e che vede protagonista marco Giallini, e il sempre seguitissimo Zona Bianca, guidato da Giuseppe Brindisi, giunto alla sua ultima puntata stagionale.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Potrebbe interessarti anche