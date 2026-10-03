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Stasera in tv (3 ottobre), Milly Carlucci riaccende Ballando su Rai 1, Canale 5 punta su Tú Sí Que Vales

Da NCIS su Rai 2 alla cronaca di Blu Notte su Rai 3; su Italia 1 serata family con L’era glaciale, mentre su Sky Cinema 1 debutta l’action post‑apocalittico Afterburn.

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Redazione

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Ascolti tv 6 dicembre Milly Carlucci e Maria De Filippi
Raiplay, Mediaset Infinity

Se siete indecisi sul programma da scegliere nella serata di 3 ottobre 2026, ecco le proposte più forti di oggi: grandi show, serie di culto e film imperdibili per una prima serata capace di soddisfare tutti i gusti.

Ballando apre le danze, NCIS torna in missione e Lucarelli riaccende i misteri

Rai 121:30Ballando con le stelle. Personaggi famosi in coppia con i maestri si sfidano nella danza sportiva: appuntamento settimanale verso una finale che incorona la "coppia regina". Lo show mescola competizione e spettacolo, tra esibizioni, giudizi e progressi in pista.

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Rai 221:20NCIS – Unità anticrimine. Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law e Rocky Carroll guidano le indagini del team con sede al Washington Navy Yard. Dal terrorismo ai rapimenti, fino agli omicidi più delicati che riguardano Marina e Marines: casi ad alta tensione tra scienza forense, metodo e lavoro di squadra.

Rai 321:30Misteri dimenticati – Blu Notte. Carlo Lucarelli racconta crimini e vicende poco note della cronaca italiana, riportando alla luce casi rimasti ai margini ma ancora ricchi di interrogativi, con ricostruzioni, documenti e testimonianze.

Spie senza memoria, talento in prima serata e animazione cult: la carta vincente di Mediaset

Rete 421:30The Bourne Identity. Thriller diretto da Doug Liman (2002, 119’): un uomo salvato in mare senza memoria, due proiettili nella schiena e sorprendenti abilità linguistiche prova a ricostruire la propria identità mentre è braccato da killer. Con Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox.

Canale 521:20Tu si que vales. Il talent che mette alla prova ogni tipo di talento: tre giudici e la giuria popolare valutano le esibizioni. Con cinque consensi si vola direttamente in finale; con tre o quattro si passa dai ripescaggi; meno di tre significa eliminazione. Meccanismo semplice, ritmo alto e sorprese sul palco.

Italia 121:19L’era glaciale. Il film d’animazione (2001, regia di Chris Wedge, 81’) che ha conquistato grandi e piccoli: un’avventura "preistorica" tra humor, amicizia e gag memorabili.

Parole in primo piano, duello d’idee e rinascite: il fronte La7 & Discovery

La720:35In altre parole. Massimo Gramellini guida il talk-rotocalco che racconta l’attualità della settimana partendo da parole-chiave: analisi, ospiti e uno sguardo critico ma leggero sui fatti del giorno.

Nove21:30Accordi e disaccordi. Un tema, due ospiti con visioni opposte e un’ora di confronto serrato: un dibattito che punta ad argomentare, oltre gli slogan, i nodi caldi dell’agenda pubblica.

Real Time21:40Vite al limite – Storie di rinascita. Il dottor Nowzaradan segue pazienti con obesità cronica in un percorso di dimagrimento lungo e complesso, tra piani nutrizionali, supporto psicologico e, quando necessario, chirurgia: inciampi, ripartenze e obiettivi che cambiano la vita.

Action post‑apocalisse, musica da antologia e il giallo di Petra: lo spettacolo dell’intrattenimento Sky

Sky Cinema 121:15Afterburn – Dopo L’apocalisse. Regia di J.J. Perry (2025, 105’). Dieci anni dopo una tempesta solare che ha azzerato la tecnologia, l’ex soldato Jake recupera oggetti del passato per ricchi committenti. La nuova missione lo spinge ad allearsi con la combattente Drea per ritrovare la Monna Lisa, braccati da uno spietato signore della guerra. Con Dave Bautista, Olga Kurylenko, Kristofer Hivju e Samuel L. Jackson.

Sky Uno21:15X Factor Stories. Un viaggio nella memoria del talent di Sky: momenti iconici, emozioni e musica per ripercorrere le edizioni passate in attesa della nuova stagione.

TV820:45Calcio, UEFA Nations League – Lega A (3a giornata, Gruppo 3): Spagna-Cechia. La Spagna campione del mondo di Luis de la Fuente torna davanti al suo pubblico contro la Cechia di Santiago Denia: punti pesanti per la corsa in Nations League.

Cielo21:20Petra – Il silenzio dei chiostri. Regia di Maria Sole Tognazzi (St. 3, Ep. 1). Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi in un nuovo caso: un omicidio legato al furto di una reliquia dentro un convento. Tra furti d’arte e segreti di una comunità religiosa, Petra e Antonio indagano in un labirinto di piste e reticenze.

Sky Sport 120:45Calcio, UEFA Nations League. La seconda competizione europea per Nazionali live: notte di grandi match con aggiornamenti e approfondimenti in diretta.

Sky Sport Max20:30Calcio, Serie C. La terza serie italiana in primo piano: rivalità storiche, giovani in vetrina e collegamenti live per vivere il campionato dei territori.

Sky Sport Max22:30La giovane Italia. Focus sul serbatoio azzurro: prospetti, storie e percorsi dei talenti italiani tra club e nazionali giovanili.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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