Stasera in tv (3 ottobre), Carlo Conti non ha più scuse: deve vincere ad ogni costo
Cosa vedere questa sera in televisione: Tale e Quale deve imporsi contro Nuzzi e Tradimento, Propaganda Live e Crozza puntano tutto su comicità e satira
Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 3 ottobre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.
Carlo Conti riaccende la gara: show, vendetta e inchieste sulla Rai
Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Tale e Quale Show: una gara live in cui vip e volti noti imitano grandi artisti della musica, tra brani reinterpretati, trasformazioni sceniche e giudizi della giuria. Il talent guidato da Carlo Conti torna con esibizioni dal vivo e un meccanismo che premia voce, presenza e capacità di immedesimazione.
Su Rai 2 alle 21:20 arriva La furia di un uomo – Wrath of man (2021, 118’, regia Guy Ritchie): un misterioso e glaciale addetto ai furgoni portavalori a Los Angeles si ritrova in un percorso di vendetta oscuro e ipnotico. Nel cast Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett e Niamh Algar, per un thriller serrato e pieno di rivelazioni.
Su Rai 3 alle 21:25 tocca a Farwest: un viaggio nelle "terre di confine" d’Italia dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. Inchieste, storie, collegamenti e testimonianze live per illuminare ingiustizie e prepotenze, con un racconto che alterna reportage, studio e possibili soluzioni.
Garlasco e grandi storie: Nuzzi scava, la dizi turca infiamma Canale 5, Ridley Scott all’assalto su Italia 1
Su Rete 4 alle 21:33 torna Quarto grado: il talk investigativo prodotto da VideoNews, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, focalizzato sui grandi casi di cronaca nera. In studio criminologi, medici legali, esperti di scientifica e inviati per ricostruzioni, dossier e testimonianze attese. Nel corso degli anni il programma ha approfondito vicende complesse e generato spin-off, imponendosi come appuntamento cult del genere.
Su Canale 5 alle 21:44 nuova puntata di Tradimento (2023), Serie TV turca (stagione 2, episodio 92). Guzide Yenersoy è una stimata giudice del tribunale di famiglia, sposata da 30 anni con Tarik, avvocato di successo: una famiglia modello con i figli Ozan e Oylum. Ma segreti e menzogne emergono, incrinando certezze e sentimenti. Nel cast, tra gli altri, Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Cem Bender e Yusuf Cim, per una dizi che intreccia cuore e colpi di scena.
Su Italia 1 alle 21:23 c’è Robin Hood (2010, 140’, regia Ridley Scott): un’epica d’avventura con un cast stellare che comprende Russell Crowe, Cate Blanchett, Danny Huston, Kevin Durand, Mark Strong, Matthew Macfadyen e William Hurt. Un classico rivisitato, tra intrighi di corte, battaglie e la leggenda dell’arciere che ruba ai ricchi per donare ai poveri.
Satira live e dolci sfide: Zoro e Crozza scaldano i riflettori, il tendone di Bake Off apre i forni
Su La7 alle 21:15 torna Propaganda Live, il talk-show satirico di Diego Bianchi "Zoro", prodotto da Fandango. Tra reportage e rassegne social, in studio ci sono Makkox, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata, con la band live a dare ritmo alla lunga diretta. Storie, politica, costume e un linguaggio televisivo riconoscibile.
Su Nove alle 21:30 appuntamento con Fratelli di Crozza, il one-man show di Maurizio Crozza: satira, imitazioni e parodie per raccontare l’attualità politica e sociale italiana, con un repertorio che si aggiorna stagione dopo stagione. Un format che unisce il divertimento alla riflessione, tra cavalli di battaglia e nuovi bersagli.
Su Real Time alle 21:35 torna Bake Off Italia: Dolci in forno, il talent di pasticceria condotto da Benedetta Parodi con i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Creatività, prove tecniche anonime e sfide lampo sotto il grande tendone: in palio prestigio e una vetrina unica per gli aspiranti pastry-chef.
Androidi in tilt, casi veri e ospitalità sotto esame: la notte "Intrattenimento Sky"
Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Companion (2025, 97’, regia Drew Hancock): in una tenuta da sogno, un androide da compagnia impazzisce trasformando un weekend sul lago in incubo per Iris e i suoi amici. Con Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri e Harvey Guillen, per un thriller ad alta tensione.
Su Sky Cinema 2 alle 21:15 ecco BlacKkKlansman (2018, 128’, regia Spike Lee): la storia vera dell’infiltrazione di Ron Stallworth nel Ku Klux Klan. Nel cast John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier, Ryan Eggold, Topher Grace e Corey Hawkins. Un biografico potente che mescola indagine, identità e memoria.
Su Sky Uno alle 21:15 torna Bruno Barbieri – 4 hotel: quattro albergatori si sfidano ospitandosi a vicenda. Check-in, notte in struttura, ispezioni meticolose di Bruno Barbieri su camere, servizi, prezzi, location e colazione; poi i voti e il confronto finale. In palio 5.000 euro da reinvestire nell’hotel vincitore.
Su TV8 alle 21:30 prosegue Pechino Express (2025, stagione 12, episodio 6): Costantino Della Gherardesca, affiancato da Fru dei The Jackal, guida otto coppie nella rotta "Fino al tetto del mondo" tra Filippine, Thailandia e Nepal. Autostop, prove estreme, ospitalità locale e strategie di coppia per una gara-avventura cult.
Su Cielo alle 21:15 c’è Elle (2016, 130’, regia P. Verhoeven) con I. Huppert e L. Lafitte: un thriller psicologico firmato dal maestro della provocazione, che indaga potere, desiderio e controllo con eleganza glaciale.
Triplo fischio e highlights: Serie C live, futsal al top e remix Champions
Su Sky Sport 1 alle 20:30 appuntamento con Calcio, Serie C: spazio alle sfide del terzo campionato professionistico italiano, tra piazze storiche, giovani in crescita e partite che pesano.
Su Sky Sport Max alle 20:30 si gioca Calcio a 5 Maschile, Serie A Futsal: il massimo torneo del futsal italiano, ritmo altissimo, schemi rapidi e giocate spettacolari.
Su Sky Sport Max alle 22:30 arriva Calcio, UEFA Champions League Remix: il meglio delle ultime giornate di coppa, con immagini, gol, highlights e le voci dei protagonisti per rivivere una notte europea a tutto schermo.
