Stasera in tv (3 novembre): Giletti indaga su Garlasco, allarme rosso per il Grande Fratello di Simona Ventura Cosa vedere oggi in prima serata: la sfida dei talk con Quarta Repubblica (Rete 4), il varietà GialappaShow (Sky/TV8) e il cinema d’autore con L’ombra del giorno (Sky Cinema 2).

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

RaiPlay

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 3 novembre 2025: una guida rapida e ricca di spunti per scegliere cosa vedere tra fiction, reality, talk, show e grandi film.

Volti e casi Rai: Giannetta illumina Blanca, Mammucari on the road, Giletti tra inchieste e cronaca

Rai 1 – 21:30 – Blanca: la serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno (regia di Jan Maria Michelini) torna con un episodio che intreccia indagine, crescita personale e sentimenti sospesi. La consulente non vedente di polizia Blanca Ferrando e l’ispettore Liguori affrontano un caso ad alta tensione mentre il passato bussa alla porta. Nel cast anche Pierpaolo Spollon. La fiction Rai resta il faro del prime time con numeri da leader nelle scorse settimane.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 – 21:20 – Lo spaesato: Teo Mammucari trasforma storie, incontri e aneddoti raccolti nei borghi italiani in un one-man-show popolare, costruito sul viaggio e sulla curiosità. Tra piazze, teatri storici e dialetti, il comico alterna improvvisazione e sketch in un racconto leggero e identitario dell’Italia reale.

Rai 3 – 21:20 – Lo stato delle cose: Massimo Giletti guida il talk d’inchiesta che mette sotto la lente i grandi temi di attualità con documenti, testimonianze e collegamenti. Nelle recenti puntate si è ripercorso, con nuove carte e analisi tecniche, il caso del delitto di Garlasco; spazio anche a cronaca e politica con approccio divulgativo e ritmo da rotocalco d’approfondimento.

Il lunedì Mediaset: Porro riapre i dossier, Ventura all’attacco col GF, adrenalina USA su Italia 1

Rete 4 – 21:33 – Quarta Repubblica: il talk politico firmato Videonews e condotto da Nicola Porro ricostruisce i dossier caldi (economia, giustizia, esteri) con reportage e "processo" finale che chiama gli ospiti a schierarsi pro/contro su una tesi. Nel "curriculum" del programma, speciali su elezioni, crisi di governo e conflitti internazionali; in studio spesso firme come Vittorio Sgarbi, Daniele Capezzone, Piero Sansonetti.

Canale 5 – 21:35 – Grande Fratello: la conduzione di Simona Ventura rilancia la Casa con confronti incrociati, nomination e raddoppio settimanale. Tra i protagonisti della stagione spiccano Jonas Pepe, Omer Elomari e Rasha Younes, al centro di rivalità e possibili love story; in studio l’opinionista Sonia Bruganelli ha animato il dibattito nelle ultime puntate. Tra clip e faccia a faccia, attesi verdetti del televoto e colpi di scena di gioco. La puntata di stasera arriva al culmine di settimane caratterizzate da ascolti tv bassissimi, tanto che il Gf 2025 è già in emergenza: nuovi flop di share potrebbero spingere addirittura Mediaseta a chiudere il programma.

Italia 1 – 21:20 – Fast & Furious 5: capitolo ad alto ottano della saga action (regia di Justin Lin, 2011) con Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson. Dom e Brian pianificano il colpo della vita a Rio de Janeiro mentre l’agente Hobbs (Johnson) è sulle loro tracce. Genere "Azione pura" con inseguimenti extralarge e un heist che cambia le regole del franchise.

La7 e Discovery: Augias racconta, Panella giudica la tavola nel mondo, amori e vendette in Anatolia

La7 – 21:15 – La torre di Babele: Corrado Augias costruisce un dialogo tra storia e presente, libri e ospiti, per "capire il perché delle cose". Dal racconto dei grandi "giorni" che hanno cambiato il mondo alle derive della modernità, ogni puntata unisce memoria, politica, economia e cultura in chiave divulgativa.

Nove – 21:30 – Little Big Italy: il ristoratore Francesco Panella attraversa capitali e metropoli per scovare la miglior cucina italiana all’estero. In ogni episodio tre ristoranti, piatti iconici, atmosfera e autenticità, con la gara che incorona il locale capace di far sentire "a casa" anche lontano dall’Italia.

Real Time – 21:35 – Hercai – Amore e vendetta (S3, Ep.27): melodramma ambientato a Midyat (Mardin). Reyyan, non amata dal patriarca Nasuh e ignara delle sue origini, incrocia Miran, erede degli Aslanbey deciso a vendicare i genitori. Tra segreti di sangue, onore e passioni proibite, la storia si muove tra famiglie rivali e tradizioni inflessibili. Con Akın Akınözü ed Ebru Şahin.

Cinema e show: Sky accende l’action di Largo Winch, l’amore di Scamarcio, la satira della Gialappa’s

Sky Cinema 1 – 21:15 – Largo Winch: Il prezzo del denaro (2024): Tomer Sisley torna nel thriller finanziario: il rapimento del figlio quindicenne e il suicidio in diretta di un socio sono facce della stessa cospirazione. Per salvare l’impero e il ragazzo, Largo deve scovare i mandanti. Nel cast anche James Franco.

Sky Cinema 2 – 21:15 – L’ombra del giorno (2022): dramma sentimentale di Giuseppe Piccioni. Negli anni delle leggi razziali e alle soglie della guerra, l’amore tra un ristoratore e una giovane donna sfida clima e paure. Con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli.

Sky Uno – 21:30 – GialappaShow: la Gialappa’s Band, guidata dal Mago Forest, orchestra parodie, sketch e "moviola" della tv con un ricco cast comico. Tra le novità di stagione spiccano Michela Giraud (Suor Piena), Brenda Lodigiani (parodia di Toffanin), Giulia Vecchio (Valeria Bruni Tedeschi) e Gigi & Ross: ritmo serrato, satira pop e ospiti a sorpresa.

TV8 – 21:35 – GialappaShow: la versione in chiaro raddoppia l’appuntamento, mantenendo lo spirito irriverente, i tormentoni e le clip più amate dal pubblico generalista.

Cielo – 21:20 – Acts of Violence (2018): action teso con Bruce Willis. Tre fratelli combattono un traffico di esseri umani per salvare la fidanzata di uno di loro, affiancati da un poliziotto integerrimo. Sparatorie, inseguimenti e resa dei conti per una notte ad alto tasso di adrenalina.

Calcio e storie di Premier: la notte Sky Sport tra Serie C e lo speciale di Paolo Di Canio

Sky Sport 1 – 20:30 – Calcio, Serie C: finestra live sulla terza serie italiana, tra lotta salvezza e corsa ai vertici. Studio e telecronaca accompagnano un turno ricco di incroci.

Sky Sport 1 – 22:30 – Di Canio Premier Special: Paolo Di Canio racconta storie, rivalità e tattiche della Premier League. Aneddoti, letture tecniche e fascino del campionato più seguito al mondo per un viaggio tra miti e sfide d’Oltremanica.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche