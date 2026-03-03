Giovanni Floris affronta una sfida impossibile: cosa fa stasera
Stasera, 3 marzo 2026, Di Martedì sfida la partita di Coppa Italia tra Como e Inter e la fiction con Sabrina Ferilli "Gloria". La programmazione della prima serata
Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 3 marzo 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.
- Ferilli guida il prime time Rai: la diva Gloria torna su Rai 1 tra guai e biografie "scomode"
- Coppa Italia in prima serata: Como‑Inter incendia Canale 5, poi highlights live; Le Iene e Berlinguer al contrattacco
- Floris accende il confronto, Conticini caccia i tesori: reality, dating e talk nella notte La7‑Discovery
- Cinema, food e action: il romanzo di Jane Austen su Sky Cinema 1, Borghese detta il verdetto; Cruise & Diaz in fuga su TV8
- Notte sportiva: Premier League live su Sky Sport 1, poi Champions Magazine, LEN di pallanuoto e motori d’acqua su Max
Ferilli guida il prime time Rai: la diva Gloria torna su Rai 1 tra guai e biografie "scomode"
Rai 1 • 21:30 • Gloria – Il ritorno. Dopo aver mentito sulla propria salute pur di rientrare sotto i riflettori, l’attrice Gloria Grandi finisce in carcere in attesa di giudizio e deve fare i conti con le conseguenze delle sue azioni, anche sulla famiglia. A complicare tutto, una biografia "non autorizzata" pronta a scavare nella sua infanzia al Tufello. Nel cast spiccano Sabrina Ferilli, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, Luca Angeletti e Francesco Arca.
Rai 2 • 21:20 • Stasera a letto tardi. Uno show frizzante con protagonisti un gruppo di bambini e bambine: gag, mini‑interviste e domande imprevedibili danno vita a risposte spiazzanti e a riflessioni inattese, in un format che alterna divertimento e sguardo curioso sul mondo degli adulti.
Rai 3 • 21:20 • Farwest. Un viaggio tra i "far west" d’Italia, le terre di confine dove le regole saltano e il prezzo lo pagano i più deboli. Inchieste, testimonianze e collegamenti alimentano un racconto che illumina disagi, prepotenze e possibili soluzioni, con una narrazione che intreccia reportage e confronto in studio.
Coppa Italia in prima serata: Como‑Inter incendia Canale 5, poi highlights live; Le Iene e Berlinguer al contrattacco
Rete 4 • 21:33 • È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer orchestra il confronto su attualità e cronaca con faccia a faccia, servizi mirati e un dibattito serrato sui temi che dividono il Paese.
Canale 5 • 21:00 • Calcio, Coppa Italia – Semifinali (Andata): Como‑Inter. Dopo il colpaccio con il Napoli, il Como di Cesc Fabregas sogna un’altra impresa nella semifinale d’andata: al Sinigaglia arrivano i nerazzurri guidati da Cristian Chivu, reduci dal successo col Torino nel turno precedente. Novanta minuti ad alta tensione tra ambizioni e tattica.
Canale 5 • 22:58 • Coppa Italia Live. Studio e highlights di tutte le gare: gol, sintesi e interviste a caldo per rivivere le emozioni della coppa nazionale subito dopo il fischio finale.
Italia 1 • 21:15 • Le Iene presentano: Inside. Speciali che riaprono e approfondiscono le inchieste simbolo del programma: nuovi elementi, testimonianze inedite e ricostruzioni puntigliose per un marchio che alterna reportage, controinchieste e ritmo tv.
Floris accende il confronto, Conticini caccia i tesori: reality, dating e talk nella notte La7‑Discovery
La7 • 21:15 • Di martedì. Giovanni Floris conduce il talk del martedì con interviste, sondaggi e analisi sui fatti della settimana: politica, economia e società in primo piano, con ospiti e confronto serrato.
Nove • 21:30 • Cash or Trash – La notte dei tesori. Paolo Conticini torna a incontrare chi custodisce cimeli e rarità: cinque mercanti si sfidano per aggiudicarsi l’oggetto del desiderio, tra offerte al rialzo e colpi di scena. Chi farà l’affare migliore?
Real Time • 20:45 • Cortesie per gli ospiti. Il game show culinario che mette a confronto due coppie su casa, tavola e cucina. Tra preparativi, mise en place e menù, la giuria valuta arredamento, intrattenimento e qualità dei piatti. Un cult nato nel 2005, capace di reinventarsi con spin‑off tematici e nuove sfide.
Real Time • 21:50 • Primo appuntamento. Il dating show (format First Dates) con single che si conoscono a cena, tra imbarazzi, confidenze e decisione finale in confessionale: rivedersi o dirsi addio? Un racconto romantico e diretto dei primi incontri.
Cinema, food e action: il romanzo di Jane Austen su Sky Cinema 1, Borghese detta il verdetto; Cruise & Diaz in fuga su TV8
Sky Cinema 1 • 21:15 • Jane Austen ha stravolto la mia vita. Agathe, goffa ma irresistibile, sogna l’amore come nelle pagine di Jane Austen. Dalla libreria parigina a una residenza per autori in Inghilterra, tra insicurezze e un incontro inatteso, la sua vita cambia rotta: commedia brillante sulla scrittura, i sogni e i sentimenti.
Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro locali della stessa area si sfidano su location, servizio, menù e prezzo, con la celebre "categoria special" dedicata al territorio. Voti segreti, possibile ribaltone con il giudizio dello chef e 5.000 euro da reinvestire nel ristorante.
TV8 • 21:30 • Innocenti bugie (2010). Regia di James Mangold. Con Tom Cruise e Cameron Diaz. Una ragazza del Midwest si ritrova in un complotto internazionale al fianco di una superspia: inseguimenti, fughe e un’invenzione capace di rivoluzionare l’energia mondiale in un action dal ritmo forsennato.
Cielo • 21:20 • Act of Valor (2012). Regia di Mike McCoy e Scott Waugh. Un plotone di Navy SEALs affronta una caccia globale per salvare un agente CIA e sventare un attacco contro gli Stati Uniti: operazioni tattiche, sacrificio e spirito di squadra in un action militare ad alta adrenalina.
Notte sportiva: Premier League live su Sky Sport 1, poi Champions Magazine, LEN di pallanuoto e motori d’acqua su Max
Sky Sport 1 • 21:15 • Calcio, Premier League. Il massimo campionato inglese in diretta: intensità, palcoscenici iconici e giocate decisive per una serata "british" da non perdere.
Sky Sport Max • 20:30 • Pallanuoto, LEN Champions League. Il massimo torneo europeo per club: nato come European Cup, divenuto Eurolega e poi tornato LEN Champions League, racconta la storia d’eccellenza della pallanuoto continentale tra fuoriclasse e tattiche a uomo in più.
Sky Sport Max • 22:00 • The Boat Show. Il magazine per chi ama la nautica: prove in mare (motoscafi e vela), grandi eventi e racconti di cantieri e regate, con attenzione a storie e personaggi.
Sky Sport Max • 22:30 • La giovane Italia. Rubrica dedicata al calcio azzurro che cresce: prospetti, storie e percorsi di formazione dei talenti del nostro vivaio, tra analisi tecniche e racconti dal campo.
Sky Sport Max • 22:45 • UEFA Champions League Magazine. Gol, interviste e storytelling della regina delle coppe: il meglio dei match, i protagonisti del presente e del passato e le storie più suggestive del torneo.
Sky Sport Max • 23:15 • Calcio, Serie A. Spazio al massimo campionato italiano: partite e finestre dedicate con aggiornamenti continui su risultati e marcatori.
