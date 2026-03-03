Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Giovanni Floris affronta una sfida impossibile: cosa fa stasera

Stasera, 3 marzo 2026, Di Martedì sfida la partita di Coppa Italia tra Como e Inter e la fiction con Sabrina Ferilli "Gloria". La programmazione della prima serata

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Giovanni Floris affronta una sfida impossibile: cosa fa stasera

Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 3 marzo 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Ferilli guida il prime time Rai: la diva Gloria torna su Rai 1 tra guai e biografie "scomode"

Rai 121:30Gloria – Il ritorno. Dopo aver mentito sulla propria salute pur di rientrare sotto i riflettori, l’attrice Gloria Grandi finisce in carcere in attesa di giudizio e deve fare i conti con le conseguenze delle sue azioni, anche sulla famiglia. A complicare tutto, una biografia "non autorizzata" pronta a scavare nella sua infanzia al Tufello. Nel cast spiccano Sabrina Ferilli, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, Luca Angeletti e Francesco Arca.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 221:20Stasera a letto tardi. Uno show frizzante con protagonisti un gruppo di bambini e bambine: gag, mini‑interviste e domande imprevedibili danno vita a risposte spiazzanti e a riflessioni inattese, in un format che alterna divertimento e sguardo curioso sul mondo degli adulti.

Rai 321:20Farwest. Un viaggio tra i "far west" d’Italia, le terre di confine dove le regole saltano e il prezzo lo pagano i più deboli. Inchieste, testimonianze e collegamenti alimentano un racconto che illumina disagi, prepotenze e possibili soluzioni, con una narrazione che intreccia reportage e confronto in studio.

Coppa Italia in prima serata: Como‑Inter incendia Canale 5, poi highlights live; Le Iene e Berlinguer al contrattacco

Rete 421:33È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer orchestra il confronto su attualità e cronaca con faccia a faccia, servizi mirati e un dibattito serrato sui temi che dividono il Paese.

Canale 521:00Calcio, Coppa Italia – Semifinali (Andata): Como‑Inter. Dopo il colpaccio con il Napoli, il Como di Cesc Fabregas sogna un’altra impresa nella semifinale d’andata: al Sinigaglia arrivano i nerazzurri guidati da Cristian Chivu, reduci dal successo col Torino nel turno precedente. Novanta minuti ad alta tensione tra ambizioni e tattica.

Canale 522:58Coppa Italia Live. Studio e highlights di tutte le gare: gol, sintesi e interviste a caldo per rivivere le emozioni della coppa nazionale subito dopo il fischio finale.

Italia 121:15Le Iene presentano: Inside. Speciali che riaprono e approfondiscono le inchieste simbolo del programma: nuovi elementi, testimonianze inedite e ricostruzioni puntigliose per un marchio che alterna reportage, controinchieste e ritmo tv.

Floris accende il confronto, Conticini caccia i tesori: reality, dating e talk nella notte La7‑Discovery

La721:15Di martedì. Giovanni Floris conduce il talk del martedì con interviste, sondaggi e analisi sui fatti della settimana: politica, economia e società in primo piano, con ospiti e confronto serrato.

Nove21:30Cash or Trash – La notte dei tesori. Paolo Conticini torna a incontrare chi custodisce cimeli e rarità: cinque mercanti si sfidano per aggiudicarsi l’oggetto del desiderio, tra offerte al rialzo e colpi di scena. Chi farà l’affare migliore?

Real Time20:45Cortesie per gli ospiti. Il game show culinario che mette a confronto due coppie su casa, tavola e cucina. Tra preparativi, mise en place e menù, la giuria valuta arredamento, intrattenimento e qualità dei piatti. Un cult nato nel 2005, capace di reinventarsi con spin‑off tematici e nuove sfide.

Real Time21:50Primo appuntamento. Il dating show (format First Dates) con single che si conoscono a cena, tra imbarazzi, confidenze e decisione finale in confessionale: rivedersi o dirsi addio? Un racconto romantico e diretto dei primi incontri.

Cinema, food e action: il romanzo di Jane Austen su Sky Cinema 1, Borghese detta il verdetto; Cruise & Diaz in fuga su TV8

Sky Cinema 121:15Jane Austen ha stravolto la mia vita. Agathe, goffa ma irresistibile, sogna l’amore come nelle pagine di Jane Austen. Dalla libreria parigina a una residenza per autori in Inghilterra, tra insicurezze e un incontro inatteso, la sua vita cambia rotta: commedia brillante sulla scrittura, i sogni e i sentimenti.

Sky Uno21:15Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro locali della stessa area si sfidano su location, servizio, menù e prezzo, con la celebre "categoria special" dedicata al territorio. Voti segreti, possibile ribaltone con il giudizio dello chef e 5.000 euro da reinvestire nel ristorante.

TV821:30Innocenti bugie (2010). Regia di James Mangold. Con Tom Cruise e Cameron Diaz. Una ragazza del Midwest si ritrova in un complotto internazionale al fianco di una superspia: inseguimenti, fughe e un’invenzione capace di rivoluzionare l’energia mondiale in un action dal ritmo forsennato.

Cielo21:20Act of Valor (2012). Regia di Mike McCoy e Scott Waugh. Un plotone di Navy SEALs affronta una caccia globale per salvare un agente CIA e sventare un attacco contro gli Stati Uniti: operazioni tattiche, sacrificio e spirito di squadra in un action militare ad alta adrenalina.

Notte sportiva: Premier League live su Sky Sport 1, poi Champions Magazine, LEN di pallanuoto e motori d’acqua su Max

Sky Sport 121:15Calcio, Premier League. Il massimo campionato inglese in diretta: intensità, palcoscenici iconici e giocate decisive per una serata "british" da non perdere.

Sky Sport Max20:30Pallanuoto, LEN Champions League. Il massimo torneo europeo per club: nato come European Cup, divenuto Eurolega e poi tornato LEN Champions League, racconta la storia d’eccellenza della pallanuoto continentale tra fuoriclasse e tattiche a uomo in più.

Sky Sport Max22:00The Boat Show. Il magazine per chi ama la nautica: prove in mare (motoscafi e vela), grandi eventi e racconti di cantieri e regate, con attenzione a storie e personaggi.

Sky Sport Max22:30La giovane Italia. Rubrica dedicata al calcio azzurro che cresce: prospetti, storie e percorsi di formazione dei talenti del nostro vivaio, tra analisi tecniche e racconti dal campo.

Sky Sport Max22:45UEFA Champions League Magazine. Gol, interviste e storytelling della regina delle coppe: il meglio dei match, i protagonisti del presente e del passato e le storie più suggestive del torneo.

Sky Sport Max23:15Calcio, Serie A. Spazio al massimo campionato italiano: partite e finestre dedicate con aggiornamenti continui su risultati e marcatori.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Gabriel Garko lasciato da solo: cosa succede stasera in TV

Gabriel Garko lasciato da solo: cosa succede stasera in TV

Nella serata della grande Champions, Colpa dei sensi non sembra avere rivali nella p...
Gabriel Garko avvilito: i suoi sforzi sono senza speranze. Perché

Gabriel Garko avvilito: i suoi sforzi sono senza speranze. Perché

Stasera, martedì 10 febbraio 2026, Colpa dei sensi con l'attore piemontese deve fron...
Elettra Lamborghini chiude con 36 milioni di fatturato: un vero tesoro nascosto

Elettra Lamborghini chiude con 36 milioni di fatturato: un vero tesoro nascosto

Ultima puntata stagionale di Boss in incognito in un'azienda di tartufi dai ricavi m...
Stasera in tv (27 gennaio), Elettra Lamborghini si dà ai fritti (un business ricchissimo): chi è il Boss in incognito

Stasera in tv (27 gennaio), Elettra Lamborghini si dà ai fritti (un business ricchissimo): chi è il Boss in incognito

Nella puntata di Boss in incognito di stasera, martedì 27 gennaio 2026, il "capo" è ...
Cosa vedere in TV stasera, martedì 24 febbraio 2026, se non volete guardare Sanremo

Cosa vedere in TV stasera, martedì 24 febbraio 2026, se non volete guardare Sanremo

Calcio, soap turche, film e talk show: tutte le proposte della serata per chi non vu...
Stasera in tv (20 gennaio), il milanista Gerry Scotti contro Lautaro e compagni

Stasera in tv (20 gennaio), il milanista Gerry Scotti contro Lautaro e compagni

Nella serata delle sfide di Champions League, con l'Inter che affronta l'Arsenal, La...
Anna Valle si allea con Federica Sciarelli: cosa fanno questa sera

Anna Valle si allea con Federica Sciarelli: cosa fanno questa sera

Stasera, mercoledì 11 febbraio 2026, Una nuova vita e Chi l'ha visto fronteggiano le...
Annullate (al cinema) le nozze di Ambra Angiolini, perché

Annullate (al cinema) le nozze di Ambra Angiolini, perché

Questa sera, martedì 3 marzo 2026, la commedia Per tutta la vita: il matrimonio dell...
Raoul Bova contro lo short track olimpico: cosa succede stasera

Raoul Bova contro lo short track olimpico: cosa succede stasera

Stasera, giovedì 12 febbraio 2026, Don Matteo deve affrontare la concorrenza delle O...

Ford

Auto per piacere o auto da utilizzare?

L’urban SUV che emoziona alla guida

LEGGI

Personaggi

Fulminacci

Fulminacci
nicola-savino

Nicola Savino
Nicolò Filippucci

Nicolò Filippucci
Sal Da Vinci

Sal Da Vinci

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963