Rai, oggi scatta la rivoluzione: da Affari Tuoi a Roberta Valente, cambiano gli orari

Stasera in tv (3 maggio), scatta la rivoluzione: da Affari Tuoi a Roberta Valente, cambiano gli orari Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (domenica 3 maggio 2026): il talk di Mario Giordano su Rete 4 incrocia la dizi turca di Canale 5, mentre su La7 c’è In Onda e su Real Time tornano gli appuntamenti al buio.

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di domenica 3 maggio 2026: una guida rapida e ragionata per scegliere la prima serata giusta tra fiction, talk, grandi film e sport live.

De Martino all-in, il legal a Sorrento e Ranucci riapre i dossier Rai

Su Rai 1 alle 20:35 Affari tuoi. Il game dei "pacchi" con Stefano De Martino mette in scena partite al cardiopalma tra offerte, cambi e colpi di scena orchestrati dal Dottore. Nelle ultime puntate non sono mancati siparietti virali, dall’ingresso di ospiti musicali alle gag con Herbert Ballerina, per un preserale che spinge sempre più tardi la prima serata.

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Su Rai 1 alle 21:45 Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Legal drama firmato Vincenzo Pirozzi: Roberta, giovane notaio meticolosa, rientra nella natìa Sorrento per organizzare le nozze con Stefano, ma l’incontro con Leda e con il pescatore Vito rimette in discussione certezze e controllo. Nel cast Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti ed Erasmo Genzini. Tra casi carichi di umanità e un passato da decifrare, la serie intreccia sentimenti e professione con un respiro sempre più avvincente. Sarà la penultima puntata puntata della nuova fiction della Rai, che stasera sperimenta il nuovo calendario. Stavolta, infatti, sarà trasmesso un unico episodio anziché due come sempre fatto con le fiction. Il finale di stagione è previsto domenica prossima. Sarà la prima volta in cui la Rai sperimenterà questo nuovo tipo di organizzazione del palinsesto, che in breve potrebbe allargarsi a tutte le serie tv della prima rete.

Su Rai 2 alle 21:00 NCIS – Unità anticrimine. Dal quartier generale della Washington Navy Yard, la squadra guidata da Gary Cole (con Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law e Rocky Carroll) indaga su omicidi eccellenti, rapimenti e minacce che coinvolgono Marina e Marines: il procedural dal passo sicuro che non conosce flessioni.

Su Rai 3 alle 21:00 Report. Sigfrido Ranucci torna con le inchieste che passano al setaccio poteri, sprechi e responsabilità pubbliche, tra documenti inediti, testimonianze e verifiche puntuali. Un marchio nato nel 1994 con Milena Gabanelli e diventato sinonimo di giornalismo d’indagine della domenica sera.

Giordano all’attacco, la dizi turca seduce, Zelig On riapre il laboratorio

Su Rete 4 alle 21:33 Fuori dal coro. Talk ideato e condotto da Mario Giordano (con Paolo Mosca e Carlo Bertotti): scenografie "parlanti", la rubrica Il punto e un’arena in cui politica, cronaca, economia e temi sociali vengono agitati con linguaggio diretto e popolare. Nato nel 2018, ha trovato in prima serata la sua cifra "di pancia".

Su Canale 5 alle 21:21 Racconto di una notte. Dizi turca: a vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per cercare giustizia. L’avvicinamento a Canfeza, legata ai nemici di un tempo, lo intrappola in una rete di segreti, rituali e tradimenti destinata a sovvertire ogni equilibrio. Nel cast Burak Deniz, Su Burcu Coşkun, Gürkan Uygun, Özlem Türkad, Kerem Arslanoğlu, Emel Colgeçen.

Su Italia 1 alle 21:25 Zelig On. Area Zelig diventa un laboratorio creativo con Paolo Ruffini e Lodovica Comello affiancati da Ale&Franz: giovani comici ed esordienti mettono alla prova sketch inediti, personaggi e linguaggi nuovi, tra improvvisazione e tradizione del cabaret televisivo.

In Onda incalza la politica, cuori al tavolo con Primo Appuntamento

Su La7 alle 20:35 In onda. Subito dopo il Tg, il rotocalco smonta i temi caldi della politica con confronto serrato, collegamenti e analisi in tempo reale: access informativo a ritmo sostenuto per preparare la serata.

Su Real Time alle 20:30 Primo appuntamento. Il dating show (format First Dates) porta due single che non si sono mai visti a cena nel "Ristorante Geco" all’Eur: maître, cocktail, confessionali e il verdetto finale "ci rivediamo o addio?". In Italia dal 2017, con Valerio Capriotti e Gabriele Corsi prima del timone a Flavio Montrucchio; ha generato lo spin-off "Primo Appuntamento Crociera".

Statham nel caos, Cannavacciuolo rianima, Borghese arbitra: la notte su Sky Uno, TV8 e Cielo

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Chaos. Action-thriller (2005) di Tony Giglio: una rapina in banca a Seattle degenera in un complesso gioco del gatto col topo. Il capo dei rapinatori, Lorenz (Wesley Snipes), chiede di trattare solo con il detective Conners (Jason Statham), sospeso per un precedente sequestro finito male. Affiancato dalla recluta Dekker (Ryan Phillippe), Conners insegue la banda in una caccia frenetica tra depistaggi e colpi di scena.

Su Sky Uno alle 21:15 Cucine da incubo. La versione italiana del format britannico Kitchen Nightmares: Antonino Cannavacciuolo ispeziona ristoranti in crisi tra igiene, menu, servizio e gestione, poi guida restyling e rilancio del locale, fino al primo servizio del "nuovo corso". Ospiti, prove e motivazione per riaccendere sale e cucine.

Su TV8 alle 20:40 Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si sfidano valutandosi su location, servizio, menu e prezzo (più la categoria "special" tipica del territorio). I voti di Borghese possono ribaltare la classifica, con 5.000 euro al vincitore per investire nel locale.

Su TV8 alle 22:00 F1 Paddock Live Pre Gara. Il preludio alla corsa: analisi tecnica, immagini chiave del weekend, interviste e l’atmosfera in griglia prima del via.

Su Cielo alle 21:20 Brimstone. Dramma western (2016) di Martin Koolhoven: una storia cupa di colpa e persecuzione che oppone un pastore fanatico (Guy Pearce) a una giovane donna (Dakota Fanning). Nel cast anche Carice van Houten, Emilia Jones e Kit Harington. Un percorso a capitoli che scava tra peccati e redenzione, con una messa in scena potente e disturbante.

F1 e volley accendono Sky Sport: dal Paddock Live al calcio inglese

Su Sky Sport 1 alle 19:00 Pallavolo Femminile, CEV Champions League. La massima competizione europea per club femminili: grande tecnica, muri e rimonte nella cornice internazionale organizzata dalla Confédération Européenne de Volleyball.

Su Sky Sport 1 alle 21:00 F1 Paddock Live Pre Gara. L’avvicinamento al Gran Premio con analisi di strategie, aggiornamenti dai box, interviste ai protagonisti e l’energia della griglia di partenza: il modo migliore per entrare in modalità gara.

Su Sky Sport Max alle 20:00 Calcio, Premier League. Il massimo campionato inglese sotto i riflettori: intensità, ritmo e tradizione in una serata dedicata ai big match d’Oltremanica.

Su Sky Sport Max alle 22:00 The Boat Show. Il magazine per chi ama il mare: prove in acqua (motori e vela), design e innovazione, storie di piloti e retroscena delle grandi regate raccontati con taglio narrativo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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