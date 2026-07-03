Stasera in TV, Rai 1 stravolge la prima serata ma il rischio è che non basti Oggi, venerdì 3 luglio 2026, il TG1 va in onda mezz'ora prima e De Martino salta per i Mondiali con Australia-Egitto. Ma c'è Nuzzi in agguato con Quarto Grado

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio disponibile nella sera di venerdì 3 luglio 2026: proposte forti tra sport, serie, cinema e inchieste, pronte a convincere ogni tipo di pubblico.

Rai in modalità Mondiale: sedicesimi in prima serata, poi l’analisi di Notti Mondiali e il racconto di Noi

Rai 1 • 20:00 • Calcio, Mondiali 2026 – Sedicesimi di Finale. L’appuntamento live della Coppa del Mondo apre la serata: telecronaca e immagini in diretta per Australia-Egitto.

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Rai 1 • 22:15 • Notti Mondiali. Subito dopo il match, spazio a analisi, commenti e riflessioni a caldo: il format di seconda serata mette in fila le chiavi tecniche dell’incontro appena concluso, i momenti decisivi e le scelte dei CT, con un taglio divulgativo pensato per rileggere la partita e collegarsi ai prossimi incroci in tabellone.

Rai 2 • 21:20 • Noi. Serie (2021) diretta da Luca Ribuoli: un dramma familiare corale che intreccia presente e passato, tra rimpianti, seconde possibilità e piccole grandi svolte della vita quotidiana. Nel cast spiccano Aurora Ruffino, Dario Aita e Lino Guanciale, tre volti che guidano un racconto intimo ma universale, capace di parlare a generazioni diverse.

Rai 3 • 21:15 • Il mio giardino persiano. Film (2024) di Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha con Lily Farhadpour ed Esmail Mehrabi. A Teheran, Mahin – vedova settantenne – decide di rimettere in moto la propria vita: l’incontro con un tassista divorziato si trasforma in una serata inattesa di confidenze, leggerezza e intimità, destinata a cambiare il corso delle cose. Un piccolo dramma sull’età, il desiderio e il diritto alla felicità.

Nuzzi riapre i dossier di cronaca, Canale 5 punta sul melò di L’erede, Papi alza il volume con Sarabanda Celebrity

Rete 4 • 21:33 • Quarto Grado. Talk investigativo prodotto da VideoNews e ideato da Siria Magri. Con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, il programma – in onda dal 2010 e diventato un cult della cronaca nera – alterna ricostruzioni, ospiti, servizi e collegamenti sui gialli irrisolti e i casi più discussi. Nel tempo ha generato spin-off, una solida community social ("quartograders") e un seguito fedele, tenendo insieme approfondimento e narrazione televisiva.

Canale 5 • 21:21 • L’erede. Serie TV – Soap. A Urfa, le famiglie rivali Yelduran e Kordagli tentano la tregua con un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Ma il chirurgo, in procinto di trasferirsi all’estero, conosce Melek e rimette tutto in discussione: dovere, sentimento e destino familiare si intrecciano fino a un incidente in corsia che costringe l’uomo a scegliere. Nel cast Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci, Mazlum Cimen. Curiosità: in una recente serata la dizi ha raccolto 1.668.000 spettatori con il 13,6% di share, confermandosi alternativa forte al calcio internazionale.

Italia 1 • 21:30 • Sarabanda Celebrity. Enrico Papi guida la versione VIP dello storico game musicale: otto celebrità, divise in due squadre, si sfidano tra giochi inediti e round iconici a colpi di memory, intuito e hit riconosciute in pochi secondi. Obiettivo: macinare punti e jolly per presentarsi al meglio al 7×30 finale. Un classico che torna in prima serata con ritmo e ironia, tra nostalgia e gara senza respiro.

Ozpetek e Margherita Buy illuminano La7, Crozza graffia sul Nove, Real Time entra nelle ossessioni estreme

La7 • 21:15 • Le fate ignoranti. Film (2001) di Ferzan Özpetek con Margherita Buy, Stefano Accorsi, Erika Blanc e Gabriel Garko. Un dramma sentimentale diventato di culto: la scoperta di un tradimento apre alla protagonista un mondo nuovo, fatto di amicizie inattese e legami che ribaltano certezze, in un affresco corale di solitudini e rinascite.

Nove • 21:30 • I migliori Fratelli di Crozza. Il "meglio di" del one-man-show di Maurizio Crozza: maschere, imitazioni e monologhi che dissacrano tic del potere, personaggi pubblici e attualità. Satira tagliente, ritmo e tanti tormentoni d’autore per una serata all’insegna della risata intelligente.

Real Time • 21:40 • Io e la mia ossessione. Docu-serie che racconta vite intrappolate in comportamenti ossessivo-compulsivi fuori dall’ordinario: dipendenze estreme, il difficile confronto con familiari e amici, e il lavoro con esperti e psicologi per risalire alle cause e immaginare un cambiamento possibile. Un viaggio senza filtri nella fragilità contemporanea.

Sky accende il prime time: Daddario in fuga dal meteo, il duello delle spose, BarLume tra risate e misteri, e il coming-of-age di Cielo

Sky Cinema 1 • 21:15 • Un uragano all’improvviso. Commedia (2017) di William H. Macy con Alexandra Daddario, Kate Upton e Matt Barr. Un’allerta meteo dirotta un volo e costringe due amiche a uno scalo prolungato a St. Louis: la complicità si trasforma in duello per conquistare lo stesso ragazzo, tra schermaglie romantiche e colpi di scena.

Sky Uno • 21:15 • Quattro matrimoni. Quattro promesse spose mettono alla prova – l’una con l’altra – abito, cerimonia e ricevimento per vincere l’ambito premio finale. Storytelling, accoglienza e "fattore sorpresa" decidono la partita: chi conquisterà giudici e rivali nel giorno più bello?

TV8 • 21:40 • I delitti del BarLume – La girata. Film (2023) con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Enrica Guidi, e con la partecipazione di Corrado Guzzanti e Stefano Fresi. Una battuta di caccia si trasforma in tragedia: la Fusco e Massimo indagano tra equivoci, segreti di provincia e l’umorismo inconfondibile della "banda del BarLume".

Cielo • 21:20 • How to have sex. Film (2024) di Molly Manning Walker con Anna Antoniades, Mia McKenna-Bruce e Lara Peake. Tre adolescenti britanniche al "viaggio della vita" fra drink, discoteca e conoscenze nuove: un rito di passaggio che mette a nudo consapevolezza, desiderio e limiti.

Wimbledon di notte: analisi, retroscena e live dal tempio dell’erba

Sky Sport 1 • 22:00 • Sky Tennis Show. Magazine dedicato ai tornei più importanti: analisi tecniche, highlights e focus sui protagonisti del circuito. Un racconto autorevole per entrare nei dettagli che fanno la differenza sull’erba di Londra.

Sky Sport 1 • 22:30 • Wimbledon The Insider. Un viaggio dietro le quinte dell’evento tennistico più famoso del mondo: luoghi solitamente off-limits per il pubblico, aneddoti e particolari che raccontano il fascino unico dell’All England Club.

Sky Sport 1 • 23:00 • Tennis, Wimbledon. La sessione serale dal terzo Slam dell’anno: programmazione in diretta dal tempio dell’erba, fra match in corso, aggiornamenti e immagini ufficiali del torneo più prestigioso del calendario.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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