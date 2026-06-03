Stasera in tv: tra Nazionale di calcio e cinema c'è Realpolitik con Tommaso Labate
Cosa vedere stasera in tv? Tommaso Labate accende Realpolitik su Rete 4, Cazzullo firma Speciale Una giornata particolare su La7 e torna Italia’s Got Talent su TV8.
Scoprite il meglio disponibile nella sera di 3 giugno 2026: una prima serata ricchissima di film, approfondimenti, talent e grande sport, pensata per soddisfare ogni gusto.
Baldini guida gli Azzurri, Mare Fuori scuote l’IPM e Sciarelli riapre i dossier
Su Rai 1 alle 20:45 va in onda Calcio, Amichevole Internazionale – Luxembourg: Lussemburgo-Italia. È la prima uscita degli Azzurri dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026: la Nazionale, guidata ad interim dal c.t. dell’U21 Silvio Baldini, affronta il Lussemburgo. Nei 9 precedenti tra le due nazionali, bilancio di 8 vittorie per l’Italia e 1 pari (4 giugno 2014, firme di Marchisio e Chanot).
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Su Rai 2 alle 21:20 arriva Mare fuori (2023), serie ambientata nell’IPM di Napoli che intreccia colpa, amicizie e desiderio di riscatto. Tra i volti amati dal pubblico spiccano Carmine Recano, Carolina Crescentini, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo e Vincenzo Ferrera. Un racconto corale che alterna tensione e sentimenti, con giovani protagonisti in cerca di una seconda possibilità.
Su Rai 3 alle 21:15 nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?. Nato nel 1989, lo storico programma racconta persone scomparse e grandi casi irrisolti con telefonate in diretta, ricostruzioni e testimonianze, fino alle inchieste di cronaca introdotte negli anni. In palmarès figurano Telegatti e Premi Regia Televisiva: una lunga storia di servizio pubblico che continua a coinvolgere la comunità dei telespettatori anche su RaiPlay.
Labate all’attacco, Clooney & Roberts si alleano, Aldo-Giovanni-Giacomo tornano cult
Su Rete 4 alle 21:33 c’è Realpolitik, il nuovo spazio di approfondimento con Tommaso Labate: sondaggi, retroscena e analisi in diretta per leggere l’attualità senza filtri, con ritmo serrato e ospiti pronti al confronto.
Su Canale 5 alle 21:20 tocca a Ticket to Paradise (2022, regia di Ol Parker). Due ex coniugi – interpretati da George Clooney e Julia Roberts – volano a Bali per impedire alla figlia un matrimonio lampo: tra equivoci e resa dei conti, una romantic‑comedy d’autore con Kaitlyn Dever, Lucas Bravo e Billie Lourd.
Su Italia 1 alle 21:27 emozioni e risate con Chiedimi se sono felice (2000, 100’, regia di Aldo, Giovanni e Giacomo con Massimo Venier). Nel cast Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Marina Massironi e Antonio Catania: un classico della comicità italiana, tra amici, sogni e seconde occasioni.
Cazzullo racconta il giorno che cambiò la Storia, Brignano si confessa, Zorzi premia l’ospitalità
Su La7 alle 21:15 arriva Speciale Una giornata particolare: un viaggio divulgativo dentro la "giornata decisiva" di un personaggio storico, per comprendere una vita e un pezzo di Storia attraverso documenti e narrazione.
Su Nove alle 21:30 Enrico Brignano è protagonista di Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre: vizi, pregi e difetti messi alla berlina con ironia, in uno show che punta il dito contro una società dove spensieratezza e serenità sono diventate tabù.
Su Real Time alle 21:40 appuntamento con Turisti per case: Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi mettono a confronto due holiday home per puntata. Valutazioni su Posizione, Home Tour e Ospitalità con i giudizi "Ok", "Ottimo", "Top"; a fine episodio, l’host più convincente vince una recensione firmata.
Pio e Amedeo si ritrovano, Bastianich cerca il piatto "che resta", talent e playoff accendono la notte
Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Come può uno scoglio (2023, 90’, regia di Gennaro Nunziante). Pio (Pio D’Antini) vive agiatamente a Treviso finché l’arrivo di Amedeo (Amedeo Greco), ex detenuto e nuovo autista, non rivoluziona tutto: un’amicizia svela segreti e riconciliazioni. Nel cast anche Francesca Valtorta, Nicola Rignanese e Claudio Bigagli.
Su Sky Uno alle 21:15 torna Foodish: solo un piatto sarà proclamato "Foodish", quello in grado di lasciare un’impronta indelebile nella mente di Joe Bastianich e dell’ospite di puntata. Storie, identità e tecnica in un format che premia la memoria del gusto.
Su TV8 alle 21:40 è tempo di Italia’s Got Talent (S14 E4): concorrenti di ogni disciplina si esibiscono per 100 secondi davanti a quattro giudici muniti di buzzer; dal 2016 il golden buzzer manda un artista direttamente in finale. In palio 100 mila euro e uno show a Las Vegas: un format nato nel 2009 e cresciuto tra Mediaset e Sky/TV8.
Su Cielo alle 20:00 palla a due con Basket, Serie A – Semifinali (Gara 3): EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia (2026). Terzo atto della serie: intensità da playoff, tattica e gestione dei possessi pesanti per inseguire la finale scudetto.
Su Sky Sport 1 alle 20:00 finestre e approfondimenti con Basket, Serie A: il massimo campionato italiano di pallacanestro tra analisi, immagini e cronache della giornata.
Su Sky Sport Max alle 19:00 spazio a Rugby, United Rugby Championship, il torneo transnazionale a 15 con club di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica (ex Pro14). Alle 21:00 si vira in acqua con Vela, SailGP, la spettacolare competizione internazionale dei catamarani F50 con foil: velocità, manovre millimetriche e strategia in mare.
Agenda Sky Sport
Nei dati odierni non risultano programmi con emittente "Sky Sport".
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