Stasera in tv (3 gennaio), Pavarotti sfida il Circo di Montecarlo, Benigni e MasterChef lottano per il prime time
Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: dalla commedia cult Johnny Stecchino su Rete 4, e la serie F.B.I. su Rai 2, fino al film Come fratelli su Sky Cinema 1.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, sabato 3 gennaio 2026.
Le proposte Rai: dal Circo di Montecarlo, a Rai 3 che alza il velo sul 2026
Rai 1 – 21:30 – Il 47° Festival del Circo di Montecarlo. Evento televisivo che celebra il meglio dell’arte circense: giocolieri, trapezisti, acrobati e clownerie in un’atmosfera da grande gala. La manifestazione, nata nel 1974, prosegue sotto l’impulso della Principessa Stéphanie di Monaco e culmina con l’assegnazione dei prestigiosi Clown d’Oro, d’Argento e di Bronzo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Rai 2 – 21:30 – F.B.I. (2022, 44’). La serie crime ambientata nel cuore delle indagini federali torna con il suo team di agenti tra operazioni ad alto rischio e casi spinosi. Nel cast Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Alana de la Garza, Jeremy Sisto, John Boyd, Katherine Renee Turner ed Ebonée Noel.
Rai 3 – 21:20 – La città ideale. Rubrica che guarda al presente e al prossimo futuro del servizio pubblico: tra i temi raccontati spiccano le novità dei palinsesti Rai 2026 (dal talk culturale "Il volo di ritorno" al ritorno di Don Matteo 15) e gli eventi attesi come i Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina e il Festival di Sanremo. Spazio anche a prime visioni cinematografiche e nuovi format, per una mappa aggiornata di progetti e tendenze.
Benigni torna con un classico, Pavarotti emoziona e Shrek conquista suxxxxx Mediaset
Rete 4 – 21:30 – Johnny Stecchino (1991, 123’). Regia di Roberto Benigni; con Nicoletta Braschi, Ivano Marescotti e Paolo Bonacelli. La commedia cult di Benigni gioca con gli equivoci d’identità e resta un classico intramontabile del nostro cinema.
Canale 5 – 21:20 – Pavarotti 90. L’uomo che emozionò il mondo (2025). Dall’Arena di Verona, un grande evento internazionale celebra i 90 anni dalla nascita del Maestro Luciano Pavarotti: l’Orchestra accompagna star della lirica e del pop – da Plácido Domingo a Laura Pausini – per un tributo nel segno della musica e della solidarietà (parte dei proventi sostiene iniziative benefiche).
Italia 1 – 21:23 – Shrek Terzo (2007, 92’). Animazione firmata Chris Miller e Raman Hui: nuovo capitolo della saga dell’orco più amato della tv, tra successioni reali, imprevisti e gag che hanno fatto scuola.
Barbero riapre il caso Matteotti, Sommi indaga il presente, Hekim sfida le regole
La7 – 21:15 – In viaggio con Barbero – Il caso Matteotti. Documentario che mette al centro il "caso" simbolo della storia italiana, ricostruendone contesto e conseguenze con il taglio narrativo della collana "In viaggio con Barbero".
Nove – 21:30 – Lezioni private. Luca Sommi rilegge l’attualità attraversando i grandi temi universali con il linguaggio dell’arte, dialogando con protagonisti della cultura italiana in uno spazio di riflessione e confronto.
Real Time – 21:45 – Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 8). Ates, specialista in infettivologia e nefrologia, geniale e allergico alle regole, guida un team in perenne competizione su casi clinici complessi. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.
Padovan firma Come fratelli, MasterChef al giudizio, Gomorra torna feroce
Sky Cinema 1 – 21:15 – Come fratelli (2025, 90’). Regia di Antonio Padovan. Due famiglie spezzate da una tragedia scelgono di ricominciare insieme, costruendo una nuova casa per i loro figli. Con Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon e Ludovica Martino: una commedia sentimentale che unisce perdita e rinascita.
Sky Uno – 21:15 – MasterChef Italia (St. 15, Ep. 7). La gara ai fornelli con i giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo prosegue tra Mystery Box, prove a tempo e Pressure Test, con un’attenzione sempre più marcata alla sostenibilità.
TV8 – 21:30 – Bruno Barbieri – 4 hotel. Lo spin‑off del cult "4 ristoranti" porta la competizione nel mondo dell’hôtellerie: quattro albergatori si ospitano a vicenda e votano location, servizi, camere, prezzi (e, dalle ultime edizioni, anche la colazione). Barbieri ispeziona materassi, topper, bagno e frigo bar, poi svela i suoi voti che possono ribaltare la classifica: in palio 5.000 euro per investimenti nella struttura.
Cielo – 21:20 – Gomorra – La serie (2014, St. 3, Ep. 9). La saga criminale che ha ridefinito il genere: clan, alleanze e tradimenti diretti da Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima. Nel cast Fortunato Cerlino, Marco D’Amore e Salvatore Esposito.
Cielo – 23:25 – Sky Sport 24 Night. Appuntamento di seconda serata con notizie, collegamenti e highlights per ripercorrere i fatti principali della giornata sportiva.
Serie A in primo piano su Sky Sport 1, la C scalda i motori su Sky Sport Max
Sky Sport 1 – 20:45 – Calcio, Serie A. La diretta del massimo campionato italiano: tattica, ritmo e incroci chiave per la classifica, con studio e approfondimenti a corredo del live.
Sky Sport Max – 20:30 – Calcio, Serie C. Spazio al campionato che mette in vetrina giovani e progetti tecnici in crescita: una finestra sulle sfide della terza serie italiana.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv (27 dicembre), Laura Barth alla guida di un circo contro Il Volo
Cosa vedere stasera in tv? Il 47° Festival del Circo di Montecarlo su Rai 1, MasterC...
Stasera in tv (20 dicembre), la finalissima di Ballando con le stelle sfida Il Volo e MasterChef
Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: su Italia 1 torna Shrek in prima serata, e s...
Stasera in tv (13 dicembre), Ballando con le stelle e Milly Carlucci hanno un nuovo rivale: il Volo tenta il sorpasso
Cosa vedere stasera in tv? Oltre alla sfida Ballando-Il volo, troviamo IF con Ryan R...
Stasera in tv (6 dicembre), Ballando della Carlucci sfida Tu si que vales della De Filippi: ma occhio a Gramellini
Cosa vedere oggi in prima serata: Gramellini riaccende il dibattito su La7, il cult ...
Stasera in tv (29 novembre), Milly Carlucci vs Maria De Filippi: la sfida tra talent si arricchisce con X Factor
Cosa vedere stasera? Tu si que vales su Canale 5 sfida Ballando con le stelle su Rai...
Stasera in tv (25 ottobre), Ballando con le Stelle contro Tu Si Que Vales: sfida di talenti senza fine
Cosa vedere stasera in tv? Il thriller Non stop su Rete 4 corre contro Fast & Furiou...
Stasera in tv (22 novembre): torna la sfida Carlucci vs De Filippi, ma occhio a X Factor live
I programmi tv di stasera, cosa vedere oggi, sabato 22 novembre: da l’action Unstopp...
Stasera in tv (8 novembre), torna il confronto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi: la sfida all'ultimo ascolto
Da In altre parole di Massimo Gramellini su La7, Alla sfida eterna tra Ballando con ...