Stasera in tv (3 gennaio), Pavarotti sfida il Circo di Montecarlo, Benigni e MasterChef lottano per il prime time

Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: dalla commedia cult Johnny Stecchino su Rete 4, e la serie F.B.I. su Rai 2, fino al film Come fratelli su Sky Cinema 1.

Barbero e Pavarotti
Raiplay, Raiplay

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, sabato 3 gennaio 2026.

Le proposte Rai: dal Circo di Montecarlo, a Rai 3 che alza il velo sul 2026

Rai 121:30Il 47° Festival del Circo di Montecarlo. Evento televisivo che celebra il meglio dell’arte circense: giocolieri, trapezisti, acrobati e clownerie in un’atmosfera da grande gala. La manifestazione, nata nel 1974, prosegue sotto l’impulso della Principessa Stéphanie di Monaco e culmina con l’assegnazione dei prestigiosi Clown d’Oro, d’Argento e di Bronzo.

Rai 221:30F.B.I. (2022, 44’). La serie crime ambientata nel cuore delle indagini federali torna con il suo team di agenti tra operazioni ad alto rischio e casi spinosi. Nel cast Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Alana de la Garza, Jeremy Sisto, John Boyd, Katherine Renee Turner ed Ebonée Noel.

Rai 321:20La città ideale. Rubrica che guarda al presente e al prossimo futuro del servizio pubblico: tra i temi raccontati spiccano le novità dei palinsesti Rai 2026 (dal talk culturale "Il volo di ritorno" al ritorno di Don Matteo 15) e gli eventi attesi come i Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina e il Festival di Sanremo. Spazio anche a prime visioni cinematografiche e nuovi format, per una mappa aggiornata di progetti e tendenze.

Benigni torna con un classico, Pavarotti emoziona e Shrek conquista suxxxxx Mediaset

Rete 421:30Johnny Stecchino (1991, 123’). Regia di Roberto Benigni; con Nicoletta Braschi, Ivano Marescotti e Paolo Bonacelli. La commedia cult di Benigni gioca con gli equivoci d’identità e resta un classico intramontabile del nostro cinema.

Canale 521:20Pavarotti 90. L’uomo che emozionò il mondo (2025). Dall’Arena di Verona, un grande evento internazionale celebra i 90 anni dalla nascita del Maestro Luciano Pavarotti: l’Orchestra accompagna star della lirica e del pop – da Plácido Domingo a Laura Pausini – per un tributo nel segno della musica e della solidarietà (parte dei proventi sostiene iniziative benefiche).

Italia 121:23Shrek Terzo (2007, 92’). Animazione firmata Chris Miller e Raman Hui: nuovo capitolo della saga dell’orco più amato della tv, tra successioni reali, imprevisti e gag che hanno fatto scuola.

Barbero riapre il caso Matteotti, Sommi indaga il presente, Hekim sfida le regole

La721:15In viaggio con Barbero – Il caso Matteotti. Documentario che mette al centro il "caso" simbolo della storia italiana, ricostruendone contesto e conseguenze con il taglio narrativo della collana "In viaggio con Barbero".

Nove21:30Lezioni private. Luca Sommi rilegge l’attualità attraversando i grandi temi universali con il linguaggio dell’arte, dialogando con protagonisti della cultura italiana in uno spazio di riflessione e confronto.

Real Time21:45Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 8). Ates, specialista in infettivologia e nefrologia, geniale e allergico alle regole, guida un team in perenne competizione su casi clinici complessi. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

Padovan firma Come fratelli, MasterChef al giudizio, Gomorra torna feroce

Sky Cinema 121:15Come fratelli (2025, 90’). Regia di Antonio Padovan. Due famiglie spezzate da una tragedia scelgono di ricominciare insieme, costruendo una nuova casa per i loro figli. Con Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon e Ludovica Martino: una commedia sentimentale che unisce perdita e rinascita.

Sky Uno21:15MasterChef Italia (St. 15, Ep. 7). La gara ai fornelli con i giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo prosegue tra Mystery Box, prove a tempo e Pressure Test, con un’attenzione sempre più marcata alla sostenibilità.

TV821:30Bruno Barbieri – 4 hotel. Lo spin‑off del cult "4 ristoranti" porta la competizione nel mondo dell’hôtellerie: quattro albergatori si ospitano a vicenda e votano location, servizi, camere, prezzi (e, dalle ultime edizioni, anche la colazione). Barbieri ispeziona materassi, topper, bagno e frigo bar, poi svela i suoi voti che possono ribaltare la classifica: in palio 5.000 euro per investimenti nella struttura.

Cielo21:20Gomorra – La serie (2014, St. 3, Ep. 9). La saga criminale che ha ridefinito il genere: clan, alleanze e tradimenti diretti da Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima. Nel cast Fortunato Cerlino, Marco D’Amore e Salvatore Esposito.

Cielo23:25Sky Sport 24 Night. Appuntamento di seconda serata con notizie, collegamenti e highlights per ripercorrere i fatti principali della giornata sportiva.

Serie A in primo piano su Sky Sport 1, la C scalda i motori su Sky Sport Max

Sky Sport 120:45Calcio, Serie A. La diretta del massimo campionato italiano: tattica, ritmo e incroci chiave per la classifica, con studio e approfondimenti a corredo del live.

Sky Sport Max20:30Calcio, Serie C. Spazio al campionato che mette in vetrina giovani e progetti tecnici in crescita: una finestra sulle sfide della terza serie italiana.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

