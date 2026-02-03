Elettra Lamborghini chiude con 36 milioni di fatturato: un vero tesoro nascosto Ultima puntata stagionale di Boss in incognito in un'azienda di tartufi dai ricavi milionari: chi è la protagonista del travestimento accanto alla cantante

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 3 febbraio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti per ogni gusto, tra fiction-evento, inchieste, cinema e grande sport live.

Guanciale all’assalto con L’Invisibile, Lamborghini sotto copertura e Sottile nel "Farwest"

Rai 1 • 21:30 • L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro: miniserie 2026 diretta da Michele Soavi che ricostruisce i giorni decisivi della caccia al latitante, tra ultimatum al ROS, indizi trovati nei pizzini e la pista clinica che porta al blitz finale. Nel cast spiccano Lino Guanciale, Paolo Briguglia, Levante, Leo Gassmann e Ninni Bruschetta. Un racconto di Stato, tra pedinamenti, verifiche e pressioni, fino all’arresto del boss.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 • 21:20 • Boss in incognito: il docureality che manda i "grandi capi" a lavorare sotto copertura fra i dipendenti, giustificando le telecamere come un finto documentario e svelando l’identità solo alla fine. Con Elettra Lamborghini, stasera per l’ultimo appuntamento ci sarà Silvia Cecchini, amministratrice delegata dell’azienda Tartufi Jimmy fondata negli anni ’80 dal papà Giovannino. Dopo la morte del padre, Silvia e suo fratello Andrea hanno preso le redini dell’azienda portando avanti il progetto. Con sede a Pietralunga (PG), l’azienda impiega 120 collaboratori e in un solo mese è in grado di processare 10 tonnellate di prodotto fatturando 36 milioni di euro all’anno.

Rai 3 • 21:20 • Farwest: Salvo Sottile attraversa i "far west" d’Italia, quei confini in cui le regole saltano e a pagare sono i più deboli. Inchieste, collegamenti e testimonianze in studio per illuminare storture, responsabilità e possibili soluzioni con un approccio di servizio pubblico.

Berlinguer in prima linea, la dizi che conquista il prime time e le Iene alzano il velo

Rete 4 • 21:33 • È sempre CartaBianca: Bianca Berlinguer orchestra faccia a faccia, cronache e ospiti per un confronto serrato sull’attualità. Un talk che mette a fuoco temi caldi e opinioni contrapposte con ritmo e approfondimento.

Canale 5 • 21:21 • Io sono Farah: la dizi (soap) turca 2023 con Demet Özdemir e Engin Akyürek. Farah, laureata in Medicina, arriva clandestina a Istanbul e accetta un lavoro da domestica per curare il figlio affetto da una rara malattia: entrerà nel mondo di Tahir, tra segreti, minacce e scelte impossibili dopo aver assistito a un omicidio. Un melodramma teso che intreccia fuga, maternità e redenzione.

Italia 1 • 21:15 • Le Iene presentano: Il verdetto: speciale d’inchiesta del brand "Le Iene". Un format che, forte del DNA nato nel 1997, alterna reportage, ricostruzioni e testimonianze per fare luce su dossier sensibili, con l’impronta graffiante e il taglio investigativo che hanno reso celebre il programma.

Floris incalza la politica, Conticini caccia i tesori e Montrucchio apparecchia l’amore

La7 • 21:15 • DiMartedì: l’approfondimento di Giovanni Floris tra interviste, analisi, sondaggi e confronto politico. In chiusura, le interviste della settimana e il "punto di vista dei bambini" per un racconto dell’attualità fuori dai retorici copioni.

Nove • 21:30 • Cash or Trash – La notte dei tesori: Paolo Conticini accoglie chi pensa di avere un "tesoro" nascosto. Cinque mercanti si sfidano a rilanci per aggiudicarsi gli oggetti più ambiti: valutazioni, colpi di scena e fiuto da intenditori in un’arena brillante.

Real Time • 21:35 • Primo Appuntamento: il dating show ambientato al "Ristorante Geco" dell’Eur: maître, barman e cameriere accompagnano due single che non si sono mai visti verso il "sì, rivediamoci" o l’addio finale. Conduce Flavio Montrucchio. Nato dal format First Dates, il programma ha generato anche lo spin-off Crociera e valorizza, in ogni episodio, piccole grandi storie di cuori in cerca.

Mel Gibson in fuga, Borghese giudice severo e i Queen in coro: la notte cinema e reality di Sky

Sky Cinema 1 • 21:15 • Blood Father: action ad alta tensione con Mel Gibson, Erin Moriarty e Diego Luna. Un ex detenuto deve proteggere la figlia in fuga da un cartello: un survival teso e "on the road", fra resa dei conti e paternità ritrovata.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special". Voti segreti, bonus tematico e verdetto finale di Borghese: in palio 5.000 € da reinvestire nel locale. Noto come adattamento del format tedesco Mein Lokal, Dein Lokal, è diventato un cult del racconto d’impresa sul territorio.

TV8 • 21:30 • Bohemian Rhapsody: biopic (2018) sul mito dei Queen e di Freddie Mercury con Rami Malek (Oscar), Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy e Joseph Mazzello. Dalle prove agli stadi pieni: la genesi di hit immortali e il Live Aid come apoteosi.

Cielo • 21:20 • Paura in volo (2009): un aereo fuori controllo, il computer in avaria e l’incubo di un impatto su Berlino. Dramma ad alta quota con Peter Haber, Hannes Jaenicke, Bernadette Heerwagen e Maximilian von Pufendorf: fra decisioni estreme e tempo che scorre.

Eurolega in vetrina e rugby verso il 6 Nazioni: maratona live su Sky Sport

Sky Sport 1 • 20:30 • Basket, Eurolega: la massima competizione europea per club maschili. Studio, cronache e aggiornamenti live in una notte dal respiro continentale.

Sky Sport 1 • 23:00 • Super Atleti: la serie che ripercorre il cammino dei grandi dello sport olimpico italiano, tra sacrifici, sliding doors e momenti decisivi. Nel focus di giornata, anche il clima da Slam con il racconto delle sfide che accendono l’alba sportiva.

Sky Sport Max • 19:00 • Basket, Eurolega: finestre dedicate alla grande notte europea della palla a spicchi con partite e highlights in sequenza.

Sky Sport Max • 21:00 • Rugby, Speciale Rugby Pre 6 Nazioni: analisi, lavagne tattiche e voci dal campo per entrare nel clima del Torneo più antico del mondo.

Sky Sport Max • 21:15 • Sky Tennis Club: talk dedicato al tennis con commentatori, ex atleti e coach: opinioni, storie e anticipazioni per appassionati e neofiti.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche