Se siete indecisi sul programma da scegliere stasera, ecco il meglio della prima serata di mercoledì 3 dicembre 2025: una guida rapida e ricca di spunti per scegliere cosa vedere.

Vassallo racconta il lavoro che salva vite, Neeson in fuga e Sciarelli riapre i casi

Rai 1 – 21:30 – L’altro ispettore. Ambientata a Lucca, la serie segue Alessio Vassallo nei panni di Domenico "Mimmo" Dodaro, ispettore del lavoro che rientra a casa da vedovo con una figlia preadolescente. Con l’aiuto della madre, della sorella e dell’amico Alessandro – interpretato da Cesare Bocci – Mimmo indaga su infortuni e responsabilità, mettendo al centro cultura della sicurezza e giustizia sociale. Nel cast anche la PM Raffaella Pacini, interpretata da Francesca Inaudi. Storie ispirate alla realtà per un crime civile che parla al presente.

Rai 2 – 21:20 – Un uomo sopra la legge. Azione del 2021 diretta da Robert Lorenz con Liam Neeson: un veterano del Vietnam e allevatore in Arizona salva un ragazzo da una sparatoria e si ritrova nel mirino di un cartello messicano. Per difendere famiglia e terra dovrà affrontare perdita, ipoteche e una fuga senza tregua. Nel cast Jacob Perez, Juan Pablo Raba, Katheryn Winnick, Teresa Ruiz.

Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto?. Nato il 30 aprile 1989, lo storico programma di servizio – oggi condotto da Federica Sciarelli – alterna appelli in diretta, ricostruzioni e testimonianze su persone scomparse e casi irrisolti, con un coinvolgimento costante del pubblico. Premiato nel tempo con Telegatti e Regia Televisiva, ha esteso lo sguardo anche a inchieste di cronaca, consolidando un linguaggio unico nell’informazione di prima serata.

Labate accende il dibattito, D’Alessio–Incontrada fanno festa e la Coppa Italia chiama San Siro

Rete 4 – 21:30 – Realpolitik. Tommaso Labate guida un nuovo spazio di approfondimento tra sondaggi, retroscena e analisi live: un’arena senza filtri che legge il presente con ritmo e dati alla mano.

Canale 5 – 21:20 – Gigi e Vanessa – Insieme. Il varietà con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada celebra l’incontro tra linguaggi ed emozioni: grande orchestra, esibizioni live, leggerezza e racconti di vita condivisi con ospiti dal mondo della musica, del cinema e dello spettacolo. Un appuntamento dove l’amicizia tesse sorprese e duetti, per serate sincere e senza tempo.

Italia 1 – 20:02 – Coppa Italia Live. Studio, immagini e highlights per entrare nel clima della coppa nazionale prima dei fischi d’inizio: collegamenti, aggiornamenti e le ultime sulle formazioni.

Italia 1 – 21:00 – Calcio, Coppa Italia – Ottavi di Finale: Inter–Venezia. L’unica squadra di Serie B rimasta in corsa – il Venezia di Giovanni Stroppa – affronta l’ostacolo più alto: l’Inter guidata da Cristian Chivu. Ottavi a eliminazione diretta con passaggio ai quarti in palio: una notte di coppa ad alto tasso agonistico.

Cazzullo e il "giorno che cambia tutto", Amadeus rilancia La Corrida, su Real Time la chirurgia che unisce

La7 – 21:15 – Una giornata particolare. Il format di Aldo Cazzullo racconta un "giorno-simbolo" nella vita di figure e vicende che hanno segnato la storia. Nell’episodio di questa sera il rogo di Giordano Bruno, avvenuto il 17 febbraio 1600, durante il primo Giubileo del nuovo secolo con la città di Roma invasa da centinaia di migliaia di pellegrini, proprio come oggi.

Nove – 21:30 – La Corrida. Amadeus rimette in pista lo storico show dei "dilettanti allo sbaraglio", tra esibizioni irresistibili e giudizio del pubblico in studio affiancato da un ospite celebre. Ironia, leggerezza ed emozioni per un classico della tv in chiave contemporanea.

Real Time – 21:30 – Gemelle siamesi: prima e dopo. Un documentario che segue due gemelle siamesi della Repubblica Dominicana prima, durante e dopo un delicatissimo intervento di separazione durato 20 ore: il ritorno a casa, la riabilitazione, la vita che ricomincia.

Cinema e talent: nozze "impossibili", l’incubo di Garland, la strada ai Live e le sfide ai fornelli

Sky Cinema 1 – 21:15 – Il giorno più bello. Commedia diretta da Andrea Zalone: un wedding planner vuole vendere l’attività e fuggire verso una nuova vita, ma l’ultimo matrimonio rischia di trasformarsi in catastrofe tra un’assistente allo stremo, un cantante fallito e un ex amico fotografo. Con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Carlo Buccirosso e Fiammetta Cicogna.

Sky Cinema 2 – 21:15 – Civil War. Di Alex Garland. In un’America allo sbando, un gruppo di reporter attraversa un Paese in guerra civile per raccontare la verità, mettendo a rischio tutto. Nel cast Wagner Moura, Kirsten Dunst, Cailee Spaeny.

Sky Uno – 21:15 – X Factor: The road to X Factor. Terminata la fase di selezioni, gli artisti scelti da Francesco Gabbani, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi preparano gli attesissimi Live: prove, assegnazioni e identità artistiche che prendono forma puntata dopo puntata.

TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Il cult sulla ristorazione (dal format tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal"): quattro ristoratori si giudicano a vicenda su location, servizio, menù e prezzo. Con la "categoria special" dedicata alla cucina locale e in palio 5.000 euro per investire nell’attività.

Cielo – 21:20 – The quake – Il terremoto del secolo. Disaster movie norvegese di John Andreas Andersen: a Oslo si profila un sisma devastante. Il geologo Kristian, già segnato da uno tsunami, deve avvertire la città e mettere al sicuro la famiglia. Con Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp.

Premier su Sky Sport 1, Bundesliga su Sky Sport Max e il "best of" notturno con Reload

Sky Sport 1 – 20:30 – Calcio, Premier League. Finestra live sul massimo campionato inglese: intensità, duelli e aggiornamenti in tempo reale dalla serata britannica.

Sky Sport 1 – 22:30 – Reload. Il riepilogo all‑sports: immagini chiave, risultati e highlights per rivivere i momenti più importanti della serata sportiva.

Sky Sport Max – 20:45 – Calcio, Bundesliga. Verticalità, ritmo e giovani talenti: la notte tedesca in diretta con partite e aggiornamenti dal campionato più spettacolare d’Europa.

