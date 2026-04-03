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Ilary Blasi ha la strada libera in TV: l’ultima occasione per rinascere (o addio Gf Vip)

Cosa vedere stasera in tv? Il giallo di Delitti in Paradiso (Rai 2) e l’autorevolezza di Perfect Days (Rai 3), l’inchiesta di Quarto Grado (Rete 4) contro la satira di Propaganda Live (La7), con la gara ai fornelli di MasterChef su TV8.

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Redazione

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Ilary Blasi - Grande Fratello VIP
per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco una guida rapida al meglio di oggi, 3 aprile 2026: una notte che mescola rito, giallo, grandi film e inchieste.

Papa Leone XIV guida la Via Crucis, poi giallo ai Tropici e l’incanto di Wim Wenders: la notte Rai

Rai 121:00Colosseo: Celebrazione del rito della Via Crucis presieduto da Papa Leone XIV. Dal cuore di Roma, la tradizionale Via Crucis al Colosseo: una celebrazione solenne e corale guidata dal Pontefice.

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Rai 221:20Delitti in Paradiso. Il detective di Scotland Yard Richard Poole viene spedito sulla caraibica Saint Marie per indagare sull’omicidio di un collega: quintessenza della compostezza inglese catapultata tra ritmi tropicali, squadre da assemblare e un giallo brillante dal sapore classico. Cast: Don Gilet, Shantol Jackson, Shaquille Ali-Yebuah, Ginny Holder, Don Warrington, Élizabeth Bourgine, Tobi Bakare.

Rai 321:20Perfect Days (2022). Regia di Wim Wenders. Hirayama, custode dei bagni pubblici di Tokyo, vive una routine quieta tra piccoli riti e passioni finché incontri imprevisti scoperchiano il suo passato. Con Koji Yakusho, Arisa Nakano, Tokio Emoto, Aoi Yamada, Yumi Asô, Sayuri Ishikawa.

Nuzzi riapre i dossier, Ilary Blasi accende il GF Vip e Snyder schiera la Justice League: Mediaset alza i toni

Rete 421:33Quarto Grado. Il talk investigativo prodotto da VideoNews e ideato da Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, mette al centro i grandi casi di cronaca tra servizi, ricostruzioni e un parterre di esperti (dal criminologo Massimo Picozzi allo psichiatra Alessandro Meluzzi, fino a Luciano Garofano). Un classico dell’approfondimento con inviati e ospiti fissi.

Canale 521:20Grande Fratello Vip. Il reality "celebrity" (al via dal 2016) torna in prima serata con Ilary Blasi alla conduzione e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli: nomination, televoti, confessionali e dinamiche accese per il format che alterna dirette, daytime e una lunga finestra di live h24 su Mediaset Extra e Infinity. Dopo cinque puntate con ascolti deludenti, stasera Ilary Blasi può rinascere grazie a un calendario favorevole. La fine di The Voice Generation e l’assenza di un competitor forte su Rai 1, infatti, potrebbe alzare gli indici d’ascolti del Gf Vip ed allontanare lo spettro della chiusura del programma.

Italia 121:23Justice League (2017). Regia di Zack Snyder, 120’. I paladini DC si riuniscono per fronteggiare una minaccia globale. Nel cast Ben Affleck, Ezra Miller, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa.

Zoro racconta il Paese, Crozza punge e le ossessioni tornano protagoniste: la serata La7–Discovery

La721:15Propaganda Live. Diego Bianchi "Zoro" porta in scena il suo reportage-show con Makkox, rassegne tra tweet e meme, band live e un tavolo di giornalisti (Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata): tre ore che fondono politica, costume e Paese reale, eredità evoluta dello spirito di "Gazebo".

Nove21:30I migliori Fratelli di Crozza. Il best of del one-man show di Maurizio Crozza: imitazioni, monologhi e parodie dei protagonisti della politica e della tv in una galleria di maschere corrosive.

Real Time21:35Malati di pulito. Docu-serie sui disturbi ossessivo‑compulsivi legati alla pulizia che evita l’enfasi ansiogena e racconta anche come taluni trasformino la "mania" in lavoro: spicca Linda Dykes, alla guida di una squadra di pulitori compulsivi.

Travolta nel thriller di Simon West, check‑in con Barbieri e sfide ai fornelli: Intrattenimento Sky in prima linea

Sky Cinema 121:15La figlia del generale (1999). Thriller diretto da Simon West con John Travolta, James Cromwell, Madeleine Stowe, Timothy Hutton: un’indagine ad alta tensione tra potere militare e verità scomode.

Sky Uno21:15Bruno Barbieri – 4 hotel. Lo spin‑off di "4 ristoranti" mette in gara quattro albergatori della stessa area: check‑in, notte in struttura, ispezioni rituali di Bruno Barbieri (materasso, topper, cuscini, bagno, minibar), voti su location, servizi, camere, prezzi (e colazione dalle ultime edizioni). Confronto finale, verdetto e premio da 5.000 euro da reinvestire.

TV821:40MasterChef Italia – St.14 Ep.9. Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo giudicano la corsa degli aspiranti chef tra Live Cooking e Stress Test, con la chef Chiara Pavan ospite nelle valutazioni delle prove chiave.

Cielo21:20Disorder – La guardia del corpo (Maryland) (2015). Un soldato delle forze speciali francesi con stress post‑traumatico è assunto come bodyguard nella Costa Azzurra: la paranoia fa luce su un pericolo reale. Con Matthias Schoenaerts, Diane Kruger, Paul Hamy.

Calcio francese in vetrina e notte UEFA: Sky Sport tra highlights e futsal

Sky Sport 120:45Calcio, Ligue 1. La massima serie francese: novanta minuti di tecnica, intensità e giovani talenti sotto i riflettori.

Sky Sport 122:45UEFA Champions League Magazine. Il magazine ufficiale della Champions: gol, immagini iconiche, interviste ai protagonisti e le storie più belle del torneo.

Sky Sport Max20:30Calcio a 5 Maschile, Serie A Futsal. Il massimo campionato italiano di futsal: ritmo, tattica e giocate spettacolari sul parquet.

Sky Sport Max23:15La giovane Italia. Appuntamento sportivo dedicato al mondo del calcio e ai suoi protagonisti (programma di genere Calcio).

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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