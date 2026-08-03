Stasera in tv (3 agosto), Montalbano duella con Tarantino e i Tuffi di Parigi 2026
Cosa vedere stasera in tv? Documentari e reality si contendono la platea: Navalny su La7 sfida Little Big Italy (Nove) e MasterChef USA (Sky Uno). Su Canale 5 il sentimentale Chasing the Wind, mentre Rete 4 rilancia con Zona bianca.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite con noi il meglio di oggi, 3 agosto 2026: una selezione ricchissima tra fiction cult, cinema d’autore, inchieste e grande sport in diretta.
[pulizia]
- Il ritorno del commissario e l’Europa in vasca: Rai tra giallo, corsie e attualità
- Brindisi alza il volume, amori e scelte a cuore aperto, action da Miami: la notte Mediaset
- Navalny, la sfida al potere; cucine del mondo e il coraggio di Melek: La7 e Discovery senza sconti
- Chopin, MasterChef e katane: l’Intrattenimento Sky tra genio, sfide e vendetta cult
- Trampolini e piattaforme: medaglie europee in palio su Sky Sport
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Il ritorno del commissario e l’Europa in vasca: Rai tra giallo, corsie e attualità
Rai 1 — 21:30 — Il giovane Montalbano – Ferito a morte. La Vigàta degli esordi di Salvo si anima tra indagini, relazioni e scelte morali: nel capitolo diretto da Gianluca Maria Tavarelli, il commissario (interpretato da Michele Riondino) affronta un caso intricato che intreccia destino personale e tensione investigativa. Nel cast anche Alessio Vassallo, Andrea Tidona e Tea Falco: volti che hanno reso la prequel una tappa imprescindibile nel mondo creato da Camilleri.
Rai 2 — 21:20 — European Aquatics Parigi 2026. Diretta dalla capitale francese per la 38ª edizione dei campionati continentali: calendario dal 31 luglio al 16 agosto 2026 e serata dedicata alle storie di vasca, tra qualifiche e finali che assegnano medaglie e consacrano talenti del nuoto europeo.
Rai 3 — 21:15 — Filorosso. Un approfondimento che resta una finestra sempre aperta sul mondo: interviste, reportage dall’Italia e dall’estero e inchieste per capire l’attualità con sguardo rigoroso e domande scomode. Un mosaico di voci e punti di vista per leggere fatti e contesti senza filtri.
Brindisi alza il volume, amori e scelte a cuore aperto, action da Miami: la notte Mediaset
Rete 4 — 21:33 — Zona bianca. Il talk ideato e condotto da Giuseppe Brindisi, nato nel 2021 per raccontare l’Italia tra pandemia, politica, società e cronaca, propone dibattiti serrati, servizi e ospiti dal vivo. Un appuntamento di lunga durata, in onda dagli studi di Cologno Monzese, che nel tempo ha chiamato al confronto medici, politici e volti dello spettacolo, mantenendo alta l’attenzione sui casi che dividono l’opinione pubblica.
Canale 5 — 21:20 — Chasing the Wind. Asli Mansoy, amministratrice della Yazman, vuole rivoluzionare l’azienda; Ege Yazici, erede legato alle tradizioni, spinge nella direzione opposta. Dallo scontro professionale nasce un amore che dovrà misurarsi con ambizioni e responsabilità: quando le divergenze sul futuro del gruppo si fanno profonde, la scelta tra carriera e sentimenti diventa inevitabile.
Italia 1 — 21:30 — The Enforcer. A Miami, Cuda è il sicario di fiducia della boss Estelle: spietato, ma con un codice. Quando scopre un traffico di minori diretto al dark web e la quindicenne Billie finisce nel mirino, decide di tradire l’organizzazione pur di salvarla. Un’azione ad alto rischio con Antonio Banderas, Mojean Aria e Kate Bosworth: addestramento, resa dei conti e un uomo disposto a bruciare la propria vita per una causa giusta.
Navalny, la sfida al potere; cucine del mondo e il coraggio di Melek: La7 e Discovery senza sconti
La7 — 21:15 — Navalny: Cronaca di un omicidio di stato. Dopo l’avvelenamento, il carcere e la morte in una colonia russa, la figura di Alexey Navalny diventa simbolo della repressione del dissenso. L’inchiesta, con materiali originali del team del leader dell’opposizione e interviste a firme come Roberto Saviano, Anna Zafesova, Marcello Flores e Marta Allevato, ricostruisce due decenni di Russia putiniana e gli effetti sull’Europa.
Nove — 21:30 — Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella vola nelle città del mondo dove gli italiani sono di casa e mette alla prova tre locali per scoprire quale interpreta meglio l’identità della nostra cucina. Un talent culinario popolare che è anche viaggio nei sapori e nei ricordi d’emigrazione.
Real Time — 21:50 — Melek – Il coraggio di una madre. Berlino, oggi. Melek ha reciso i legami con la famiglia d’origine e cresce tre figli lontano dalle proprie radici. Una notizia drammatica incrina l’equilibrio: tra responsabilità, identità e amore materno, la dizi (St. 1, Ep. 24) racconta la forza di una donna chiamata a scelte radicali. Con Nehir Erdogan e Kutsi.
Chopin, MasterChef e katane: l’Intrattenimento Sky tra genio, sfide e vendetta cult
Sky Cinema 1 — 21:15 — Chopin – Notturno a Parigi. Parigi, 1835: Frédéric Chopin domina i salotti mentre la tubercolosi avanza. L’artista rifiuta la tregua e trasfigura la sofferenza in pagine immortali. Biopic musicale che intreccia gloria, fragilità e l’urgenza creativa di un genio al cospetto del tempo.
Sky Uno — 21:15 — MasterChef Usa. La versione a stelle e strisce del talent culinario più diffuso al mondo: aspiranti chef non professionisti si misurano su creatività, tecnica e tenuta mentale, sotto lo sguardo inflessibile dei giudici. In palio, un titolo che cambia la vita.
TV8 — 21:40 — Kill Bill: Vol. 1. Ferita a morte durante il matrimonio, "La Sposa" si risveglia dal coma e cerca vendetta contro Bill e la sua gang. Tuta gialla, katana e uno stile iconico: Quentin Tarantino firma il primo capitolo di una saga che ha riscritto il cinema action contemporaneo. Con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah e Michael Madsen.
Cielo — 21:15 — The debt collector. Azione ad alto impatto tra riscossioni violente, debiti che presentano il conto e scelte che incalzano i protagonisti sul crinale della legalità. Con Louis Mandylor e Scott Adkins, firma di Jesse V. Johnson.
Trampolini e piattaforme: medaglie europee in palio su Sky Sport
Sky Sport 1 — 19:00 — Tuffi, Europei Parigi 2026. Dalla capitale francese, la 38ª edizione continentale: eliminatorie e finali dai trampolini e dalle piattaforme con precisione millimetrica e nervi d’acciaio fino al 6 agosto.
Sky Sport 1 — 21:15 — Tuffi, Europei Parigi 2026. Sessione serale in diretta: sincronismi, coefficienti di difficoltà e splash factor al minimo per chiudere la giornata in zona podio.
Sky Sport Max — 19:00 — Tuffi, Europei Parigi 2026. Copertura estesa della rassegna: il pubblico vive in tempo reale selezioni, verdetti e le storie che accompagnano gli azzurri nella corsa alle medaglie.
Sky Sport Max — 21:15 — Tuffi, Europei Parigi 2026. In prima serata, spettacolo in pedana tra acrobazia e controllo: tecnica, coraggio e stile sotto i riflettori di Parigi.
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