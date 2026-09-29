Stasera in tv (29 settembre), Raoul Bova sfida Achille Lauro tra fiction e concerto-evento Cosa vedere stasera in tv? Docureality e talk si accendono con Boss in incognito su Rai 2 e Dimartedì su La7; talent e sport con X Factor Italia su TV8 e l’Eurolega di basket su Sky Sport 1.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 29 settembre 2026: una prima serata ricchissima tra fiction inedite, live show, inchieste e sport.

Raoul Bova emoziona e Lamborghini al travestimento: la Rai tra fiction inclusiva e inchieste

Rai 1 — 21:30 — Tutto l’amore che resta. La nuova serie porta in scena Raoul Bova nei panni di Stefano Fogli, preside sognatore e fondatore del Liceo Helen Keller, una scuola dove ragazzi con e senza disabilità crescono insieme. Tra i nuovi studenti c’è Vittoria, sedicenne della "Roma bene" costretta a fare i conti con i propri pregiudizi e con un evento del passato. Nel cast anche Giulia Bevilacqua, Anna Favella, Riccardo De Rinaldis e Chiara Bordi: un racconto di inclusione, responsabilità e scelte difficili che parla ai più giovani e alle famiglie.

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Rai 2 — 21:20 — Boss in incognito. Il docureality in cui il capo si mescola tra i suoi dipendenti torna con nuove storie "sotto copertura": telecamere "da documentario", mansioni in reparto e la rivelazione finale che cambia i rapporti in azienda. L’edizione conferma il viaggio tra realtà imprenditoriali italiane e il coinvolgimento diretto della conduttrice nei reparti per vivere sulla pelle ritmi, difficoltà e orgoglio del lavoro.

Rai 3 — 21:15 — Filorosso. L’approfondimento che tiene una finestra sempre aperta su ciò che accade in Italia e nel mondo: interviste, reportage dall’estero e inchieste per leggere l’attualità con più punti di vista.

Infante scava nei misteri, Achille Lauro conquista San Siro e Liam Neeson corre contro il pericolo: la notte Mediaset

Rete 4 — 21:30 — Verità nascoste. Milo Infante guida l’approfondimento sui grandi casi di cronaca e sui delitti ancora senza risposta: dossier, testimonianze e analisi per rimettere in fila indizi, incongruenze e nuove piste.

Canale 5 — 21:20 — Achille Lauro – Comuni immortali – San Siro. Il live-evento dal Meazza: Achille Lauro celebra la sua parabola artistica con un concerto che intreccia successi e ospiti speciali, tra cui Laura Pausini. Una serata che trasforma lo stadio in un manifesto di estetica, musica e contaminazioni.

Italia 1 — 21:18 — Retribution. Thriller adrenalinico: un dirigente di banca scopre una bomba nella propria auto mentre accompagna i figli a scuola e viene ricattato da criminali che lo costringono a un gioco al massacro. Protagonista Liam Neeson, volto simbolo del revenge moderno.

Floris al contrattacco, il caso Titanic secondo Geopop e incontri al buio: La7 e Discovery accendono i riflettori

La7 — 21:15 — Dimartedì. Giovanni Floris scandaglia l’agenda politico-economica della settimana con interviste, ospiti e sondaggi, fino al punto di vista conclusivo dei più piccoli: un laboratorio d’attualità agile e incalzante.

Nove — 21:30 — Geopop racconta: Titanic. Andrea Moccia analizza scientificamente cause ed errori che portarono all’affondamento del transatlantico più famoso della storia: una ricostruzione rigorosa tra dati, dinamiche e lezioni da non dimenticare.

Real Time — 21:40 — Primo appuntamento. Il dating show tratto da First Dates rimette a tavola due sconosciuti per una cena a lume di candela: confessionali singoli e "di coppia" anticipano il verdetto finale, rivedersi o dirsi addio. Nel tempo il programma ha dato spazio a incontri e storie eterogenee, tra leggerezza e autenticità.

Tra action, hotel al setaccio e talent: l’Intrattenimento Sky va a tutto gas (con extra sport in coda)

Sky Cinema 1 — 21:15 — The rush – Corsa contro il tempo. Un corriere e un medico devono consegnare un fegato per un trapianto lottando contro un potente boss che vuole impossessarsene. Cast: Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro, Leila George D’Onofrio, Sullivan Stapleton, Peta Sergeant. Genere: Azione. Durata: 97’.

Sky Uno — 21:15 — Bruno Barbieri – 4 hotel. Quattro albergatori della stessa area si sfidano su location, servizi, camere, prezzi (e colazione): ispezioni severissime di Bruno Barbieri tra topper, cuscini, bagni e minibar; voti segreti e verdetto con 5.000 € da reinvestire nella struttura vincente.

TV8 — 21:40 — X Factor Italia (St. 20, Ep. 3). Terza tappa di audizioni: voci, scrittura e personalità per strappare il pass che avvicina ai Live, tra colpi di scena e performance inattese.

Cielo — 21:20 — Demolition: Amare e vivere. Dopo la morte improvvisa della moglie, un banchiere newyorkese inizia a scrivere lettere di reclamo che diventano confessioni personali: la corrispondenza attira l’attenzione di Karen, addetta al customer care, e tra i due nasce un legame capace di rimettere insieme i pezzi delle rispettive vite. Con Jake Gyllenhaal, Naomi Watts e Chris Cooper. Genere: Drammatico.

Sky Sport 1 — 20:30 — Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club di basket maschile: intensità, talento e rimbalzi pesanti in prima serata.

Sky Sport 1 — 22:45 — Calcio, Tutti i gol di Shevchenko in…. Speciale dedicato alle reti più iconiche del bomber ucraino: un viaggio tra prodezze e ricordi indelebili.

Sky Sport 1 — 23:00 — UEFA Champions League Magazine. Immagini, gol, interviste e storie della massima competizione per club: il racconto "dietro le quinte" delle notti europee.

Sky Sport Max — 20:30 — Basket, Eurocup. L’altra grande coppa del basket continentale (erede di Coppa Korac e Saporta): partite, format e ambizioni internazionali dei club in corsa.

Sky Sport Max — 23:15 — WRC Highlight Show. Il meglio del Mondiale Rally: onboard mozzafiato, passaggi da brividi e classifiche aggiornate in un concentrato di adrenalina.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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