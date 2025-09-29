Stasera in TV (29 settembre), Maria Chiara Giannetta ha un lato oscuro. E torna il Grande Fratello (con gli sconosciuti) Cosa vedere stasera, lunedì 29 settembre 2025, in TV? Riparte Blanca e si scontra subito con il reality di Simona Ventura. Porro e Giletti su Garlasco e Boss in incognito

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile in televisione nella sera di lunedì 29 settembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Giannetta riapre Blanca, Lamborghini svela i "boss", Giletti incalza sul caso Garlasco

Rai 1 – 21:30 – Blanca. La fiction-cult torna con nuovi casi e una Blanca Ferrando più vulnerabile e "oscura", interpretata da Maria Chiara Giannetta, affiancata da Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Dopo i colpi di scena delle scorse stagioni – dalla verità su Beatrice al braccio di ferro con un serial killer – la terza annuncia ombre nuove, ingressi come Matilde Gioli e un equilibrio sentimentale ancora appeso a un filo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 – 21:20 – Boss in incognito. Elettra Lamborghini guida l’undicesima edizione del docu-reality che porta imprenditori e dirigenti sotto copertura tra linee di produzione, campi e uffici, per scoprire dal vivo storie e difficoltà dei dipendenti. Dal racconto "in incognito" alle rivelazioni finali, il format mette al centro merito, umanità e scelte coraggiose.

Rai 3 – 21:20 – Lo stato delle cose. Massimo Giletti riparte dal delitto di Garlasco con documenti, testimonianze e interviste inedite su piste, telefonate e riscontri investigativi, per allargare poi lo sguardo all’attualità politica e internazionale. Un’inchiesta dal passo televisivo serrato che alterna ospiti in studio e collegamenti.

Porro al contrattacco, Ventura rilancia il Grande Fratello, Stallone guida l’adrenalina su Italia 1

Rete 4 – 21:33 – Quarta repubblica. Il talk politico di Nicola Porro torna con l’analisi dei dossier caldi, dibattiti senza rete e reportage, tra economia, università e cronaca, con focus sul caso Garlasco e l’arma del delitto mai ritrovata.

Canale 5 – 21:42 – Grande Fratello. Versione "ritorno alle origini" con concorrenti Nip e regole più rigide, l’esordio targato Simona Ventura promette dinamiche immediate e un trio di opinionisti storici. Tra i nomi emersi nel lungo "casting show" anche profili già chiacchierati e possibili colpi di scena sul cast definitivo.

Italia 1 – 21:25 – I Mercenari 2. Azione a briglie sciolte per il sequel di Simon West con un cast extra-large: Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris, Sylvester Stallone, Jason Statham, Jean-Claude Van Damme, Jet Li e molti altri per una notte all’insegna di sparatorie, battute "old school" e missioni impossibili.

Panella gira il mondo con l’italianità, su Real Time torna la saga d’amore e vendetta

Nove – 21:30 – Little Big Italy. Francesco Panella viaggia nelle città con grandi comunità di italiani e mette alla prova tre ristoranti per scoprire dove batte il cuore (e il palato) tricolore: tra ricette "di casa" e interpretazioni contemporanee, vince solo chi convince su autenticità, creatività e atmosfera.

Real Time – 21:35 – Hercai – Amore e vendetta (Stagione 3, Episodio 22). La saga turca prosegue con Reyyan, cresciuta nell’ombra del potente nonno Nasuh e ignara di un segreto di sangue, e Miran, erede degli Aslanbey segnato dalla vendetta. Tra faide, rivelazioni e passioni complicate, l’amore sfida destino e onore.

Soldini fa tremare la storia, i Coen in campo con Il Grinta; MasterChef USA, Tarantino e magia su Cielo

Sky Cinema 1 – 21:15 – Le assaggiatrici. Silvio Soldini racconta Rosa Sauer e le donne costrette a provare i pasti destinati a Hitler per scongiurare il veleno: un dramma storico che intreccia paura, sopravvivenza e alleanze femminili sul filo dell’abisso.

Sky Cinema 2 – 21:15 – Il Grinta. I fratelli Coen rivisitano il classico: una teenager e uno sceriffo dal pugno duro inseguono un assassino nel West. Nel cast le star Jeff Bridges e Matt Damon, tra epica e ironia tagliente.

Sky Uno – 21:15 – MasterChef USA. Aspiranti cuochi non professionisti, prove a tempo e giudizi senza sconti per il titolo che cambia la vita: un talent ad alta pressione tra esterne, Mystery Box e inventiva pura ai fornelli.

TV8 – 21:30 – Django Unchained. Quentin Tarantino firma il western anti-schavitù con Jamie Foxx, Christoph Waltz e i cammei di Don Johnson, Leonardo DiCaprio e Samuel L. Jackson: sangue, humour nero e una colonna sonora cult.

Cielo – 21:20 – The Illusionist – L’illusionista. Edward Norton è un mago che prova a sovvertire il destino per amore di una duchessa (nel cast anche Jessica Biel): tra inganni, prestigio e colpi di scena, una favola sospesa tra sentimento e mistero.

Gol show: Premier e Serie A, lo speciale Champions chiude la notte

Sky Sport 1 – 20:00 – Goleador – L’ora dei Gol. Tutte le reti e le azioni più belle da Serie A, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, con spazio anche alle coppe: il "best of" che riassume la settimana di calcio europeo.

Sky Sport 1 – 21:00 – Calcio, Premier League. La massima serie inglese live: intensità, tecnica e big match d’oltremanica per la notte che non dorme mai.

Sky Sport 1 – 23:00 – UEFA Champions League Magazine. Storie, highlights, interviste e approfondimenti dedicati alla coppa più ambita: dai campi all’epica, l’anima della Champions in un magazine ricchissimo.

Sky Sport Max – 20:30 – Calcio, Serie C. Il terzo campionato professionistico in diretta: piazze storiche, giovani in rampa di lancio e sfide dal profumo di futuro.

Sky Sport Max – 22:30 – Calcio, Serie A. Il racconto in notturna del massimo torneo italiano con aggiornamenti, sintesi e analisi sui campi principali.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche