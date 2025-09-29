Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in TV (29 settembre), Maria Chiara Giannetta ha un lato oscuro. E torna il Grande Fratello (con gli sconosciuti)

Cosa vedere stasera, lunedì 29 settembre 2025, in TV? Riparte Blanca e si scontra subito con il reality di Simona Ventura. Porro e Giletti su Garlasco e Boss in incognito

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Stasera in TV (29 settembre), Maria Chiara Giannetta ha un lato oscuro. E torna il Grande Fratello (con gli sconosciuti)

Scoprite il meglio disponibile in televisione nella sera di lunedì 29 settembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Giannetta riapre Blanca, Lamborghini svela i "boss", Giletti incalza sul caso Garlasco

Rai 121:30Blanca. La fiction-cult torna con nuovi casi e una Blanca Ferrando più vulnerabile e "oscura", interpretata da Maria Chiara Giannetta, affiancata da Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Dopo i colpi di scena delle scorse stagioni – dalla verità su Beatrice al braccio di ferro con un serial killer – la terza annuncia ombre nuove, ingressi come Matilde Gioli e un equilibrio sentimentale ancora appeso a un filo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 221:20Boss in incognito. Elettra Lamborghini guida l’undicesima edizione del docu-reality che porta imprenditori e dirigenti sotto copertura tra linee di produzione, campi e uffici, per scoprire dal vivo storie e difficoltà dei dipendenti. Dal racconto "in incognito" alle rivelazioni finali, il format mette al centro merito, umanità e scelte coraggiose.

Rai 321:20Lo stato delle cose. Massimo Giletti riparte dal delitto di Garlasco con documenti, testimonianze e interviste inedite su piste, telefonate e riscontri investigativi, per allargare poi lo sguardo all’attualità politica e internazionale. Un’inchiesta dal passo televisivo serrato che alterna ospiti in studio e collegamenti.

Porro al contrattacco, Ventura rilancia il Grande Fratello, Stallone guida l’adrenalina su Italia 1

Rete 421:33Quarta repubblica. Il talk politico di Nicola Porro torna con l’analisi dei dossier caldi, dibattiti senza rete e reportage, tra economia, università e cronaca, con focus sul caso Garlasco e l’arma del delitto mai ritrovata.

Canale 521:42Grande Fratello. Versione "ritorno alle origini" con concorrenti Nip e regole più rigide, l’esordio targato Simona Ventura promette dinamiche immediate e un trio di opinionisti storici. Tra i nomi emersi nel lungo "casting show" anche profili già chiacchierati e possibili colpi di scena sul cast definitivo.

Italia 121:25I Mercenari 2. Azione a briglie sciolte per il sequel di Simon West con un cast extra-large: Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris, Sylvester Stallone, Jason Statham, Jean-Claude Van Damme, Jet Li e molti altri per una notte all’insegna di sparatorie, battute "old school" e missioni impossibili.

Panella gira il mondo con l’italianità, su Real Time torna la saga d’amore e vendetta

Nove21:30Little Big Italy. Francesco Panella viaggia nelle città con grandi comunità di italiani e mette alla prova tre ristoranti per scoprire dove batte il cuore (e il palato) tricolore: tra ricette "di casa" e interpretazioni contemporanee, vince solo chi convince su autenticità, creatività e atmosfera.

Real Time21:35Hercai – Amore e vendetta (Stagione 3, Episodio 22). La saga turca prosegue con Reyyan, cresciuta nell’ombra del potente nonno Nasuh e ignara di un segreto di sangue, e Miran, erede degli Aslanbey segnato dalla vendetta. Tra faide, rivelazioni e passioni complicate, l’amore sfida destino e onore.

Soldini fa tremare la storia, i Coen in campo con Il Grinta; MasterChef USA, Tarantino e magia su Cielo

Sky Cinema 121:15Le assaggiatrici. Silvio Soldini racconta Rosa Sauer e le donne costrette a provare i pasti destinati a Hitler per scongiurare il veleno: un dramma storico che intreccia paura, sopravvivenza e alleanze femminili sul filo dell’abisso.

Sky Cinema 221:15Il Grinta. I fratelli Coen rivisitano il classico: una teenager e uno sceriffo dal pugno duro inseguono un assassino nel West. Nel cast le star Jeff Bridges e Matt Damon, tra epica e ironia tagliente.

Sky Uno21:15MasterChef USA. Aspiranti cuochi non professionisti, prove a tempo e giudizi senza sconti per il titolo che cambia la vita: un talent ad alta pressione tra esterne, Mystery Box e inventiva pura ai fornelli.

TV821:30Django Unchained. Quentin Tarantino firma il western anti-schavitù con Jamie Foxx, Christoph Waltz e i cammei di Don Johnson, Leonardo DiCaprio e Samuel L. Jackson: sangue, humour nero e una colonna sonora cult.

Cielo21:20The Illusionist – L’illusionista. Edward Norton è un mago che prova a sovvertire il destino per amore di una duchessa (nel cast anche Jessica Biel): tra inganni, prestigio e colpi di scena, una favola sospesa tra sentimento e mistero.

Gol show: Premier e Serie A, lo speciale Champions chiude la notte

Sky Sport 120:00Goleador – L’ora dei Gol. Tutte le reti e le azioni più belle da Serie A, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, con spazio anche alle coppe: il "best of" che riassume la settimana di calcio europeo.

Sky Sport 121:00Calcio, Premier League. La massima serie inglese live: intensità, tecnica e big match d’oltremanica per la notte che non dorme mai.

Sky Sport 123:00UEFA Champions League Magazine. Storie, highlights, interviste e approfondimenti dedicati alla coppa più ambita: dai campi all’epica, l’anima della Champions in un magazine ricchissimo.

Sky Sport Max20:30Calcio, Serie C. Il terzo campionato professionistico in diretta: piazze storiche, giovani in rampa di lancio e sfide dal profumo di futuro.

Sky Sport Max22:30Calcio, Serie A. Il racconto in notturna del massimo torneo italiano con aggiornamenti, sintesi e analisi sui campi principali.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Stasera in TV (22 settembre), Elettra Lamborghini contro Filippo Bisciglia e il ritorno di Giletti in sfida con Nicola Porro

Stasera in TV (22 settembre), Elettra Lamborghini contro Filippo Bisciglia e il ritorno di Giletti in sfida con Nicola Porro

Cosa vedere stasera? La programmazione di lunedì 22 settembre 2025: Boss in incognit...
Stasera in tv (8 settembre), Nicola Porro ritorna ma è già in crisi: la serata rischia di essere un disastro

Stasera in tv (8 settembre), Nicola Porro ritorna ma è già in crisi: la serata rischia di essere un disastro

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 8 settembre 2025: ...
Stasera in tv lunedì 15 settembre 2025

Elettra Lamborghini e Filippo Bisciglia sono pronti a sfidarsi a colpi di share

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 15 settembre: Luca...
Ascolti 22 settembre 2025

Ascolti tv ieri (22 settembre): immenso Scotti oltre i 5 milioni, vince Temptation. Giletti e Maria De Filippi ripartono forte

Flop Rai 1 con ‘Tutto a Posto’ fermo all’11,9%, Elettra Lamborghini cala e Filippo B...
Maria Chiara Giannetta

Rai, Blanca 3 parte col dubbio: Maria Chiara Giannetta e l’ombra sul futuro della serie. Perché

La protagonista della fiction, al via con la terza stagione il 29 settembre, ha mess...
Ascolti 15 settembre 2025

Ascolti tv ieri (15 settembre): Temptation torna e vince, Elettra Lamborghini parte bene e Scotti prende il largo su De Martino

Lo speciale condotto da Filippo Bisciglia trionfa col 20,2% di share, Imma Tataranni...
I film in onda in TV stasera, lunedì 29 settembre 2025: le donne che salvarono Hitler e un ragno terrificante

I film in onda in TV stasera, lunedì 29 settembre 2025: le donne che salvarono Hitler e un ragno terrificante

Le migliori pellicole in onda stasera, 29 settembre 2025, in TV: dalle Assaggiatrici...
Grande Fratello

Consigli stasera in tv (29 settembre): ripartono le emozioni del Grande Fratello, Blanca tra misteri e vita

Quali sono i programmi da non perdere in tv nella prima serata della settimana? Ecco...
Blanca 3 anticipazioni e quando inizia

Blanca 3, Maria Chiara Giannetta torna con nuove sfide personali: cosa vedremo

La terza stagione sta per partire e la nuova trama è affascinante: ma se avete scord...

WeWALK

Disabilità visiva e AI

Il bastone elettronico con funzioni avanzate

LEGGI

Personaggi

Massimo Lovati

Massimo Lovati
Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi
Antonio De Rensis

Antonio De Rensis
Tommaso Cerno

Tommaso Cerno

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963