Stasera in tv (29 ottobre), Gerry Scotti e la promozione sul campo: Canale 5 gli fa un grande regalo I programmi della serata di mercoledì 29 ottobre 2025: da This is me arriva il re della Ruota della Fortuna, Montalbano indaga e Federica Sciarelli punta al colpaccio

Scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 29 ottobre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Zingaretti riaccende Vigàta, Sciarelli incalza i casi: il mercoledì targato Rai

Rai 1 – 21:30 – Il Commissario Montalbano – La rete di protezione. Un enigma inedito per Salvo: filmati Super8 di un padre defunto ritraggono sempre lo stesso muro, mentre nella scuola del figlio di Augello irrompono due individui armati e incappucciati con un oscuro proclama. La memoria privata diventa indizio, e l’indagine si sdoppia fra un cold case e una minaccia presente. Nel cast Luca Zingaretti, Sonia Bergamasco, Cesare Bocci; regia di Alberto Sironi e Zingaretti. Tratto dal mondo di Camilleri, tra luce e ombre di Vigàta.

Rai 2 – 21:20 – 9-1-1. Procedural ad alta tensione (2021, 42’) che intreccia interventi estremi e vite private di chi risponde alle emergenze: dal fuoco al pronto soccorso, fino alle linee 911. Nel cast Aisha Hinds, Angela Bassett, Kenneth Choi, Oliver Stark e Peter Krause. Azione, umanità e ritmo serrato.

Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto?. Storia e presente del programma (in onda dal 1989) tornano al servizio dei desaparecidos e dei casi irrisolti: segnalazioni in diretta, ricostruzioni, testimonianze e il pubblico come alleato. Un titolo pluripremiato (Telegatto e Premio Regia Televisiva) che ha trasformato la tv in presidio civile, con la guida rigorosa di Federica Sciarelli.

Labate in trincea, Toffanin accende lo show, azione muscolare su Italia 1: la notte Mediaset

Rete 4 – 21:32 – Realpolitik. Tommaso Labate orchestra il suo spazio di approfondimento tra sondaggi, retroscena e analisi live: un racconto immediato dell’attualità, senza filtri e con ospiti chiamati al confronto serrato. Politica, società e cronaca alla prova dei fatti.

Canale 5 – 21:20 – This is me. Il people‑show guidato da Silvia Toffanin è un viaggio elegante e curioso tra i grandi protagonisti della musica, dello spettacolo e dello sport. Un racconto confidenziale che alterna interviste, sorprese e performance, con il pallino di restituire l’anima dietro la celebrità. Questa sera spazio ai sogni diventati realtà, con un omaggio speciale al nuovo re del preserale, Gerry Scotti, nel pieno del successo della sua Ruota della Fortuna. Accanto a lui Gigi Buffon, Loredana Berté e molti altri.

Italia 1 – 21:21 – Hercules – La leggenda ha inizio (2014, Azione; 98’). Renny Harlin firma un origin story ad alto ritmo con Kellan Lutz e un cast che comprende Gaia Weiss, Kenneth Cranham, Liam Garrigan, Liam McIntyre, Rade Serbedzija, Roxanne McKee e Scott Adkins. Mito, amori proibiti e furia guerriera per un eroe che scopre il proprio destino.

Aldo Cazzullo nel giorno che cambiò la Storia, idee al banco di Giannini, amori al buio: La7 e Discovery

La7 – 21:15 – Una giornata particolare. Un viaggio dentro le 24 ore che segnano una vita e spesso la Storia: Cazzullo rilegge eventi e figure attraverso luoghi, testimonianze e reportage, per capire come e perché quel giorno divenne svolta.

Nove – 21:30 – Circo Massimo. Massimo Giannini mette al centro la forza delle idee: un’arena senza rumore dove ospiti e libri ridanno profondità al dibattito, rallentando il flusso delle notizie e accendendo la riflessione documentata.

Real Time – 21:30 – Matrimonio a prima vista Italia (regia: Marco Manes). L’"esperimento sociale" che unisce perfetti sconosciuti all’altare e li segue per tre settimane, sotto lo sguardo degli esperti (sociologo Mario Abis, sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi, life‑coach Andrea Favaretto). Dai casting alle compatibilità, fino alla scelta: restare sposi o separarsi.

Wahlberg in azione, Salma Hayek è Frida, squadre verso i Live: la vetrina dell’Intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 – 21:15 – Contraband (2012, Azione; 119’). Un ex contrabbandiere (Mark Wahlberg) torna in pista per salvare il cognato: una corsa tra Louisiana e Panama fra inganni e colpi di scena. Con Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Ribisi, Lukas Haas, J.K. Simmons, Caleb Landry Jones e Diego Luna: thriller teso firmato Baltasar Kormákur.

Sky Cinema 2 – 21:15 – Frida (Biografico; 119’). Julie Taymor ritrae la potenza creativa e sentimentale di Frida Kahlo con una prova magnetica di Salma Hayek, accanto a Antonio Banderas, Valeria Golino, Alfred Molina, Ashley Judd, Edward Norton e Geoffrey Rush. Un biopic visionario tra arte, corpo e rivoluzione.

Sky Uno – 21:15 – X Factor: The road to X Factor (2025). Archiviate le selezioni, gli aspiranti cantanti scelti da Francesco Gabbani, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi preparano gli attesissimi Live: identità sonore, prove e strategie prendono forma prima del palco.

TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Il cult competitivo che mette a confronto quattro ristoratori della stessa area su location, servizio, menù, prezzo e una "categoria special". Voti incrociati, verdetto di Borghese e 5.000 euro per migliorare il locale: format‑viaggio tra sapori e orgoglio territoriale.

Cielo – 21:20 – Vulcano – Los Angeles 1997. Un vulcano sotterraneo esplode sotto LA: il coordinatore dei vigili del fuoco Mike Roark (Tommy Lee Jones) e la sismologa Amy Barnes (Anne Heche) lottano per fermare la colata di lava. Disaster‑movie adrenalinico con Gaby Hoffman e Don Cheadle, fra piani di evacuazione e decisioni al limite.

Notte di pallone: Serie A live su Sky Sport 1, doppio appuntamento Ligue 1 su Sky Sport Max

Sky Sport 1 – 20:45 – Calcio, Serie A. Diretta dalle partite del massimo campionato italiano: immagini, analisi e aggiornamenti in tempo reale per vivere il turno tra campo e studi. Sintesi, tattica e voci dei protagonisti per non perdere nulla.

Sky Sport Max – 19:00 – Calcio, Ligue 1. Il grande calcio francese apre la serata: copertura live e focus tecnico su un torneo ricco di talenti e scontri d’alta classifica.

Sky Sport Max – 21:05 – Calcio, Ligue 1. Secondo match in notturna: telecronache dedicate e finestre sul weekend d’Oltralpe, tra ritmi alti e duelli tattici.

