Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco le nostre proposte per il prime time di sabato 29 novembre 2025: una notte di grandi sfide tra show, cinema e calcio live.

Milly Carlucci guida la pista, Shemar Moore corre all’azione e l’inchiesta che fa discutere: la notte Rai

Rai 1 – 21:25 – Ballando con le stelle. Il dance show di Milly Carlucci mette in gara vip e maestri di ballo: coreografie, spareggi, ripescaggi e il "tesoretto" decidono una classifica sempre in bilico. In giuria Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, per una sfida che intreccia storie personali e competizione in puro stile varietà.

Rai 2 – 21:20 – S.W.A.T. (2022). Azione ad alto tasso con Shemar Moore, Alex Russell, Jay Harrington, David Lim, Lina Esco e Patrick St. Esprit: una squadra d’élite di Los Angeles entra in scena tra negoziazioni estreme, tattiche di assalto e dilemmi morali. Serialità d’azione dal ritmo serrato.

Rai 3 – 21:25 – Indovina chi viene a cena. L’inchiesta che mette sotto la lente ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili: ipocrisie dello sfruttamento delle risorse, ricerche, alternative e la trasformazione del nostro rapporto con gli animali tra etica, necessità e passione.

Schwarzenegger in missione, De Filippi al comando, Zemeckis tra magie: la notte Mediaset al massimo

Rete 4 – 21:35 – Commando (1985). Regia di Mark L. Lester. Action cult con Arnold Schwarzenegger, Dan Hedaya, Rae Dawn Chong e Vernon Wells: un ex colonnello è costretto a tornare in azione per salvare la figlia, tra esplosioni e inseguimenti che hanno fatto scuola.

Canale 5 – 21:20 – Tu si que vales. Il talent dei record guidato da Maria De Filippi con i giudici (Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto) e la giuria popolare di Sabrina Ferilli: esibizioni di ogni disciplina, luci verdi/rosse e accesso diretto alla finale con cinque sì; tre-quattro rimandano ai ripescaggi, sotto tre si è eliminati. Conducono Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Italia 1 – 21:24 – Le streghe (2020). Regia di Robert Zemeckis. Fantasy con Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Chris Rock e Kristin Chenoweth: un bambino e sua nonna affrontano un congresso di streghe in un’avventura dark fiabesca firmata da un maestro dell’intrattenimento.

Gramellini racconta l’attualità, il confronto di Accordi & Disaccordi e i casi clinici di Hekim: la sera "La7 e Discovery"

La7 – 20:35 – In altre parole. Il talk di Massimo Gramellini – evoluzione del suo storico format – ripercorre la settimana attraverso "parole-chiave", con ospiti fissi (Roberto Vecchioni, Saverio Raimondo, Jacopo Veneziani, Cecilia Sala, Alessandra Sardoni, Laura Bonasera) e approfondimenti tra leggerezza e pensiero critico. In onda dagli studi di Roma, regia di Piergiorgio Camilli.

Nove – 21:30 – Accordi e disaccordi. Un tema, due ospiti con visioni opposte e un’ora di confronto serrato: domande puntuali, ritmo da arena e un format che mette alla prova argomentazioni e coerenza degli interlocutori.

Real Time – 21:45 – Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 3 – 2020). Timuçin Esen è Ates, specialista in malattie infettive e nefrologia, geniale e allergico ai protocolli: casi clinici complessi, un team sempre in competizione e scelte controcorrente. Con Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay.

X Factor scalda i Live, Almodóvar e "MalAmore" emozionano, Gomorra torna su Cielo: la regina è l’"Intrattenimento Sky"

Sky Cinema 1 – 21:15 – MalAmore (2025). Regia di Francesca Schirru. Dramma sentimentale e criminale: Mary, intrappolata nella dipendenza emotiva da un boss, intravede la libertà grazie a un istruttore di equitazione; il prezzo della fuga sarà altissimo. Con Giulia Schiavo, Simone Susinna, Antonella Carone, Antonio Orlando, Simon Grechi. Durata 108’.

Sky Cinema 2 – 21:15 – La stanza accanto (2024). Regia di Pedro Almodóvar. Due amiche di un tempo (Julianne Moore e Tilda Swinton), oggi rispettivamente autrice di autofiction e reporter di guerra, si ritrovano dopo anni in circostanze estreme e dolcissime. Con John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto. Durata 107’.

Sky Uno – 21:25 – X Factor Italia (St. 19, Ep. 12). I Live entrano nella fase calda: identità artistiche, assegnazioni, band dal vivo e scelte dei coach pesano sulla corsa verso la finale. Spettacolo e tensione in prime time.

TV8 – 20:45 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Dal format tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal", quattro ristoratori si sfidano valutandosi a vicenda su location, servizio, menù e prezzo. Dalla 4ª edizione è arrivato il bonus ingrediente tipico, poi la "categoria special"; in palio 5.000 euro e, in passato, anche un anno di assicurazione per l’attività.

Cielo – 21:20 – Gomorra – La serie (2014). Regia: Claudio Cupellini, Francesca Comencini, Stefano Sollima. Il crime italiano che ha riscritto il genere: potere, clan, fedeltà e tradimenti. Nel cast Fortunato Cerlino, Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Marco Palvetti, Maria Pia Calzone, Domenico Balsamo, Elena Starace, Enzo Sacchettino.

Serie A in prime time e Ligue 1: dirette, highlights e Reload per una maratona Sky Sport

Sky Sport 1 – 20:45 – Calcio, Serie A. Diretta dal massimo campionato italiano: intensità, tattica e sfide che pesano sulla classifica. Lo scenario ideale per vivere la serata di campionato.

Sky Sport Max – 20:45 – Highlights Calcio. Le azioni più spettacolari del calcio internazionale: gol, giocate e numeri con montaggi serrati per entrare nel clima della serata.

Sky Sport Max – 21:05 – Calcio, Ligue 1. Il massimo campionato francese in prima serata: talento, ritmo d’Oltralpe e aggiornamenti live dalle piazze più calde.

Sky Sport 1 – 22:45 – Reload. Appuntamento di chiusura all-sports: aggiornamenti, immagini e contenuti dedicati per riavvolgere i momenti chiave della serata.

Sky Sport Max – 23:00 – Reload. Seconda finestra notturna: sintesi, approfondimenti e il meglio dallo sport live per concludere la maratona.

