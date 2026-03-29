Stasera in tv (29 marzo): Diego Bianchi cambia giorno, Imma Tataranni chiude e brividi su Rai 2 per Gino Paoli
Cosa vedere stasera in tv? La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi, il dating Primo appuntamento su Real Time e la cucina di Alessandro Borghese su Sky Uno: informazione, reality e intrattenimento in prima serata.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 29 marzo 2026.
- Vanessa Scalera guida la Rai: omaggio a Gino Paoli e Iacona tra inchieste e storie dal Paese
- Giordano all’attacco, Scotti al vertice e Iene in trincea: il prime time Mediaset alza i toni
- Zoro tra reportage e satira, Montrucchio tra sguardi e seconde chance: La7 e Discovery a tutta identità
- Borghese ai fornelli, commedia corale e brividi in azione: su Sky è show (con la notte MotoGP su TV8)
- Motori e pallone, talenti e gol: su Sky Sport è maratona tra due ruote e highlights leggendari
Vanessa Scalera guida la Rai: omaggio a Gino Paoli e Iacona tra inchieste e storie dal Paese
Rai 1 • 21:30 • Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La fiction cult ambientata a Matera torna con il carisma di Vanessa Scalera e un cast ricchissimo che include Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi e Cesare Bocci. Tra giallo, ironia e sguardo civile, Imma indaga tenendo insieme casi spinosi, famiglia e un’irresistibile umanità. Nata come scommessa di palinsesto, la serie è diventata un punto fermo della prima serata Rai, con un seguito affezionatissimo e personaggi ormai di culto.
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Rai 2 • 21:00 • Per sempre Gino. Serata evento condotta da Pierluigi Diaco per ricordare Gino Paoli, a pochi giorni dalla scomparsa. Testimonianze, musica e parole per ripercorrere l’eredità del grande cantautore genovese, tra canzoni senza tempo e il segno lasciato nella cultura italiana: una celebrazione intima, partecipata e dal forte valore civile.
Rai 3 • 20:30 • Presa diretta. Il programma d’inchiesta di Riccardo Iacona (autore con Maria Cristina De Ritis) nato nel 2009 continua a raccontare l’Italia con servizi sul campo, ricostruzioni e soluzioni possibili ai problemi del vivere quotidiano. Premio Vincenzo Padula 2013, Presa diretta ha fatto della pluralità dei punti di vista e del rigore il suo tratto distintivo: sanità, giustizia, clima, lavoro e industria sono i terreni d’indagine di un racconto che mette al centro i cittadini.
Giordano all’attacco, Scotti al vertice e Iene in trincea: il prime time Mediaset alza i toni
Rete 4 • 21:32 • Fuori dal coro. Mario Giordano porta in studio cronaca, politica, economia e costume con la sua cifra "di pancia": sagome, oggetti, rubriche come "Il punto" di Luisella Costamagna e un parterre di ospiti alternano inchieste, collegamenti e contraddittorio. Nato nel 2018 (prima nella fascia preserale, poi in prime time), il talk ha consolidato una comunità fedele e uno stile riconoscibile.
Canale 5 • 21:20 • Chi vuol essere milionario – Il torneo. Il celebre quiz torna in versione "verticale": oltre alla preparazione, contano gestione del tempo e freddezza. Al timone Gerry Scotti, tra scalate al montepremi, scelte rischiose e tensione crescente. Un formato leggendario che premia lucidità, strategia e cultura generale, regalando ogni volta volti e storie capaci di restare nella memoria.
Italia 1 • 21:11 • Le Iene presentano: Inside. Speciali monotematici che riaprono dossier già affrontati dalla redazione con materiali inediti e testimonianze, dal taglio tipico d’indagine del brand. Conduzione e racconto diretto, ritmo alto e domande senza sconti in uno dei marchi più riconoscibili del factual italiano.
Zoro tra reportage e satira, Montrucchio tra sguardi e seconde chance: La7 e Discovery a tutta identità
La7 • 21:15 • Propaganda Live. Il talk di Diego Bianchi "Zoro", prodotto da Fandango, eredita lo spirito di Gazebo: reportage originali, satira di Makkox, rassegna tra tweet e meme, ospiti e una band live che accompagna tre ore di politica, costume e Paese reale. Un format lungo e coinvolgente, capace di intercettare e ordinare il flusso della settimana. La puntata di questa settimana va in onda eccezionalmente alla domenica sera a causa dello sciopero dei giornalisti che ha fatto slittare la diretta di venerdì scorso.
Real Time • 20:30 • Primo appuntamento. Il dating show basato sul format britannico First Dates: due single si incontrano per una cena nel "Ristorante Geco" all’EUR e, tra confessionali e decisione finale, scelgono se rivedersi. Con Flavio Montrucchio maître d’eccezione, nasce un racconto dell’amore fatto di imbarazzi, sorrisi e seconde possibilità. Nel tempo il programma ha generato lo spin-off "Crociera", portando la formula in viaggio tra approdi e colpi di scena.
Borghese ai fornelli, commedia corale e brividi in azione: su Sky è show (con la notte MotoGP su TV8)
Sky Cinema 1 • 21:15 • Poveri noi. Commedia corale firmata Fabrizio Maria Cortese: la famiglia Mariani, facoltosa e un po’ snob, precipita sull’orlo del fallimento dopo un investimento sbagliato. Costretti ad abbandonare la villa per un sottoscala in un quartiere degradato, scoprono la solidarietà dell’ex compagno di liceo Ottavio e imparano a ricalibrare priorità e legami. Nel cast Paolo Ruffini, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Maria Grazia Cucinotta e Ricky Tognazzi: un ensemble che alterna ironia e tenerezza.
Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – Celebrity Chef. Due volti noti si calano nel ruolo di chef per un giorno e si sfidano su un menù degustazione in tre portate. Alessandro Borghese li ospita nel suo ristorante milanese "Il Lusso della Semplicità", con brigata dedicata e verdetto finale: tecnica, creatività e storytelling in una gara ad alto gusto.
Cielo • 21:20 • Criminal. Action-thriller di Ariel Vromen: dopo l’uccisione di un agente CIA, i suoi ricordi vengono impiantati nella mente di un pericoloso criminale per sventare un attacco imminente. Un cast di stelle tra cui Kevin Costner, Ryan Reynolds e Gal Gadot per una corsa contro il tempo che mescola identità e memoria.
TV8 • 20:45 • Podio Gara Moto3. Cerimonia del podio, festeggiamenti e interviste ai protagonisti della Moto3 per rivivere l’epilogo della corsa.
TV8 • 21:15 • Pre Gara Moto2. Studio e collegamenti per gli ultimi temi prima del via della classe intermedia: strategie, stato delle gomme e condizioni pista.
TV8 • 21:30 • Motociclismo, GP Stati Uniti: Gara Moto2. La gara della classe Moto2 del GP USA: velocità, scie e gestione delle gomme per un epilogo spesso incerto fino all’ultimo giro.
TV8 • 22:00 • Podio Gara Moto2. L’epilogo della Moto2 con cerimonia, inni e le prime parole a caldo dei piloti saliti sul podio.
TV8 • 22:15 • Paddock Live. Approfondimenti dal circuito: interviste in pit lane, immagini esclusive e i temi chiave del weekend direttamente dal paddock.
TV8 • 22:30 • MotoGP Grid. Dal cuore della pit lane il pre-gara della MotoGP: ultime regolazioni, scelte di gomme e sguardi concentrati in griglia.
TV8 • 23:00 • Pre Gara MotoGP. Countdown allo start: focus su meteo, strategie di partenza e incroci tattici tra i big della classe regina.
TV8 • 23:10 • Motociclismo, GP Stati Uniti: Gara MotoGP. La corsa più attesa: la MotoGP infiamma la notte con duelli all’ultima staccata, ritmo e gestione delle gomme fino alla bandiera a scacchi.
Motori e pallone, talenti e gol: su Sky Sport è maratona tra due ruote e highlights leggendari
Sky Sport 1 • 20:15 • Motociclismo, Moto2. Finestre e collegamenti sugli eventi del Motomondiale, classe Moto2: analisi di gara, tempi e protagonisti del weekend.
Sky Sport 1 • 21:15 • MotoGP Paddock Live Gara. Il post della MotoGP: festeggiamenti, analisi a caldo e interviste ai vincitori per leggere subito la corsa.
Sky Sport 1 • 21:30 • MotoGP Grid. Il pregara dalla griglia tra meccanici, piloti e direttori tecnici: ultime scelte e pressione a mille prima del via.
Sky Sport 1 • 22:00 • Motociclismo, MotoGP. La classe regina in primo piano: collegamenti, immagini e focus tecnico sulla gara appena disputata.
Sky Sport Max • 19:00 • Calcio a 5 Maschile, Serie A Futsal. Match del massimo campionato italiano: intensità, tattica e giocate spettacolari nel futsal tricolore.
Sky Sport Max • 21:00 • La giovane Italia. Rotocalco dedicato al calcio: storie, highlights e approfondimenti sul movimento azzurro e i suoi talenti emergenti.
Sky Sport Max • 21:15 • Calcio, Tutti i gol di Del Piero in Champions. 43 reti in 90 partite: una cavalcata nella Champions di Alessandro Del Piero, dal raddoppio al Westfalenstadion ’95/’96 alle perle che hanno segnato un’epoca bianconera.
Sky Sport Max • 21:30 • Reload. Magazine di highlights e best of: immagini, statistiche e momenti chiave per rivivere il meglio della settimana sportiva.
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Guida TV
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02 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
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