Stasera in tv (29 marzo): Diego Bianchi cambia giorno, Imma Tataranni chiude e brividi su Rai 2 per Gino Paoli Cosa vedere stasera in tv? La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi, il dating Primo appuntamento su Real Time e la cucina di Alessandro Borghese su Sky Uno: informazione, reality e intrattenimento in prima serata.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

RaiPlay

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 29 marzo 2026.

Vanessa Scalera guida la Rai: omaggio a Gino Paoli e Iacona tra inchieste e storie dal Paese

Rai 1 • 21:30 • Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La fiction cult ambientata a Matera torna con il carisma di Vanessa Scalera e un cast ricchissimo che include Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi e Cesare Bocci. Tra giallo, ironia e sguardo civile, Imma indaga tenendo insieme casi spinosi, famiglia e un’irresistibile umanità. Nata come scommessa di palinsesto, la serie è diventata un punto fermo della prima serata Rai, con un seguito affezionatissimo e personaggi ormai di culto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 • 21:00 • Per sempre Gino. Serata evento condotta da Pierluigi Diaco per ricordare Gino Paoli, a pochi giorni dalla scomparsa. Testimonianze, musica e parole per ripercorrere l’eredità del grande cantautore genovese, tra canzoni senza tempo e il segno lasciato nella cultura italiana: una celebrazione intima, partecipata e dal forte valore civile.

Rai 3 • 20:30 • Presa diretta. Il programma d’inchiesta di Riccardo Iacona (autore con Maria Cristina De Ritis) nato nel 2009 continua a raccontare l’Italia con servizi sul campo, ricostruzioni e soluzioni possibili ai problemi del vivere quotidiano. Premio Vincenzo Padula 2013, Presa diretta ha fatto della pluralità dei punti di vista e del rigore il suo tratto distintivo: sanità, giustizia, clima, lavoro e industria sono i terreni d’indagine di un racconto che mette al centro i cittadini.

Giordano all’attacco, Scotti al vertice e Iene in trincea: il prime time Mediaset alza i toni

Rete 4 • 21:32 • Fuori dal coro. Mario Giordano porta in studio cronaca, politica, economia e costume con la sua cifra "di pancia": sagome, oggetti, rubriche come "Il punto" di Luisella Costamagna e un parterre di ospiti alternano inchieste, collegamenti e contraddittorio. Nato nel 2018 (prima nella fascia preserale, poi in prime time), il talk ha consolidato una comunità fedele e uno stile riconoscibile.

Canale 5 • 21:20 • Chi vuol essere milionario – Il torneo. Il celebre quiz torna in versione "verticale": oltre alla preparazione, contano gestione del tempo e freddezza. Al timone Gerry Scotti, tra scalate al montepremi, scelte rischiose e tensione crescente. Un formato leggendario che premia lucidità, strategia e cultura generale, regalando ogni volta volti e storie capaci di restare nella memoria.

Italia 1 • 21:11 • Le Iene presentano: Inside. Speciali monotematici che riaprono dossier già affrontati dalla redazione con materiali inediti e testimonianze, dal taglio tipico d’indagine del brand. Conduzione e racconto diretto, ritmo alto e domande senza sconti in uno dei marchi più riconoscibili del factual italiano.

Zoro tra reportage e satira, Montrucchio tra sguardi e seconde chance: La7 e Discovery a tutta identità

La7 • 21:15 • Propaganda Live. Il talk di Diego Bianchi "Zoro", prodotto da Fandango, eredita lo spirito di Gazebo: reportage originali, satira di Makkox, rassegna tra tweet e meme, ospiti e una band live che accompagna tre ore di politica, costume e Paese reale. Un format lungo e coinvolgente, capace di intercettare e ordinare il flusso della settimana. La puntata di questa settimana va in onda eccezionalmente alla domenica sera a causa dello sciopero dei giornalisti che ha fatto slittare la diretta di venerdì scorso.

Real Time • 20:30 • Primo appuntamento. Il dating show basato sul format britannico First Dates: due single si incontrano per una cena nel "Ristorante Geco" all’EUR e, tra confessionali e decisione finale, scelgono se rivedersi. Con Flavio Montrucchio maître d’eccezione, nasce un racconto dell’amore fatto di imbarazzi, sorrisi e seconde possibilità. Nel tempo il programma ha generato lo spin-off "Crociera", portando la formula in viaggio tra approdi e colpi di scena.

Borghese ai fornelli, commedia corale e brividi in azione: su Sky è show (con la notte MotoGP su TV8)

Sky Cinema 1 • 21:15 • Poveri noi. Commedia corale firmata Fabrizio Maria Cortese: la famiglia Mariani, facoltosa e un po’ snob, precipita sull’orlo del fallimento dopo un investimento sbagliato. Costretti ad abbandonare la villa per un sottoscala in un quartiere degradato, scoprono la solidarietà dell’ex compagno di liceo Ottavio e imparano a ricalibrare priorità e legami. Nel cast Paolo Ruffini, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Maria Grazia Cucinotta e Ricky Tognazzi: un ensemble che alterna ironia e tenerezza.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – Celebrity Chef. Due volti noti si calano nel ruolo di chef per un giorno e si sfidano su un menù degustazione in tre portate. Alessandro Borghese li ospita nel suo ristorante milanese "Il Lusso della Semplicità", con brigata dedicata e verdetto finale: tecnica, creatività e storytelling in una gara ad alto gusto.

Cielo • 21:20 • Criminal. Action-thriller di Ariel Vromen: dopo l’uccisione di un agente CIA, i suoi ricordi vengono impiantati nella mente di un pericoloso criminale per sventare un attacco imminente. Un cast di stelle tra cui Kevin Costner, Ryan Reynolds e Gal Gadot per una corsa contro il tempo che mescola identità e memoria.

TV8 • 20:45 • Podio Gara Moto3. Cerimonia del podio, festeggiamenti e interviste ai protagonisti della Moto3 per rivivere l’epilogo della corsa.

TV8 • 21:15 • Pre Gara Moto2. Studio e collegamenti per gli ultimi temi prima del via della classe intermedia: strategie, stato delle gomme e condizioni pista.

TV8 • 21:30 • Motociclismo, GP Stati Uniti: Gara Moto2. La gara della classe Moto2 del GP USA: velocità, scie e gestione delle gomme per un epilogo spesso incerto fino all’ultimo giro.

TV8 • 22:00 • Podio Gara Moto2. L’epilogo della Moto2 con cerimonia, inni e le prime parole a caldo dei piloti saliti sul podio.

TV8 • 22:15 • Paddock Live. Approfondimenti dal circuito: interviste in pit lane, immagini esclusive e i temi chiave del weekend direttamente dal paddock.

TV8 • 22:30 • MotoGP Grid. Dal cuore della pit lane il pre-gara della MotoGP: ultime regolazioni, scelte di gomme e sguardi concentrati in griglia.

TV8 • 23:00 • Pre Gara MotoGP. Countdown allo start: focus su meteo, strategie di partenza e incroci tattici tra i big della classe regina.

TV8 • 23:10 • Motociclismo, GP Stati Uniti: Gara MotoGP. La corsa più attesa: la MotoGP infiamma la notte con duelli all’ultima staccata, ritmo e gestione delle gomme fino alla bandiera a scacchi.

Motori e pallone, talenti e gol: su Sky Sport è maratona tra due ruote e highlights leggendari

Sky Sport 1 • 20:15 • Motociclismo, Moto2. Finestre e collegamenti sugli eventi del Motomondiale, classe Moto2: analisi di gara, tempi e protagonisti del weekend.

Sky Sport 1 • 21:15 • MotoGP Paddock Live Gara. Il post della MotoGP: festeggiamenti, analisi a caldo e interviste ai vincitori per leggere subito la corsa.

Sky Sport 1 • 21:30 • MotoGP Grid. Il pregara dalla griglia tra meccanici, piloti e direttori tecnici: ultime scelte e pressione a mille prima del via.

Sky Sport 1 • 22:00 • Motociclismo, MotoGP. La classe regina in primo piano: collegamenti, immagini e focus tecnico sulla gara appena disputata.

Sky Sport Max • 19:00 • Calcio a 5 Maschile, Serie A Futsal. Match del massimo campionato italiano: intensità, tattica e giocate spettacolari nel futsal tricolore.

Sky Sport Max • 21:00 • La giovane Italia. Rotocalco dedicato al calcio: storie, highlights e approfondimenti sul movimento azzurro e i suoi talenti emergenti.

Sky Sport Max • 21:15 • Calcio, Tutti i gol di Del Piero in Champions. 43 reti in 90 partite: una cavalcata nella Champions di Alessandro Del Piero, dal raddoppio al Westfalenstadion ’95/’96 alle perle che hanno segnato un’epoca bianconera.

Sky Sport Max • 21:30 • Reload. Magazine di highlights e best of: immagini, statistiche e momenti chiave per rivivere il meglio della settimana sportiva.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:30

Potrebbe interessarti anche