Stasera in tv: Gianluigi Nuzzi indaga a Quarto Grado e debutta L’Erede su Canale 5 Cosa vedere stasera in tv? Tra il talk satirico Propaganda Live su La7, l’irresistibile Fratelli di Crozza sul Nove e la finale playoff Monza‑Catanzaro su TV8, la prima serata promette azione, satira e calcio in diretta.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 29 maggio 2026: azione, grandi storie, inchieste e sport live per ogni gusto.

Keanu Reeves scatenato, Assisi accende la solidarietà e un enigma scolastico: la notte Rai sorprende

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Con il cuore, nel nome di Francesco, la serata evento che unisce musica, cultura e solidarietà. L’iniziativa dei Frati Francescani sostiene le Mense Francescane in Italia, le famiglie in difficoltà, i progetti delle Missioni e gli aiuti umanitari nelle aree colpite dai conflitti. Un appuntamento di beneficenza che fa della tv un ponte concreto verso chi ha bisogno.

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Su Rai 2 alle 21:20 c’è John Wick 4 (2023, 169’, regia di Chad Stahelski). L’opportunità di vendetta per John si riapre quando la Gran Tavola affida pieni poteri al Marchese de Gramont. Inizia così l’ultimo viaggio del leggendario sicario interpretato da Keanu Reeves, affiancato da Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne e Hiroyuki Sanada, tra duelli coreografati e un’azione senza tregua.

Su Rai 3 alle 21:25 il film La sala professori (2023, 98’, regia di Ilker Çatak). L’idealista Carla Nowak (Leonie Benesch) inizia il suo primo incarico in una scuola. Quando una serie di furti scuote l’istituto e un suo alunno viene sospettato, decide di indagare in prima persona. Un dramma teso che scava in responsabilità, fiducia e zone d’ombra delle comunità educanti. Nel cast anche Leonard Stettnisch, Eva Löbau, Michael Klammer e Anne‑Kathrin Gummich.

Nuzzi indaga, L’Erede debutta e i dinosauri ruggiscono: Mediaset alza il volume

Su Rete 4 alle 21:33 torna Quarto Grado, il talk investigativo di VideoNews ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Al centro, i grandi gialli della cronaca nera: in studio criminologi ed esperti come Massimo Picozzi, Alessandro Meluzzi e Luciano Garofano, oltre a inviati e ricostruzioni accuratissime. In 15 edizioni e oltre 530 puntate, il programma (circa 180 minuti a serata) è diventato un cult, capace di muovere community attive e spin‑off editoriali.

Su Canale 5 alle 21:20 debutta L’erede, nuova dizi in prima serata. A Urfa, la tregua tra le storiche famiglie Yelduran e Kordagli passa da un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Ma Serhat (stimato chirurgo a Istanbul) si è sempre opposto: sogna di trasferirsi all’estero e il suo destino cambia quando incontra Melek. L’uomo, considerato il legittimo erede degli Yelduran, rifiuta sia il legame con Yildiz sia la guida della dinastia. Quando Melek finisce d’urgenza in ospedale, Serhat cancella la partenza e la salva in sala operatoria. Un melodramma familiare ad alta tensione tra amore, identità e appartenenza, con Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen. "Se sei l’erede, vivere, respirare e persino innamorarsi ha un prezzo": la frase‑manifesto annuncia una saga che promette passione e conflitti radicati nelle tradizioni del sud‑est turco.

Su Italia 1 alle 21:28 spazio al blockbuster Jurassic World – Il dominio (2022, 146’, regia di Colin Trevorrow). Dopo la distruzione di Isla Nublar, i dinosauri vivono tra noi e l’equilibrio tra specie è appeso a un filo. Un nuovo pericolo minaccia il futuro del pianeta. Nel cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e le leggende della saga Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum per un capitolo che intreccia nostalgia e adrenalina.

Zoro in diretta, Crozza a tutto sprint e ossessioni estreme: La7 e Discovery scaldano la sera

Su La7 alle 21:15 c’è Propaganda Live, il talk di Diego Bianchi "Zoro" prodotto da Fandango che raccoglie l’eredità di Gazebo. Reportage originali, satira visiva di Makkox, ospiti e giornalisti fissi (tra cui Marco Damilano, Francesca Schianchi e Paolo Celata) animano una diretta lunga e imprevedibile. In studio, anche una band resident e una scenografia da grande live show.

Su Nove alle 21:30 torna Fratelli di Crozza: il one‑man show di Maurizio Crozza che attraversa politica e costume con nuove maschere, parodie e monologhi. Dalle imitazioni dei leader di oggi ai personaggi cult delle passate stagioni, il comico genovese rimette a fuoco l’attualità con ironia tagliente e ritmo da palco televisivo.

Su Real Time alle 21:40 arriva Io e la mia ossessione, docu‑serie che entra nelle vite di persone alle prese con comportamenti ossessivo‑compulsivi fuori dall’ordinario. Tra confessioni a familiari e percorsi con specialisti, i protagonisti affrontano l’origine psicologica delle proprie dipendenze per riconquistare un equilibrio possibile.

Cannavacciuolo risveglia le cucine, Monza‑Catanzaro infiamma TV8 e Johnny Depp conquista Cielo

Su Sky Uno alle 21:15 nuova puntata di Cucine da incubo. Antonino Cannavacciuolo ispeziona i locali in crisi, smonta errori di cucina e di sala, guida il restyling e firma un menù rinnovato prima del servizio della "rinascita". Dal 2013 il format alterna disciplina, empatia e tecnica per rimettere in carreggiata ristoranti in difficoltà.

Su TV8 alle 20:00 Calcio, Serie B – Finale Playoff (Ritorno): Monza‑Catanzaro. L’U‑Power Stadium ospita l’ultimo atto: chi vince nel doppio confronto stacca il pass per la Serie A. Clima da brividi e tensione da dentro‑o‑fuori per una serata da ricordare.

Su Cielo alle 21:20 il film Jeanne du Barry – La favorita del re (2023, 116’, regia di Maïwenn): nata in povertà nel 1743, Jeanne Bécu compie una vertiginosa ascesa fino a diventare l’amante di Luigi XV, tra intrighi di corte e privilegi a Versailles. Nel cast Johnny Depp, Maïwenn, Melvil Poupaud, Pierre Richard e Pascal Greggory.

Su Sky Sport 1 alle 20:00 Calcio, Serie B: la serata del campionato cadetto con Monza-Catanzaro, match in diretta valido per il ritorno in Serie A. Alle 22:00, spazio a Calcio, Postpartita Serie B per commenti a caldo, analisi e interviste dei protagonisti.

Su Sky Sport Max alle 20:30 Calcio, Amichevole Internazionale: sfida tra rappresentative nazionali in clima test. Alle 23:00 The Boat Show, il magazine per chi ama la nautica: prove in mare, vela e motoscafi, focus su regate ed eventi, con un taglio narrativo attento a storie e personaggi.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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