Stasera in tv, 29 luglio: Bisciglia accende i falò, Saviano indaga tra legalità e potere
Cosa vedere stasera: Roberto Saviano indaga su La7, weekend da sogno con Best weekend sul Nove e commozione d’autore con Le mie ragazze di carta su Sky Cinema 1.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio di mercoledì 29 luglio 2026: tra grandi film, reality roventi e approfondimenti d’autore, la prima serata promette emozioni e dibattiti da non perdere.
Rai
SCUOLA, GENIO E INDAGINI: LA RAI SCOMMETTE SU TALENTO E CRONACA
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Rai 1 • 21:30 • Gifted – Il dono del talento. Dramma firmato Marc Webb: Chris Evans è lo zio che cresce la nipotina prodigio (Mckenna Grace) lottando per proteggerne l’infanzia. Nel cast anche Jenny Slate, Lindsay Duncan e Octavia Spencer. Un racconto di famiglie imperfette, scelte difficili e matematica che diventa poesia.
Rai 2 • 21:20 • Boston Blue. Danny Reagan approda a Boston e fa squadra con la detective Lena Silver, in una famiglia che vive la divisa in ogni ruolo: dal procuratore distrettuale Mae alla sovrintendente Sarah, fino alla recluta Jonah e al reverendo Edwin Peters. Oltre al nuovo lavoro, l’obiettivo è riallacciare il rapporto con il figlio Sean. Spin-off di Blue Bloods prodotto e interpretato da Donnie Wahlberg: azione, legami e seconde possibilità.
Rai 3 • 21:15 • Un giorno in Pretura – All’ombra della torre. Il caso di Emanuele Scieri, il paracadutista trovato morto nel 1999 nella Caserma Gamerra di Pisa: tra presunto nonnismo, silenzi, depistaggi e un iter giudiziario lunghissimo, il documentario ripercorre responsabilità e domande ancora aperte con rigore e memoria civile.
Mediaset
AZIONE LEGGENDA, REALITY AL FALÒ E POLIZIESCO DURO: LA SERATA VA AL MASSIMO
Rete 4 • 21:33 • Die Hard – Trappola di cristallo. Il classico action di John McTiernan: John McClane (Bruce Willis) sfida i terroristi guidati da Hans Gruber in un grattacielo trasformato in trappola. Con Alan Rickman, Alexander Godunov e Bonnie Bedelia. Adrenalina allo stato puro e un’icona del cinema d’azione. Con la partecipazione di Bruce Willis.
Canale 5 • 21:20 • Temptation Island. Il docureality che mette alla prova la forza (e le fragilità) dei rapporti di coppia: 21 giorni separati, zero contatti con l’esterno e falò che ribaltano destini. Gelosie, verità non dette e decisioni senza rete, con il "viaggio nei sentimenti" condotto da Filippo Bisciglia.
Italia 1 • 21:24 • Chicago P.D. (St. 13, Ep. 4). Le unità di pattuglia e d’intelligence presidiano le strade più dure della Windy City, tra blitz, pedinamenti e scelte al limite: in squadra Jason Beghe, LaRoyce Hawkins, Patrick John Flueger, Marina Squerciati, Amy Morton, Benjamin Levy Aguilar e Toya Turner.
La7 e Discovery
SAVIANO RICUCE LA CRONACA, PANELLA DISEGNA LA FUGA PERFETTA E I BORGHI RINASCONO
La7 • 21:15 • La giusta distanza. Un format che unisce documentario e approfondimento umano: Roberto Saviano racconta come destini lontani si incrocino tra legalità, potere, memoria, ribellione e verità. La cronaca diventa narrazione civile e svela connessioni impreviste.
Nove • 21:30 • Best weekend. Francesco Panella viaggia da nord a sud con tre esperti alla ricerca della "ricetta" del fine settimana ideale: piatti tipici, luoghi da sogno ed esperienze rigeneranti tra mare, laghi, colline e montagne.
Real Time • 21:40 • Case a 1 euro… o poco più! Sicilia. A Sambuca di Sicilia acquirenti da tutto il mondo ristrutturano immobili simbolo, tra burocrazia, cantieri e comunità in ripartenza: il "sogno italiano" come leva contro lo spopolamento e per il recupero del patrimonio locale.
Intrattenimento Sky
FAMIGLIE IN CAMBIAMENTO, CHEF VIP ALLA PROVA E SFIDE TRA ALTARI
Sky Cinema 1 • 21:15 • Le mie ragazze di carta. Regia di Luca Lucini: fine anni ’70 in provincia di Treviso, la famiglia Bottacin affronta la rapida urbanizzazione che cancella tradizioni radicate. Con Maya Sansa, Andrea Pennacchi, Alvise Marascalchi, Cristiano Caccamo e Raffaella Di Caprio. Un coming of age tra identità, territorio e modernità.
Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – Celebrity Chef. Due celebrities ai fornelli con la brigata del ristorante "Il Lusso della Semplicità": tre portate in degustazione, creatività e gioco, sotto lo sguardo (e il giudizio) di Alessandro Borghese.
TV8 • 21:40 • Quattro matrimoni. Quattro spose si giudicano a vicenda su abito, cerimonia e ricevimento: organizzazione, ospitalità ed "effetto wow" per conquistare il premio finale. Rivalità, colpi di scena e romanticismo in gara.
Cielo • 21:20 • Shark season. Tre canoisti braccati da un grande squalo bianco nei pressi di un’isola remota: mentre attendono i soccorsi, la marea sale e li costringe a tornare in acque pericolose. Horror ad alta tensione con Michael Madsen, Paige McGarvin e Juliana Destefano.
Sky Sport
ONDE, FOIL E MOTORI: NOTTE ADRENALINICA SU SKY SPORT MAX
Sky Sport Max • 20:15 • Il film delle Finals NBA 2026. Le immagini più spettacolari del trionfo dei New York Knicks: highlights, retroscena e i momenti chiave delle Finals per rivivere una cavalcata storica.
Sky Sport Max • 21:15 • Vela, SailGP. La superlega dei catamarani F50 con foil: velocità estreme, tattiche raffinatissime e manovre millimetriche in una competizione internazionale che ridefinisce lo spettacolo della vela.
Sky Sport Max • 22:45 • Motonautica On Board. Il magazine che porta dietro le quinte della motonautica: imbarcazioni al limite, moto d’acqua audaci, location italiane affascinanti e, soprattutto, le storie dei piloti.
Sky Sport Max • 23:00 • Icarus Ultra. Avventure, sfide e imprese dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni alla ricerca del limite, Icarus spinge ancora oltre con racconti, curiosità e grandi protagonisti.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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