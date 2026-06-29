Stasera in tv: Porro accende il confronto, D’Alessio e Incontrada lo show Cosa vedere oggi in prima serata: Augias su La7 guida La torre di Babele, mentre su Sky Cinema Emma Stone è la star di Bugonia e su TV8 arriva la commedia Quattro matrimoni e un funerale.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di lunedì 29 giugno 2026: una guida compatta e aggiornata per scegliere tra game, attualità, cinema e sport.

De Martino scalda l’access, Antinelli firma l’analisi: la Rai tra game, docureality e inchieste

Rai 1, ore 21:20: Affari tuoi Mundial. Edizione speciale del game dei pacchi: 20 concorrenti in rappresentanza delle regioni si sfidano verso i premi più ricchi, accompagnando il clima dei Campionati Mondiali di calcio. Ritmo d’access, scelte decisive e sorprese in cassaforte.

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Rai 1, ore 22:15: Notti Mondiali. Appuntamento di approfondimento con analisi, immagini e commenti sul Mondiale in corso. Studio, contributi e interviste "a caldo" per raccontare tattiche, episodi chiave e protagonisti della giornata iridata.

Rai 2, ore 21:20: Boss in incognito. Il grande capo scende in fabbrica fingendosi dipendente: telecamere "da documentario" seguono prove, errori e apprendimenti fino allo svelamento finale e alle decisioni concrete per l’azienda. Un docureality che unisce lavoro vero ed emozioni senza copione.

Rai 3, ore 21:15: Filorosso. Finestra sull’attualità con interviste, reportage e inchieste dall’Italia e dal mondo. In studio la nuova conduzione mette al centro casi di cronaca, politica e diritti, alternando testimonianze e approfondimenti per leggere i fatti con sguardo critico.

Porro al timone del dibattito, D’Alessio e Incontrada in festa: poi l’incubo nella savana su Italia 1

Rete 4, ore 21:33: Quarta repubblica. Talk politico e rotocalco d’attualità con Nicola Porro. Inchieste, servizi e confronti serrati su politica, economia e società, con spazi comici firmati Gene Gnocchi e la rubrica "Il processo di Quarta Repubblica". Nato nel 2018, il programma ha modificato nel tempo forma e apertura, mantenendo al centro il dibattito.

Canale 5, ore 21:20: Gigi e Vanessa insieme. Varietà dal vivo in cui musica, leggerezza e confidenze s’intrecciano sulla forza di un’amicizia autentica. Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada guidano uno spettacolo con orchestra, performance live e ospiti dal mondo della musica, del cinema e dello spettacolo, per serate all’insegna di emozioni e sorrisi.

Italia 1, ore 21:30: Beast. Thriller (2022) diretto da Baltasar Kormákur: nella savana, un padre lotta per proteggere le due figlie dall’assalto di un leone feroce. Nel cast Idris Elba, Sharlto Copley, Leah Jeffries, Iyana Halley e Mel Jarnson: 93 minuti di pura tensione e sopravvivenza.

Augias guida l’Album, Panella cerca l’Italia nel mondo, Melek emoziona: la notte Discovery senza filtri

La7, ore 21:15: La torre di Babele – Album. Il meglio del programma che affronta grandi temi storici, culturali, politici ed economici e i loro riflessi sull’attualità. Libri, servizi, interviste e un salotto di idee per nutrire il pensiero critico e condividere un orizzonte comune.

Nove, ore 21:30: Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella esplora città del mondo con grandi comunità italiane, mettendo a confronto tre locali "tricolori": identità, storie e sapori autentici si sfidano per eleggere il migliore ristorante italiano all’estero.

Real Time, ore 21:45: Melek – Il coraggio di una madre. Soap (2025). Melek vive a Berlino, lontana dalla famiglia d’origine. Moglie e madre di tre figli, vede la propria esistenza sconvolta da una notizia drammatica che rimette in discussione scelte e legami, tra radici, identità e resilienza. Nel cast, tra gli altri, Nehir Erdogan, Kutsi e Şerif Sezer.

Emma Stone illumina Sky Cinema, MasterChef accende la gara: TV8 in love, Cielo in giallo

Sky Cinema 1, ore 21:15: Bugonia. Commedia (2025) di Yorgos Lanthimos: due complottisti sequestrano l’amministratrice di una grande azienda, convinti che sia una creatura extraterrestre intenzionata a distruggere la Terra. Nel cast Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone.

Sky Uno, ore 21:15: MasterChef Usa. Aspiranti chef non professionisti si sfidano per il titolo e un premio che cambia la vita, tra creatività, tecnica e la pressione dei giudici: prove a tempo, esterne e skill test per un percorso ad alta intensità.

TV8, ore 21:40: Quattro matrimoni e un funerale. Commedia (1994) di Mike Newell: appuntamenti, equivoci e un’amicizia che diventa amore nella storia con Andie MacDowell, Hugh Grant, Kristin Scott Thomas, Simon Callow e Anna Chancellor. Durata 105’.

Cielo, ore 21:20: Il segreto dei suoi occhi. Giallo (2015) diretto da Billy Ray: un’indagine su un omicidio scuote un team di investigatori e riapre ferite del passato. Cast stellare con Julia Roberts, Nicole Kidman, Chiwetel Ejiofor, Alfred Molina e Dean Norris.

Diamond League in pista, storie outdoor e "Tennis Heroes": la notte Sky Sport corre forte

Sky Sport 1, ore 22:00: Sky Tennis Show. Il magazine che segue i grandi tornei, tra analisi, highlights e approfondimenti sui migliori giocatori del mondo: tecnica, tattica e storie dal circuito.

Sky Sport Max, ore 20:30: Atletica Leggera, Diamond League. La serie di meeting internazionali organizzata da World Athletics dal 2010: dai classici appuntamenti europei a Qatar, Cina e Stati Uniti, un circuito pensato per dare all’atletica un respiro davvero globale.

Sky Sport Max, ore 22:30: Icarus Ultra. Avventure, imprese e racconti dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni di ricerca del limite, Icarus alza l’asticella e diventa "Ultra", tra sfide estreme, curiosità e territori da scoprire.

Sky Sport Max, ore 23:00: Panatta e Bertolucci Tennis Heroes. Il grande tennis raccontato da chi lo ha vissuto: Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, con Stefano Meloccaro, ripercorrono campioni e leggende da Björn Borg a oggi, tra aneddoti e ironia, in una sfida "a distanza" con l’intelligenza artificiale.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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