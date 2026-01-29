Greggio e Iacchetti: un esercito di Veline contro le critiche Secondo appuntamento in prima serata con Striscia la Notizia e le ballerine "triplicate": i social sono in agguato. Tutti i programmi di giovedì 29 gennaio 2026

Se cercate la guida completa per scegliere cosa guardare stasera, ecco il meglio della prima serata di giovedì 29 gennaio 2026: una selezione ricchissima tra fiction, inchieste, satira, cinema e grandi eventi sportivi europei.

Raoul Bova torna a Spoleto, Infante porta la cronaca in prime time, Geppi trasforma la cultura in show

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Don Matteo. La stagione 15 mette al centro il nuovo parroco di Spoleto, Don Massimo (Raoul Bova), e un episodio dal sapore di commedia e sentimento: i preparativi delle nozze tra Giulia e il Capitano Diego si intrecciano con le "missioni impossibili" del Maresciallo Cecchini. La saga, ispirata a Padre Brown, è un pilastro della tv italiana dal 2000 e ha attraversato i luoghi e le epoche del Paese, portando con sé volti amatissimi come Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta, Nino Frassica e l’iconico Terence Hill.

Su Rai 2 alle 21:20 tocca a Ore 14, il talk d’attualità di Milo Infante nato nel 2020 e cresciuto fino al prime time. Il format unisce reportage, collegamenti live e dibattito con legali e criminologi sui grandi casi di cronaca (dal delitto di Garlasco al femminicidio di Federica Torzullo), con un taglio giornalistico accessibile. Negli anni il programma ha generato lo spin-off serale, mantenendo ritmo e approfondimento.

Su Rai 3 alle 21:20 torna Splendida Cornice, il laboratorio di cultura e ironia di Geppi Cucciari: libri, cinema, arte e tv si mescolano in uno show che coinvolge ospiti, performance, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante Andrea Maggi. Nato nel 2023 e prodotto da Rai Cultura (con Itv Movie), il programma mette al centro un pubblico di 120 persone "per categorie" che fotografa l’Italia contemporanea.

Del Debbio incalza, Greggio e Iacchetti rilanciano Striscia, Statham affronta l’incubo Megalodonte

Su Rete 4 alle 21:33 va in onda Dritto e rovescio, il rotocalco di Paolo Del Debbio (Videonews) che alterna interviste, inchieste e piazze in diretta con uno stile schietto e un focus sui temi caldi della politica e della società. Nato nel 2019 come erede ideale di "Quinta Colonna", ha guadagnato pubblico consolidando linguaggio e ritmo.

Su Canale 5 alle 21:20 debutta in prime time Striscia la notizia – La voce della presenza: al bancone gli storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con la band diretta da Demo Morselli e ben sei Veline. La puntata-evento annuncia ospiti di richiamo (da Maria De Filippi a Tina Cipollari e Giovannino), rubriche cult e nuovi inviati, nel solco del tg satirico firmato Antonio Ricci che dà voce a cittadini e consumatori. La prima puntata in prime time ha raccolto molte critiche social, come andrà stavolta?

Su Italia 1 alle 21:21 arriva Shark 2 – L’abisso (2023), diretto da Ben Wheatley: un’immersione nelle profondità marine si trasforma in una lotta per la sopravvivenza contro un Megalodonte. Nel cast Jason Statham, Melissanthi Mahut, Sienna Guillory, Cliff Curtis e Skyler Samuels per un adrenalinico survival fantascientifico.

Formigli accende il confronto, Natale romantico sul Nove, tra inviti e case contese su Real Time

Su La7 alle 21:15 c’è PiazzaPulita. Corrado Formigli orchestra interviste one-to-one, dibattiti, reportage e inchieste con un’attenzione costante all’attualità nazionale e internazionale, affiancato da rubriche ricorrenti come "Piazzaselvaggia" (Selvaggia Lucarelli) e i racconti di Stefano Massini.

Su Nove alle 21:30 va in onda Un piccolo grande Natale (2018), commedia sentimentale con Ashley Newbrough, Kristoffer Polaha e Preston Vanderslice: l’aria delle feste accende scintille e seconde chance in una cornice romantica da classico "holiday movie".

Su Real Time alle 20:45 torna Cortesie per gli ospiti, storico game culinario in cui due coppie si sfidano su menù, mise en place e accoglienza: i giudizi spaziano da arredamento a tavola e cucina, con spin-off come "Cortesie… Ristorante" a raccontare anche il fuori-casa.

Su Real Time alle 21:50 prosegue Casa a prima vista: docu‑reality che mette in gara tre agenti immobiliari (tra Roma e Milano) per realizzare la "casa dei desideri" del cliente. Voce narrante di Andrea Pellizzari; in squadra, tra gli altri, Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu nella Capitale, con un format che ha consolidato ascolti e fidelizzazione dal 2023.

Scarlett Johansson in assetto "Ghost", MasterChef al pressure, TV8 scalda l’Europa; Seagal torna all’azione

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva Ghost in the Shell (2017, 120’), action sci‑fi con Scarlett Johansson e Takeshi Kitano firmato da Rupert Sanders: un futuro dove corpo e tecnologia si fondono, tra identità, memoria e caccia ai cyber-criminali.

Su Sky Uno alle 21:15 nuova puntata di MasterChef Italia (St. 15): Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo alzano l’asticella tra Mystery, Invention e Pressure Test, con un occhio sempre più attento alla sostenibilità.

Su TV8 alle 20:30 Europa e Conference League Prepartita: studio, collegamenti e ultime sulle formazioni per entrare nel clima della serata europea. A seguire, alle 21:00, Calcio, UEFA Europa League – 8ª giornata: la gara in chiaro del giovedì con telecronaca, bordocampo e highlights in tempo reale.

Su Cielo alle 21:20 c’è Out of Reach (2004, 88’), action di Leong Po‑Chih: un ex agente affronta una rete internazionale di traffico di esseri umani per salvare una giovane vittima. Protagonista Steven Seagal, affiancato da Ida Nowakowska, Agnieszka Wagner e Matt Schulze.

Notte UEFA totale su Sky Sport: studio, live e postpartita; volley CEV ad alta quota

Su Sky Sport 1 alle 20:00 parte Prepartita UEFA Europa e Conference League, con analisi tattiche, ultime dai campi e interviste. Alle 21:00 Calcio, UEFA Europa League: dirette e finestre dai match della seconda competizione per club, tra aggiornamenti, gol e bordocampo. Alle 23:00 Postpartita UEFA Europa e Conference League: highlights, voci a caldo e chiavi della serata con lavagna tattica.

Su Sky Sport Max alle 20:30 va in scena Pallavolo Maschile, CEV Champions League: la vetrina europea dei top club, fra difese spettacolari, tecnica sopraffina e schiacciate che esaltano gli appassionati.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

