Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Greggio e Iacchetti: un esercito di Veline contro le critiche

Secondo appuntamento in prima serata con Striscia la Notizia e le ballerine "triplicate": i social sono in agguato. Tutti i programmi di giovedì 29 gennaio 2026

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Greggio e Iacchetti: un esercito di Veline contro le critiche

Se cercate la guida completa per scegliere cosa guardare stasera, ecco il meglio della prima serata di giovedì 29 gennaio 2026: una selezione ricchissima tra fiction, inchieste, satira, cinema e grandi eventi sportivi europei.

Raoul Bova torna a Spoleto, Infante porta la cronaca in prime time, Geppi trasforma la cultura in show

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Don Matteo. La stagione 15 mette al centro il nuovo parroco di Spoleto, Don Massimo (Raoul Bova), e un episodio dal sapore di commedia e sentimento: i preparativi delle nozze tra Giulia e il Capitano Diego si intrecciano con le "missioni impossibili" del Maresciallo Cecchini. La saga, ispirata a Padre Brown, è un pilastro della tv italiana dal 2000 e ha attraversato i luoghi e le epoche del Paese, portando con sé volti amatissimi come Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta, Nino Frassica e l’iconico Terence Hill.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 alle 21:20 tocca a Ore 14, il talk d’attualità di Milo Infante nato nel 2020 e cresciuto fino al prime time. Il format unisce reportage, collegamenti live e dibattito con legali e criminologi sui grandi casi di cronaca (dal delitto di Garlasco al femminicidio di Federica Torzullo), con un taglio giornalistico accessibile. Negli anni il programma ha generato lo spin-off serale, mantenendo ritmo e approfondimento.

Su Rai 3 alle 21:20 torna Splendida Cornice, il laboratorio di cultura e ironia di Geppi Cucciari: libri, cinema, arte e tv si mescolano in uno show che coinvolge ospiti, performance, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante Andrea Maggi. Nato nel 2023 e prodotto da Rai Cultura (con Itv Movie), il programma mette al centro un pubblico di 120 persone "per categorie" che fotografa l’Italia contemporanea.

Del Debbio incalza, Greggio e Iacchetti rilanciano Striscia, Statham affronta l’incubo Megalodonte

Su Rete 4 alle 21:33 va in onda Dritto e rovescio, il rotocalco di Paolo Del Debbio (Videonews) che alterna interviste, inchieste e piazze in diretta con uno stile schietto e un focus sui temi caldi della politica e della società. Nato nel 2019 come erede ideale di "Quinta Colonna", ha guadagnato pubblico consolidando linguaggio e ritmo.

Su Canale 5 alle 21:20 debutta in prime time Striscia la notizia – La voce della presenza: al bancone gli storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con la band diretta da Demo Morselli e ben sei Veline. La puntata-evento annuncia ospiti di richiamo (da Maria De Filippi a Tina Cipollari e Giovannino), rubriche cult e nuovi inviati, nel solco del tg satirico firmato Antonio Ricci che dà voce a cittadini e consumatori. La prima puntata in prime time ha raccolto molte critiche social, come andrà stavolta?

Su Italia 1 alle 21:21 arriva Shark 2 – L’abisso (2023), diretto da Ben Wheatley: un’immersione nelle profondità marine si trasforma in una lotta per la sopravvivenza contro un Megalodonte. Nel cast Jason Statham, Melissanthi Mahut, Sienna Guillory, Cliff Curtis e Skyler Samuels per un adrenalinico survival fantascientifico.

Formigli accende il confronto, Natale romantico sul Nove, tra inviti e case contese su Real Time

Su La7 alle 21:15 c’è PiazzaPulita. Corrado Formigli orchestra interviste one-to-one, dibattiti, reportage e inchieste con un’attenzione costante all’attualità nazionale e internazionale, affiancato da rubriche ricorrenti come "Piazzaselvaggia" (Selvaggia Lucarelli) e i racconti di Stefano Massini.

Su Nove alle 21:30 va in onda Un piccolo grande Natale (2018), commedia sentimentale con Ashley Newbrough, Kristoffer Polaha e Preston Vanderslice: l’aria delle feste accende scintille e seconde chance in una cornice romantica da classico "holiday movie".

Su Real Time alle 20:45 torna Cortesie per gli ospiti, storico game culinario in cui due coppie si sfidano su menù, mise en place e accoglienza: i giudizi spaziano da arredamento a tavola e cucina, con spin-off come "Cortesie… Ristorante" a raccontare anche il fuori-casa.

Su Real Time alle 21:50 prosegue Casa a prima vista: docu‑reality che mette in gara tre agenti immobiliari (tra Roma e Milano) per realizzare la "casa dei desideri" del cliente. Voce narrante di Andrea Pellizzari; in squadra, tra gli altri, Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu nella Capitale, con un format che ha consolidato ascolti e fidelizzazione dal 2023.

Scarlett Johansson in assetto "Ghost", MasterChef al pressure, TV8 scalda l’Europa; Seagal torna all’azione

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva Ghost in the Shell (2017, 120’), action sci‑fi con Scarlett Johansson e Takeshi Kitano firmato da Rupert Sanders: un futuro dove corpo e tecnologia si fondono, tra identità, memoria e caccia ai cyber-criminali.

Su Sky Uno alle 21:15 nuova puntata di MasterChef Italia (St. 15): Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo alzano l’asticella tra Mystery, Invention e Pressure Test, con un occhio sempre più attento alla sostenibilità.

Su TV8 alle 20:30 Europa e Conference League Prepartita: studio, collegamenti e ultime sulle formazioni per entrare nel clima della serata europea. A seguire, alle 21:00, Calcio, UEFA Europa League – 8ª giornata: la gara in chiaro del giovedì con telecronaca, bordocampo e highlights in tempo reale.

Su Cielo alle 21:20 c’è Out of Reach (2004, 88’), action di Leong Po‑Chih: un ex agente affronta una rete internazionale di traffico di esseri umani per salvare una giovane vittima. Protagonista Steven Seagal, affiancato da Ida Nowakowska, Agnieszka Wagner e Matt Schulze.

Notte UEFA totale su Sky Sport: studio, live e postpartita; volley CEV ad alta quota

Su Sky Sport 1 alle 20:00 parte Prepartita UEFA Europa e Conference League, con analisi tattiche, ultime dai campi e interviste. Alle 21:00 Calcio, UEFA Europa League: dirette e finestre dai match della seconda competizione per club, tra aggiornamenti, gol e bordocampo. Alle 23:00 Postpartita UEFA Europa e Conference League: highlights, voci a caldo e chiavi della serata con lavagna tattica.

Su Sky Sport Max alle 20:30 va in scena Pallavolo Maschile, CEV Champions League: la vetrina europea dei top club, fra difese spettacolari, tecnica sopraffina e schiacciate che esaltano gli appassionati.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Stasera in tv (22 gennaio), sei Veline e un'ospite speciale per il grande ritorno di Striscia (contro Raoul Bova)

Stasera in tv (22 gennaio), sei Veline e un'ospite speciale per il grande ritorno di Striscia (contro Raoul Bova)

La programmazione di stasera, 22 gennaio 2026: Greggio e Iacchetti dietro il bancone...
Stasera in tv (15 gennaio), la serata è già segnata: non c'è speranza per nessuno

Stasera in tv (15 gennaio), la serata è già segnata: non c'è speranza per nessuno

Cosa vedere oggi: il Don Matteo di Raoul Bova si prepara a dominare il prime time. A...
Stasera in tv (18 dicembre), i tre di Masterchef sono disperati: cosa li angoscia

Stasera in tv (18 dicembre), i tre di Masterchef sono disperati: cosa li angoscia

Serata difficile per il cooking show che deve affrontare il calcio, Un professore, i...
Stasera in tv (11 dicembre), l'Italia degli amichetti e del familismo: PiazzaPulita denuncia lo scandalo

Stasera in tv (11 dicembre), l'Italia degli amichetti e del familismo: PiazzaPulita denuncia lo scandalo

Cosa vedere in TV stasera, giovedì 11 dicembre 2025: l'inchiesta choc di Corrado For...
Stasera in TV (8 gennaio), il Don Matteo di Raoul Bova sfida Cannavacciuolo: cosa succede

Stasera in TV (8 gennaio), il Don Matteo di Raoul Bova sfida Cannavacciuolo: cosa succede

Cosa vedere stasera in tv? L'offerta è ricca con la fiction Rai che affronta Infante...
Ascolti 22 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (22 gennaio): il ritorno di Striscia non sfiora Raoul Bova, De Martino supera Scotti

Don Matteo vince col 22,8% di share in prima serata, il tg satirico di Antonio Ricci...
I film in onda in TV stasera, giovedì 29 gennaio 2026: il nuovo amore (imprevisto) di Maria Chiara Giannetta

I film in onda in TV stasera, giovedì 29 gennaio 2026: il nuovo amore (imprevisto) di Maria Chiara Giannetta

In L'amore e altre seghe mentali l'attrice di Don Matteo salva la vita sentimentale ...
Ascolti 15 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (15 gennaio): Don Matteo domina, ritorno super di Geppi Cucciari

La fiction Rai vince col 23% di share in prima serata, Forbidden Fruit al 13,1%, Del...
X Factor, una novità assoluta per la semifinale: cosa cantano i 6 artisti ancora in gara

X Factor, una novità assoluta per la semifinale: cosa cantano i 6 artisti ancora in gara

Cosa vedere in TV stasera, giovedì 27 novembre 2025: la semifinale di X Factor con u...

Personaggi

Edoardo Miulli

Edoardo Miulli
Ginevra Festa

Ginevra Festa
Anna Favella

Anna Favella
Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963