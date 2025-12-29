Stasera in tv (29 dicembre), Laura Chiatti e Marco Bocci sfidano Jason Momoa e il cult di Troisi e Benigni Cosa vedere oggi: La torre di Babele su La7, Cash or Trash sul Nove e Will Hunting su Italia 1. Su Sky Sport palla a due con la Serie A.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 29 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Chiatti e Bocci, lo scambio che accende Rai: la favola di Natale

Rai 1 – 21:30 – Se fossi te. La nuova miniserie natalizia mette al centro uno scambio di corpi capace di ribaltare vite e pregiudizi: Massimo, operaio e padre vedovo, e Valentina, erede dell’azienda di famiglia, si ritrovano l’uno nel corpo dell’altra, scoprendo responsabilità e fragilità opposte. In due serate evento (la seconda è proprio stasera), dirette da Luca Lucini e Simona Ruggeri, brillano Laura Chiatti e Marco Bocci, affiancati da un cast ricco: Vincenzo Ferrera, Sebastiano Somma, Sergio Leone e Nino Frassica. La favola contemporanea, ambientata sotto le luci del Natale, mescola leggerezza ed empatia, toccando anche disuguaglianze e ingiustizie sul lavoro.

Rai 2 – 21:30 – Il collegio. Pierluigi Pardo è la voce narrante delle avventure della nuova classe, sospesa tra due epoche e due visioni del mondo: è il 1990, anni di transizione culturale e tecnologica. Il docureality torna con regole ferree, disciplina e sfide educative che mettono alla prova studenti e famiglie, riaccendendo la nostalgia per i riti scolastici del passato.

Rai 3 – 21:20 – Vita da gatto (2023, 82’). Regia di Guillaume Maidatchevsky, con Capucine Sainson‑Fabresse, Corrine Masiero, Lucie Laurent. La piccola Clémence salva Rroû, un gattino nato tra i tetti di Parigi: un’amicizia profonda li unisce finché, in campagna, il richiamo della natura chiama il micio alla sua libertà. Una commedia dolce e famigliare che riflette su crescita, affetto e istinto.

Troisi e Benigni tornano con un cult su Mediaset

Rete 4 – 21:33 – Non ci resta che piangere (1984, 112’). Regia di Massimo Troisi e Roberto Benigni. Un cult comico senza tempo: tra paradossi e incontri storici, due amici si ritrovano catapultati nel Quattrocento. Nel cast Amanda Sandrelli, Massimo Troisi, Paolo Bonacelli e Roberto Benigni, per un viaggio esilarante nella storia e nell’assurdo.

Canale 5 – 21:20 – Ennio Doris: c’è anche domani (2024, 122’). Regia di Giacomo Campiotti, con Massimo Ghini, Lucrezia Lante Della Rovere, Elles Case, Anis Gharbi, Alessandro Bertolucci. Il biopic sul "banchiere gentile" attraversa tre epoche e racconta la scelta clamorosa del 2008: rimborsare di tasca propria 120 milioni di euro a 11.000 clienti legati ai bond Lehman Brothers, decisione che spiegò la sua idea di banca "centrata sulla persona". Dal passato rurale alla finanza, un ritratto sincero di valori e coraggio. Curiosità: la giovane cantante Sophia Renna ha prestato la voce a una canzone chiave della pellicola, come ricordato nelle cronache del film.

Italia 1 – 21:23 – Will Hunting – Genio ribelle (1997, 100’). Regia di Gus Van Sant. Un ragazzo orfano, genio della matematica, viene affiancato da un professore e da uno psicologo per fare i conti con traumi e futuro. Nel cast Matt Damon, Robin Williams, Stellan Skarsgård, Minnie Driver e Ben Affleck: un dramma emozionante su talento, paura e possibilità.

La7 accende il pensiero con La torre di Babele; sul Nove caccia ai tesori, su Real Time l’amore in lotta

La7 – 21:15 – La torre di Babele Album. Il meglio del programma che affronta grandi temi storici, culturali, politici ed economici e i loro riflessi sull’attualità. Un salotto di confronti e idee, tra libri, servizi e interviste, per seminare dubbi legittimi e allenare il pensiero critico.

Nove – 21:30 – Cash or trash – Il Natale dei tesori. Paolo Conticini guida i cinque mercanti in puntate speciali, ricche di ospiti e sorprese. Oggetti straordinari, trattative serrate e colpi di scena: chi concluderà l’affare migliore in versione natalizia?

Real Time – 21:35 – Hercai – Amore e vendetta (St. 3, Ep. 35). Con Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel e un ampio cast. A Midyat, la giovane Reyyan – disprezzata dal patriarca Nasuh perché non nipote biologica – incrocia Miran, erede degli Aslanbey cresciuto nel culto della vendetta. Melodramma, segreti di famiglia, legami proibiti: una saga turca dal cuore pulsante.

Minecraft sbarca su Sky Cinema, poi MasterChef e i moschettieri: la notte su Sky

Sky Cinema 1 – 21:15 – Un film Minecraft (2025, 101’). Regia di Jared Hess, con Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen. Quattro amici precipitano nell’Overworld cubico: tra Piglins e Zombie, dovranno imparare a costruire (e a credere in sé stessi) per proteggere quel mondo e tornare a casa, affiancati dall’esperto Steve. Un viaggio di coraggio e creatività, in puro spirito Minecraft.

Sky Uno – 21:15 – MasterChef Italia (St. 15, Ep. 5). La gara tra aspiranti chef prosegue sotto lo sguardo di Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, con una spinta ancora più marcata sulla sostenibilità. Mystery Box, prove ad alta tensione e pressure test: tecnica, gusto e sangue freddo sono la ricetta per restare in cucina.

TV8 – 21:30 – I tre moschettieri – D’Artagnan (2023, 121’). Regia di Martin Bourboulon, con Eva Green, Vincent Cassel, Lyna Khoudri, Vicky Krieps, Louis Garrel. D’Artagnan, sulle tracce dei rapitori di una ragazza, finisce nel cuore di un complotto che minaccia la Francia. Con Athos, Porthos e Aramis affronterà intrighi di corte, Richelieu e la pericolosa Milady, rischiando anche il cuore per Costance.

Cielo – 21:20 – Rocky Balboa (2006, 102’). Regia di Sylvester Stallone, con Sylvester Stallone, Antonio Tarver, Burt Young, Geraldine Hughes, Milo Ventimiglia, Tony Burton. Il ritorno del campione: con il fuoco ancora dentro, Rocky riparte dalla sua umanità per affrontare l’ennesima sfida, tra memoria, orgoglio e redenzione.

Basket di A, onda lunga sul mare e analisi F1: Sky Sport tra parquet e motori

Sky Sport 1 – 20:00 – Basket, Serie A. La diretta del massimo campionato italiano: tecnica, fisicità e atmosfera da palazzetto per vivere le sfide della serata nel segno dell’intensità.

Sky Sport Max – 21:30 – Motonautica On Board. Il magazine tv apre i box della motonautica: dietro le scie, tra imbarcazioni velocissime, moto d’acqua audaci e località italiane mozzafiato, protagonisti sono i piloti e le loro storie.

Sky Sport Max – 22:00 – Xcat. Appuntamento dedicato alla vela/potentissime competizioni offshore: velocità e brividi d’acqua in un formato adrenalinico.

Sky Sport Max – 22:30 – Race Anatomy F1. Analisi del Gran Premio con immagini, numeri e voci dei protagonisti: il racconto tecnico‑sportivo per rivivere i momenti clou e capire strategie e mosse decisive.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

