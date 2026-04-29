Michelle Hunziker contro Carolina Crescentini: ci sono di mezzo altre due donne Stasera, mercoledì 29 aprile 2026, Battiti Live Spring sfida la nuova stagione di Mare Fuori. Eleonora Abbagnato celebra la danza e la Sciarelli indaga. E Gino Paoli su La7

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 29 aprile 2026: una guida rapida e ragionata ai programmi di punta, tra show live, indagini, cinema e grandi eventi sportivi.

Passi e indagini: la serata Rai tra show, giovani star e i misteri di Chi l’ha visto?

Rai 1 • 21:30 • Siamo Danza. In prima serata uno show dedicato all’intrattenimento, con uno spazio centrale alle performance live e alla grande tradizione del varietà di Rai 1. Alla conduzione l’étolie Eleonora Abbagnato.

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Rai 2 • 21:20 • Mare fuori. La Serie TV torna con il suo cast corale: tra i protagonisti Carolina Crescentini, Lucrezia Guidone, Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas e Valentina Romani. Un titolo ormai di culto della serialità italiana recente, capace di parlare a un pubblico trasversale con un ensemble di volti amatissimi. Nel cast anche Carmine Recano, Vincenzo Ferrera e Anna Ammirati.

Rai 3 • 21:15 • Chi l’ha visto?. Lo storico programma (nato il 30 aprile 1989) guidato da Federica Sciarelli dà voce a persone scomparse e grandi casi di cronaca con telefonate in diretta, ricostruzioni e testimonianze dei familiari. Nel corso della sua lunga storia ha ricevuto riconoscimenti come Telegatti e Premio Regia Televisiva; negli anni ha affiancato alle ricerche anche importanti inchieste sui misteri d’Italia.

Hunziker al timone di Battiti Live Spring, Labate analizza l’attualità, Butler in fuga su Italia 1

Rete 4 • 21:32 • Realpolitik. Tommaso Labate conduce un nuovo spazio di approfondimento sull’attualità: sondaggi, retroscena e analisi in diretta per leggere i fatti senza filtri, con collegamenti e ospiti in studio.

Canale 5 • 21:20 • Tim Battiti Live Spring. Debutta l’edizione primaverile del celebre festival musicale: conduce Michelle Hunziker, affiancata da Alvin. La cornice è la scenografica Piazza Trento e Trieste di Ferrara, per tre serate registrate a fine marzo e in onda dal 29 aprile al 13 maggio, anche in streaming su Mediaset Infinity. In scaletta grandi nomi e nuove tendenze: tra i più attesi Annalisa, Emma, Noemi, Geolier, Rkomi, Tommaso Paradiso, The Kolors, Dargen D’Amico, Mr. Rain, Levante, Bresh e molti altri, per un racconto dal vivo del pop italiano contemporaneo.

Italia 1 • 21:27 • Operazione Kandahar. Action-thriller (2023) diretto da Ric Roman Waugh. Protagonista Gerard Butler nei panni di Tom Harris, agente CIA sotto copertura smascherato in Medio Oriente: con il suo traduttore inizia una fuga disperata braccato dalle forze speciali afghane, puntando al punto di estrazione a Kandahar. Con Bahador Foladi, Olivia‑Mai Barrett, Nina Toussaint‑White. Durata: 100’.

Cazzullo e l’ultima intervista di Gino Paoli su La7, varietà sul Nove, sfida immobiliare su Real Time

La7 • 21:15 • Speciale Una giornata particolare. Aldo Cazzullo firma uno speciale che racconta un personaggio attraverso 24 ore decisive. In questa puntata, spazio a Gino Paoli con una testimonianza preziosa raccolta nella sua casa di Genova: dall’infanzia nel dopoguerra all’amicizia con Tenco e Lauzi, fino ai grandi amori (Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli). Con contributi di Vanoni, Renzo Piano, Sandrelli, Antonio Ricci e Gianni Morandi.

Nove • 21:30 • Ma… diamoci del tu… da Basilea. Uno show in prima serata dal tono leggero e confidenziale, per un intrattenimento all’insegna dell’ironia e della conversazione a tu per tu.

Real Time • 21:40 • Casa a prima vista. Il docu‑reality (dal 2023) mette in gara tre agenti immobiliari tra Roma e Milano. Ogni episodio parte dalle richieste del cliente: sopralluoghi, proposte, scelta finale e un vincitore di puntata. Voce narrante di Andrea Pellizzari. Nella storia del programma, grande successo già dalla prima stagione e un ritorno costante in palinsesto nella fascia access.

Borghi tra mito del West e destini incrociati, Bastianich cerca il "piatto che resta", Borghese arbitra la sfida

Sky Cinema 1 • 21:15 • Testa o croce?. Dramma in costume (2026, 116’) di Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis. A Roma approda il Wild West Show di Buffalo Bill: nasce la leggenda della sfida tra cowboy e butteri. Rosa si innamora di Santino, campione dei butteri; dopo un omicidio i due fuggono con una taglia sulla testa, inseguiti mentre lei rincorre il sogno di un’America autentica. Con Alessandro Borghi, Nadia Tereszkiewicz, John C. Reilly, Peter Lanzani.

Sky Uno • 21:15 • Foodish. Joe Bastianich, con un ospite diverso ogni puntata, è alla ricerca del "piatto che resta": identità, memoria e gusto guidano la scelta, ma solo una portata verrà incoronata Foodish.

TV8 • 21:40 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Il reality culinario ispirato al format tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal": quattro ristoratori si giudicano su location, servizio, menù, prezzo e una categoria "special" legata al territorio. I voti di Borghese possono ribaltare la classifica. In palio 5.000 euro da reinvestire nel locale.

Cielo • 21:20 • Chase. Thriller (2022, 95’) diretto da Brian Goodman. La futura ex‑moglie di Will scompare in una stazione di servizio: lui sprofonda nel sottobosco criminale mentre fugge dalle autorità per ritrovarla. Nel cast Gerard Butler, Jaimie Alexander, Robert Walker Branchaud, Dani Deetté, David Kallaway.

Madrid sulla terra rossa e Sei Nazioni femminile: la maratona Sky Sport tra tennis, rugby e motonautica

Sky Sport 1 • 20:00 • Tennis, WTA 1000 Madrid. Dalla Caja Mágica il grande tennis femminile: torneo nato nel 2002 (all’epoca indoor su cemento) e dal 2009 giocato all’aperto sulla terra rossa, con le migliori del circuito in campo.

Sky Sport 1 • 21:30 • Tennis, ATP 1000 Madrid. In prima serata il Masters 1000 maschile della capitale spagnola: match ad alta intensità, tra tecnica sopraffina e colpi da fuoriclasse in un appuntamento cardine della stagione su terra.

Sky Sport Max • 20:30 • Rugby Femminile, Sei Nazioni. Le Nazionali femminili si sfidano nel torneo più prestigioso d’Europa: placcaggi, mischie e mete in diretta per una serata a tutto ovale.

Sky Sport Max • 23:00 • Motonautica On Board. Il magazine che racconta da vicino imbarcazioni da record, moto d’acqua e i volti dei piloti: backstage, località italiane e storie di passione sfrecciano sullo schermo.

Sky Sport Max • 23:15 • Rugby Femminile, Highlights Sei Nazioni. Le azioni salienti dei match del torneo: il meglio della giornata tra mete, gesti tecnici e momenti chiave.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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