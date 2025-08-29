Stasera in tv (29 agosto), Amadeus cede il posto a Katia Follesa: il passaggio a Nove
Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 29 agosto): dal cinema internazionale con Jeremy Renner, fino agli show italiani con The Cage e Comedy Match.
Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 29 agosto 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta a chiudere col periodo estivo, con tantissimi film e fiction a tenere banco in prime time. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro in programma questo venerdì.
Stasera in tv (29 agosto), i programmi tv da vedere: Tradimento su Canale 5 e The Cage su Nove
Il venerdì di fine agosto porta in tv una prima serata ricca di film e serie per tutti i gusti, dal dramma familiare all’azione più serrata. Su Rai 1 arriva Le mie ragazze di carta, ambientato nel Trevigiano di fine anni ’70, racconta le difficoltà di tre fratelli adolescenti alle prese con il trasferimento dalla campagna alla città. Rai 2 propone invece un nuovo episodio di Squadra Speciale Cobra 11, serie tedesca che da anni appassiona il pubblico con inseguimenti mozzafiato e indagini ad alto rischio. In questa stagione si torna a vivere le avventure della polizia autostradale. Su Rai 3 spazio a Un posto al sole, la soap che non ha certo bisogno di presentazioni. Anche in questa serata si rinnova l’appuntamento quotidiano con le vicende dei protagonisti, tra amori, intrighi e colpi di scena che continuano ad animare la storica palazzina di Posillipo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Canale 5 punta ancora forte sulla serialità turca con Tradimento, che ha già conquistato una fetta importante di pubblico. Al centro c’è la storia di Güzide, giudice rispettata che si trova a fare i conti con la doppia vita del marito. Italia 1 offre la sua dose di azione e dramma con Chicago Fire, la serie ambientata nella Caserma 51 di Chicago, dove pompieri e paramedici si trovano quotidianamente a fronteggiare emergenze estreme e rapporti personali complicati. Chi preferisce il cinema d’azione troverà pane per i propri denti su Rete 4 con The Bourne Legacy, filmcon Jeremy Renner e Rachel Weisz. Uno spin-off della celebre saga di Jason Bourne.
Il Nove, invece, punta su un’offerta più leggera e divertente. Si comincia con il game-show The Cage, condotto da Amadeus insieme a Giulia Salemi, dove i concorrenti si mettono alla prova in una sfida adrenalinica. A seguire, la comicità prende il sopravvento con Comedy Match, show in cui squadre di comici si sfidano in improvvisazioni e sketch esilaranti.
Ci sono anche diverse alternative interessanti su altri canali. Iris propone il dramma Four Good Days, che racconta il difficile rapporto tra una madre e la figlia in lotta contro la dipendenza. TwentySeven porta sullo schermo un grande classico degli anni ’90, Space Jam, dove Michael Jordan si ritrova a giocare a basket accanto ai Looney Tunes. Infine, su Cine 34 va in onda Sabato, domenica e venerdì, commedia italiana con episodi che intrecciano storie e situazioni assurde. Possiamo dire che la serata televisiva del 29 agosto offre davvero un ampio ventaglio di scelte: dai drammi familiari alle serie d’azione, passando per risate e grandi classici.
Guida TV
-
30 Agosto 2025
Bound - Torbido ingannoCielo
-
02 Settembre 2025
Bound - Torbido ingannoCielo
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv (22 agosto): Amadeus e Katia Follesa sfruttano la pausa estiva e collaborano contro Rai e Mediaset
Programmi tv stasera, cosa vedere oggi, venerdì 22 agosto: dai grandi film internazi...
Stasera in tv (8 agosto): il matrimonio di Carlo Verdone contro il flirt di Angelina Jolie e Johnny Depp
Programmi tv stasera, cosa vedere oggi, venerdì 8 agosto: dai grandi film internazio...
Stasera in tv (1 agosto): Gianluigi Nuzzi sparisce e Katia Follesa sfida Giusy Buscemi
Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 1 agosto): da Vanina un vicequestore...
Stasera in tv (7 agosto): Amadeus e Katia Follesa, staffetta di mezza estate. E Alessandro Gassmann 'riappare'
Cosa vedere stasera in tv giovedì 7 agosto: la stagione due di Un professore su Rai ...
Stasera in tv (26 agosto), Amadeus e Rebecca Staffelli si spartiscono la serata, cosa hanno in mente?
I programmi da vedere stasera in tv, martedì 26 agosto 2025. Dalla sfida di The Cage...
Stasera in tv (29 luglio): Amadeus sorride e Filippo Bisciglia lancia la maratona di Temptation Island
I programmi da vedere stasera in tv, martedì 29 luglio 2025. Da Temptation Island, p...
Stasera in tv (15 agosto), sfida di Ferragosto: Alessandra Mastronardi contro Roberto Benigni
Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 15 agosto): dal cinema internazional...
Stasera in tv (19 agosto): Costanza Calabrese si prende la prima serata e sfida Amadeus
Cosa vedere stasera 19 agosto, dal game show di Amadeus, al ritorno dell'approfondim...