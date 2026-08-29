Stasera in tv (29 agosto): La notte dei fiori a Sanremo sfida Ciao Darwin 9 e Crociera con delitto
Cosa vedere oggi in prima serata: la soap La promessa su Rete 4 incalza Ciao Darwin su Canale 5, mentre l’avventura di Kong: Skull Island su Italia 1 duella con il docu‑reality Vite al limite su Real Time.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farvi scappare oggi, 29 agosto 2026: tra show musicali, grandi film di culto, azione e inchieste, la scelta è ricchissima.
Rai, tra omaggi musicali e cult leggendari: dall’arena di Sanremo al West di Sergio Leone
Rai 1 — 21:30 — La notte dei fiori. Uno show registrato il 25 luglio 2026 a Sanremo, dal palco di Pian di Nave, che rende omaggio ai cantautori liguri e alla scuola genovese: una serata che celebra tradizione, autorialità e suono d’autore.
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Rai 2 — 21:20 — Crociera con delitto. Giallo contemporaneo: Olivia indaga dopo il ritrovamento in mare del corpo della zia, mentre segreti di famiglia e nuovi decessi portano a galla i trascorsi oscuri dello zio. Con Skye Coyne, Matthew Pohlkamp, Ryan Carnes e Gina Hiraizumi, regia di Randy Carter. Tensione a bordo e piste che si moltiplicano tra alibi e colpi di scena.
Rai 3 — 21:20 — C’era una volta il West. Il capolavoro western di Sergio Leone (1968): un magnate della ferrovia insegue i propri interessi sulla terra dei McBain, mentre l’unica superstite si allea con il misterioso Armonica per regolare i conti col killer del magnate. Cast monumentale con Charles Bronson, Henry Fonda, Jason Robards e Claudia Cardinale: duelli, attese e destino nel West mitico.
Mediaset, tra intrighi di palazzo, varietà cult e mostri giganti
Rete 4 — 21:32 — La promessa. Spagna, 1913. Nel palazzo dei marchesi di Luján, Jana salva Manuel da un incidente aereo e ottiene un posto a servizio: non cerca denaro, ma verità sull’assassinio della madre e sul fratello rapito alla nascita. Tra vendette, segreti e sentimenti imprevisti, la saga cattura con Ana Garcés, Arturo Sancho, Jordi Coll, Manuel Rigueiro, Eva Martín, Joaquín Climent, Antonio Velázquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan e Marga Martínez.
Canale 5 — 21:20 — Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7. Il varietà che radiografa le "tribù" del nuovo millennio: prove ironiche e sfide senza freni per mettere a nudo vizi e virtù dell’umanità contemporanea. Un cult che alterna parodia, gioco e spettacolo puro.
Italia 1 — 21:18 — Kong: skull island. Avventura-azione firmata Jordan Vogt-Roberts (2017): un gruppo di esploratori e militari sbarca su un’isola misteriosa popolata da creature titaniche, tra cui l’iconico Kong. Nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, Toby Kebbell e Tom Hiddleston. Spettacolo visivo, ritmo e sense of wonder.
La7 e Discovery, tra 007 in Giappone, casi irrisolti e trasformazioni estreme
La7 — 21:15 — Agente 007 – Si vive solo due volte. Bond vola in Estremo Oriente per sventare una minaccia globale: spie, tecnologie e un covo leggendario nell’avventura diretta da Lewis Gilbert (1967). Protagonista Sean Connery, con Akiko Wakabayashi, Donald Pleasence e Desmond Llewelyn: la missione nipponica che ha fatto scuola.
Nove — 21:30 — Il caso Vannini. Speciale d’inchiesta sul mistero della morte del 20enne Marco Vannini avvenuta a casa della fidanzata: una ricostruzione che riapre domande, cronologia degli eventi e snodi mai del tutto chiariti, tra testimonianze e interrogativi ancora vivi nell’opinione pubblica.
Real Time — 21:35 — Vite al limite. Il docureality nato su TLC nel 2012 e in Italia dal 2013 segue persone con obesità severa nel percorso verso il bypass gastrico con il dottor Younan Nowzaradan. Un format di lungo corso che ha cambiato durata e struttura nel tempo, generando anche lo spin-off "Vite al limite: e poi…", e che non ha evitato polemiche per la durezza dei casi e le conseguenze raccontate.
Intrattenimento Sky, azione d’assalto, sfide ai fornelli e commedie di culto
Sky Cinema 1 — 21:15 — Dirty angels – Missione sotto copertura. Martin Campbell dirige un commando tutto al femminile in Afghanistan: una squadra si infiltra fingendosi operatori umanitari per liberare un gruppo di adolescenti tenute in ostaggio. Tradimenti, perdite e i fantasmi del passato trasformano il piano in una corsa contro il tempo. Con Eva Green, Maria Bakalova, Ruby Rose e Reza Brojerdi.
Sky Uno — 21:15 — Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Il game culinario che mette in gara quattro ristoratori della stessa area: voti su location, menù, servizio, prezzo e "special", con l’intervento decisivo di Alessandro Borghese. Storia lunga dal 2015, tra regole affinate, bonus e colpi di scena a fine puntata.
TV8 — 21:40 — I delitti del BarLume – Il telefono senza fili. La commedia gialla ambientata a Pineta: battute e indagini tra Tizi, la "banda del BarLume" e il barista-detective Massimo, in un episodio diretto da Roan Johnson con Alessandro Benvenuti, Lucia Mascino, Enrica Guidi e Filippo Timi.
Cielo — 21:20 — Wasabi. Action metropolitano di Gérard Krawczyk (2001): un poliziotto dal pugno facile e dal cuore tenero vola in Giappone alla ricerca della donna amata, scopre di avere una figlia e la protegge da una scia di pericoli. Con Jean Reno, Ryoko Hirosue, Michel Muller e Carole Bouquet.
Sky Sport, la notte corre tra Serie C, MLB, motori e MotoGP
Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, Serie C. Le partite della terza serie italiana: ritmo, intensità e storie di piazze calde e talenti in crescita, con studio e approfondimenti dedicati.
Sky Sport 1 — 23:00 — Motociclismo, MotoGP. Appuntamento con il Motomondiale: analisi, highlights ed eventi del campionato più veloce su due ruote.
Sky Sport Max — 19:00 — Baseball, MLB. La regular season della Major League Baseball: sfide tattiche, fuoricampo e strategie dai diamanti nordamericani.
Sky Sport Max — 22:30 — Automobilismo, Lamborghini Super Trofeo Europa. Il monomarca ad altissima competizione sui tracciati iconici d’Europa (Monza, Silverstone, Paul Ricard, Spa): gentlemen driver e specialisti GT per una serie a tutto gas.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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