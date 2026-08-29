Stasera in tv (29 agosto): La notte dei fiori a Sanremo sfida Ciao Darwin 9 e Crociera con delitto Cosa vedere oggi in prima serata: la soap La promessa su Rete 4 incalza Ciao Darwin su Canale 5, mentre l’avventura di Kong: Skull Island su Italia 1 duella con il docu‑reality Vite al limite su Real Time.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farvi scappare oggi, 29 agosto 2026: tra show musicali, grandi film di culto, azione e inchieste, la scelta è ricchissima.

Rai, tra omaggi musicali e cult leggendari: dall’arena di Sanremo al West di Sergio Leone

Rai 1 — 21:30 — La notte dei fiori. Uno show registrato il 25 luglio 2026 a Sanremo, dal palco di Pian di Nave, che rende omaggio ai cantautori liguri e alla scuola genovese: una serata che celebra tradizione, autorialità e suono d’autore.

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Rai 2 — 21:20 — Crociera con delitto. Giallo contemporaneo: Olivia indaga dopo il ritrovamento in mare del corpo della zia, mentre segreti di famiglia e nuovi decessi portano a galla i trascorsi oscuri dello zio. Con Skye Coyne, Matthew Pohlkamp, Ryan Carnes e Gina Hiraizumi, regia di Randy Carter. Tensione a bordo e piste che si moltiplicano tra alibi e colpi di scena.

Rai 3 — 21:20 — C’era una volta il West. Il capolavoro western di Sergio Leone (1968): un magnate della ferrovia insegue i propri interessi sulla terra dei McBain, mentre l’unica superstite si allea con il misterioso Armonica per regolare i conti col killer del magnate. Cast monumentale con Charles Bronson, Henry Fonda, Jason Robards e Claudia Cardinale: duelli, attese e destino nel West mitico.

Mediaset, tra intrighi di palazzo, varietà cult e mostri giganti

Rete 4 — 21:32 — La promessa. Spagna, 1913. Nel palazzo dei marchesi di Luján, Jana salva Manuel da un incidente aereo e ottiene un posto a servizio: non cerca denaro, ma verità sull’assassinio della madre e sul fratello rapito alla nascita. Tra vendette, segreti e sentimenti imprevisti, la saga cattura con Ana Garcés, Arturo Sancho, Jordi Coll, Manuel Rigueiro, Eva Martín, Joaquín Climent, Antonio Velázquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan e Marga Martínez.

Canale 5 — 21:20 — Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7. Il varietà che radiografa le "tribù" del nuovo millennio: prove ironiche e sfide senza freni per mettere a nudo vizi e virtù dell’umanità contemporanea. Un cult che alterna parodia, gioco e spettacolo puro.

Italia 1 — 21:18 — Kong: skull island. Avventura-azione firmata Jordan Vogt-Roberts (2017): un gruppo di esploratori e militari sbarca su un’isola misteriosa popolata da creature titaniche, tra cui l’iconico Kong. Nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, Toby Kebbell e Tom Hiddleston. Spettacolo visivo, ritmo e sense of wonder.

La7 e Discovery, tra 007 in Giappone, casi irrisolti e trasformazioni estreme

La7 — 21:15 — Agente 007 – Si vive solo due volte. Bond vola in Estremo Oriente per sventare una minaccia globale: spie, tecnologie e un covo leggendario nell’avventura diretta da Lewis Gilbert (1967). Protagonista Sean Connery, con Akiko Wakabayashi, Donald Pleasence e Desmond Llewelyn: la missione nipponica che ha fatto scuola.

Nove — 21:30 — Il caso Vannini. Speciale d’inchiesta sul mistero della morte del 20enne Marco Vannini avvenuta a casa della fidanzata: una ricostruzione che riapre domande, cronologia degli eventi e snodi mai del tutto chiariti, tra testimonianze e interrogativi ancora vivi nell’opinione pubblica.

Real Time — 21:35 — Vite al limite. Il docureality nato su TLC nel 2012 e in Italia dal 2013 segue persone con obesità severa nel percorso verso il bypass gastrico con il dottor Younan Nowzaradan. Un format di lungo corso che ha cambiato durata e struttura nel tempo, generando anche lo spin-off "Vite al limite: e poi…", e che non ha evitato polemiche per la durezza dei casi e le conseguenze raccontate.

Intrattenimento Sky, azione d’assalto, sfide ai fornelli e commedie di culto

Sky Cinema 1 — 21:15 — Dirty angels – Missione sotto copertura. Martin Campbell dirige un commando tutto al femminile in Afghanistan: una squadra si infiltra fingendosi operatori umanitari per liberare un gruppo di adolescenti tenute in ostaggio. Tradimenti, perdite e i fantasmi del passato trasformano il piano in una corsa contro il tempo. Con Eva Green, Maria Bakalova, Ruby Rose e Reza Brojerdi.

Sky Uno — 21:15 — Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Il game culinario che mette in gara quattro ristoratori della stessa area: voti su location, menù, servizio, prezzo e "special", con l’intervento decisivo di Alessandro Borghese. Storia lunga dal 2015, tra regole affinate, bonus e colpi di scena a fine puntata.

TV8 — 21:40 — I delitti del BarLume – Il telefono senza fili. La commedia gialla ambientata a Pineta: battute e indagini tra Tizi, la "banda del BarLume" e il barista-detective Massimo, in un episodio diretto da Roan Johnson con Alessandro Benvenuti, Lucia Mascino, Enrica Guidi e Filippo Timi.

Cielo — 21:20 — Wasabi. Action metropolitano di Gérard Krawczyk (2001): un poliziotto dal pugno facile e dal cuore tenero vola in Giappone alla ricerca della donna amata, scopre di avere una figlia e la protegge da una scia di pericoli. Con Jean Reno, Ryoko Hirosue, Michel Muller e Carole Bouquet.

Sky Sport, la notte corre tra Serie C, MLB, motori e MotoGP

Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, Serie C. Le partite della terza serie italiana: ritmo, intensità e storie di piazze calde e talenti in crescita, con studio e approfondimenti dedicati.

Sky Sport 1 — 23:00 — Motociclismo, MotoGP. Appuntamento con il Motomondiale: analisi, highlights ed eventi del campionato più veloce su due ruote.

Sky Sport Max — 19:00 — Baseball, MLB. La regular season della Major League Baseball: sfide tattiche, fuoricampo e strategie dai diamanti nordamericani.

Sky Sport Max — 22:30 — Automobilismo, Lamborghini Super Trofeo Europa. Il monomarca ad altissima competizione sui tracciati iconici d’Europa (Monza, Silverstone, Paul Ricard, Spa): gentlemen driver e specialisti GT per una serie a tutto gas.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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