Stasera in tv (28 settembre): Ilary Blasi svela l'eliminato al Grande Fratello Vip Cosa vedere stasera in tv? La partita di Nations League (Rai 1) contro il reality di Canale 5, con l’azione di Jack Reacher (Italia 1) e i talk di Niccolò Porro e Corrado Augias su Rete 4 e La7.

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 28 settembre 2026: una serata ricchissima di proposte tra calcio azzurro, reality roventi, cinema e approfondimenti capaci di convincere ogni tipo di pubblico.

Italia in trasferta e un biopic d’acciaio: la notte azzurra accende la Rai

Rai 1 — 20:45 — Calcio, UEFA Nations League – Lega A (2a giornata, Gruppo 1): Turchia-Italia. Secondo impegno del cammino azzurro in Nations League: una gara che pesa in classifica e nel percorso di crescita della Nazionale. Novanta minuti da vivere azione per azione con studio e telecronaca dedicati.

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Rai 2 — 21:20 — La ragazza del mare. New York, anni ’20: Trudy, figlia di immigrati tedeschi, coltiva il sogno del nuoto nonostante ristrettezze e resistenze familiari. Con il sostegno della sorella e di alcuni mecenati si mette in luce nelle gare più importanti, fino a tentare l’impresa che la consegnerà alla storia: diventare la prima donna ad attraversare la Manica a nuoto. Regia di Joachim Rønning; con Daisy Ridley, Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Jeanette Hain, Kim Bodnia. Biografico.

Rai 3 — 21:15 — Lo stato delle cose. Massimo Giletti guida un viaggio nell’attualità con inchieste, testimonianze e ospiti per leggere i fatti "per ciò che sono": un racconto che intreccia cronaca giudiziaria, politica e tensioni internazionali, alla ricerca di chiavi di lettura nuove e documenti inediti.

Porro riapre i dossier, Signorini (con Ilary) scalda il loft e Jack Reacher torna a colpire: Mediaset senza tregua

Rete 4 — 21:32 — Quarta repubblica. Il talk di approfondimento curato da Videonews e condotto da Nicola Porro alterna servizi d’apertura, dibattiti serrati, inchieste sul campo e il segmento "processo di Quarta Repubblica". In studio opinionisti ricorrenti e ospiti politici per un confronto diretto su economia, società e attualità.

Canale 5 — 21:20 — Grande Fratello Vip. La versione celebrity del reality più famoso: nomination, televoti, confessionali e clip che incendiano il dibattito in studio. Al timone Ilary Blasi, con il commento delle opinioniste Cesara Bonamici e Selvaggia Lucarelli. Meccanismo classico: nomination in Casa, voto del pubblico e corsa verso il montepremi da 100.000 euro (metà in beneficenza).

Italia 1 — 21:23 — Jack Reacher – La prova decisiva. Un ex investigatore militare si ritrova nel cuore di un caso sanguinoso: cinque vittime di un cecchino, un presunto colpevole che chiama in causa proprio Reacher e una giovane avvocatessa con cui cercare la verità dietro la strage. Regia di Christopher McQuarrie; con Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall, Richard Jenkins, Werner Herzog. Azione.

Augias fa domande scomode, Panella cerca l’Italia nel mondo e il dottor Now guida la rinascita: il fronte La7 & Discovery

La7 — 21:15 — La torre di Babele. Corrado Augias intreccia storia e attualità in un salotto di idee e testimonianze: libri, servizi e ospiti autorevoli per "capire il perché delle cose", tra politica, economia e cultura, connessi al presente.

Nove — 21:30 — Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella viaggia nelle città del mondo con grandi comunità di italiani alla scoperta di tre "trattorie del cuore": memoria, identità e sapori autentici si sfidano tra piatti signature, rapporto qualità/prezzo e italianità senza compromessi.

Real Time — 21:40 — Vite al limite – Storie di rinascita. Il dottor Nowzaradan accompagna pazienti affetti da obesità cronica in percorsi complessi: piani nutrizionali, supporto psicologico e, quando necessario, chirurgia bariatrica. Ricadute, ripartenze e piccoli grandi traguardi che cambiano la vita.

Checco Zalone guida la carica, Cannavacciuolo rianima la sala e J.Lo sogna l’altare: il tris d’assi dell’intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 — 21:15 — Quo Vado?. La comicità d’autore firmata Gennaro Nunziante (2016, 86’): Checco, attaccatissimo al posto fisso, è disposto a tutto pur di non perdere il "paradiso" dell’ufficio pubblico. Satira arguta su vizi e virtù nazionali, con Checco Zalone, Lino Banfi, Maurizio Micheli, Ninni Bruschetta, Sonia Bergamasco. Commedia.

Sky Uno — 21:15 — Cucine da incubo. Il format cult: Antonino Cannavacciuolo ispeziona locali in crisi, individua errori di cucina e di sala, motiva la brigata, presenta il restyling e un nuovo menù, poi mette alla prova il team nel "servizio verità". Un percorso che unisce disciplina, identità e rinascita.

TV8 — 21:40 — Prima o poi mi sposo. Rom-com diretta da Adam Shankman (2000, 102’): una wedding planner di successo inciampa nell’amore proprio mentre organizza le nozze del suo (inconsapevole) Mr. Right. Con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey. Commedia.

Cielo — 21:20 — Pechino Express. Reality-adventure a coppie vip: zaini leggeri, pochi spiccioli e tanto ingegno tra autostop, prove culturali e ospitalità locali. Strategia, resistenza e adattamento trasformano il viaggio in una sfida serrata.

Sky Sport 1 — 20:45 — Calcio, UEFA Nations League. Serata internazionale con i match di Nations League e aggiornamenti continui sui campi: per non perdere i momenti chiave del giovedì delle Nazionali.

Sky Sport Max — 20:00 — Vela, America’s Cup. Le regate di match race più prestigiose del mondo: tecnologia d’avanguardia, tattica sopraffina e manovre al limite nella Coppa più antica dello sport.

Sky Sport Max — 22:00 — Vela, Highlights SailGP. Il meglio delle tappe di SailGP: catamarani F50 a vela rigida, velocità impressionanti e sfide mozzafiato raccontate in un mosaico di manovre e colpi di scena.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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