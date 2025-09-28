Stasera in tv (28 settembre), le Iene indagano su Garlasco e Brignano mattatore sul Nove Programmi tv stasera: la soap La notte nel cuore (Canale 5, Soap) contro NCIS – Unità anticrimine (Rai 2, Serie) e il cinema d’autore con The Fabelmans (Sky Cinema 2, Drammatico).

Scoprite il meglio disponibile nella sera di domenica 28 settembre 2025: una prima serata ricchissima di proposte e spunti per tutti i gusti, tra fiction, talk, cinema, reality e grande sport.

Pivetti e Signoris riaccendono il giallo del cuore: la domenica Rai tra amicizia, indagini e inchieste

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Balene – Amiche per sempre: il nuovo racconto in prima serata con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris. Evelina e Milla, amiche storiche ma lontane per vecchie ferite, si ritrovano dopo la misteriosa scomparsa di Adriana e, tra segreti e difficoltà, riscoprono il valore del loro legame. Nel cast anche Giorgio Tirabassi, Paolo Sassanelli e Manuela Mandracchia. Una dramedy che intreccia ironia, malinconia e un filo di mistero.

Su Rai 2 alle 21:00 tocca a NCIS – Unità anticrimine: la squadra dell’agenzia federale con Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law e Rocky Carroll indaga sui crimini più delicati che coinvolgono Marina e Marines. Omicidi, minacce terroristiche, rapimenti: l’NCIS di Washington affronta i casi ad alta sensibilità legati alla sicurezza nazionale.

Su Rai 3 alle 20:30 torna Presa diretta, il format d’inchiesta ideato e condotto da Riccardo Iacona (con Maria Cristina De Ritis). Dal 2009 il programma esplora politica, sanità, ambiente, giustizia, energia e conti pubblici con reportage sul campo e possibili soluzioni, proponendo un punto di vista plurale e approfondito. Tra i riconoscimenti, il Premio Nazionale Vincenzo Padula (2013) a Iacona come miglior conduttore per la sezione Giornalismo.

Giordano alza la voce, la dizi fa battere il cuore e Le Iene affilano le inchieste: notte intensa su Mediaset

Su Rete 4 alle 21:32 Fuori dal coro: il talk di Mario Giordano, ideato insieme a Paolo Mosca e Carlo Bertotti, mette al centro politica, società, economia e cronaca. In studio la scenografia "parlante" con sagome e oggetti accompagna un racconto combattivo, mentre la rubrica "Il punto" (a cura di Luisella Costamagna) sintetizza temi e numeri. Uno stile "di pancia" che divide, nato come striscia preserale e divenuto appuntamento di prime time.

Su Canale 5 alle 21:44 La notte nel cuore: la nuova dizi turca ambientata in Cappadocia racconta la scelta di Sumru, che da giovane abbandonò i gemelli Nuh e Melek per sposare Samet, potente nel turismo locale. Anni dopo, cresciuti nel rancore, i figli tornano a reclamare verità e un posto nella sua vita. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu (qui l’attrice Esra Dermancioglu), Burak Sergen, Genco Ozak e Ilker Aksum.

Su Italia 1 alle 21:13 Le Iene: l’infotainment cult di Davide Parenti, nato nel 1997 dal format argentino Caiga quien caiga, alterna inchieste, reportage e scherzi dal taglio irriverente. Inviati in completo nero e toni graffianti per un programma che ha lanciato volti come Pif e Maccio Capatonda e collezionato premi (dal Telegatto alle Top Ten del Premio Regia Televisiva). Un marchio di fabbrica riconoscibile, tra satira e attualità. Il servizio principale della puntata di stasera sarà dedicato agli ultimi risvolti del caso di Garlasco, con un’analisi sull’inchiesta per corruzione che coinvolge l’ex procuratore di Pavia. Alessandro De Giuseppe farà luce su altre situazioni sospette e proverà a rispondere a una domanda che ronza nella testa di molti: Alberto Stasi è stato volutamente incastrato?

Risate d’autore e amori contro il tempo: Brignano scalda il Nove, su Real Time scatta il countdown

Su Nove alle 21:30 Enrico Brignano Show – Parte dopo: lo spettacolo del comico romano gioca con osservazione, ricordi e gag "all’italiana", per una serata di varietà che punta su ritmo e calore.

Su Real Time alle 21:30 90 giorni per innamorarsi: il docureality segue coppie alle prese con il visto "da fidanzata" negli USA. Tra shock culturali, barriere linguistiche e famiglie scettiche, 90 giorni per decidere se sposarsi o lasciare il Paese: una prova d’amore che mette alla corda emozioni e scelte di vita.

Statham all’attacco, Spielberg commuove, Barbieri ispeziona: la notte Sky tra azione, autorialità e ospitalità

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 The Beekeeper (2024, regia David Ayer): Jason Statham guida un thriller teso in cui la vendetta personale assume un peso nazionale quando riaffiora il passato del protagonista, ex agente di una potentissima organizzazione segreta chiamata "Beekeepers". Con Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson e Jeremy Irons.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 The Fabelmans (2022, regia Steven Spielberg): il giovane Sammy scopre il potere delle immagini filmando la propria famiglia tra gioie, incrinature e crescita personale. Con Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen e Gabriel LaBelle: un coming-of-age che è lettera d’amore al cinema.

Su Sky Uno alle 21:15 Bruno Barbieri – 4 hotel: lo spin-off di "4 ristoranti" trasforma gli albergatori in giudici e avversari. Si valutano location, servizi, camere, prezzi e colazione; il "re del topper" controlla materassi, cuscini e dettagli. Novità del format il "Barbieri Plus", bonus per la chicca capace di ribaltare la classifica. In palio 5.000 euro da reinvestire nella struttura.

Su TV8 alle 21:30 I delitti del BarLume – Non è un paese per bimbi (Commedia): nuovo capitolo televisivo della saga con Alessandro Benvenuti, Enrica Guidi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti, Filippo Timi e Stefano Fresi, diretto da Marco Teti, Michela Cocozza e Roan Johnson. Un giallo di provincia che mescola ironia e indagine corale.

Su Cielo alle 21:20 The Lincoln Lawyer (Thriller, regia Brad Furman): l’avvocato di strada interpretato da Matthew McConaughey difende un giovane miliardario accusato di stupro e tentato omicidio, scoperchiando un caso che mette a rischio la sua stessa vita. Nel cast anche Marisa Tomei, Ryan Phillippe e William H. Macy.

Serie C in campo e notte MLB: l’arena di Sky Sport tra analisi e live

Su Sky Sport 1 alle 20:30 Calcio, Serie C: appuntamento con le partite del terzo campionato professionistico italiano, tra piazze storiche e giovani talenti.

Su Sky Sport Max alle 20:00 Race Anatomy MotoGP: l’approfondimento del dopo-GP firmato dalla redazione di Sky Sport, con analisi dei temi caldi del weekend e testimonianze di ospiti ed esperti.

Su Sky Sport Max alle 21:00 Baseball, MLB: in diretta i match della Major League Baseball nordamericana, tra duelli sul monte e fuoricampo spettacolo.

