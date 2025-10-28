Stasera in tv (28 ottobre), Belen Rodriguez e la serata " a tre": cosa succede I programmi della serata di martedì 28 ottobre 2025: Montalbano punta alla vittoria ma la showgirl argentina si prende tutto, il debutto di Belve e Only Fun

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 28 ottobre 2025: un mosaico di fiction, talk, cinema, reality e grande sport per soddisfare ogni gusto.

Zingaretti torna a Vigata, Fagnani all’attacco: Rai tra giallo, interviste e il caso Dogman

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia. Prosegue il ciclo di repliche celebrative dedicate ad Luca Zingaretti e al centenario di Camilleri, con la storica squadra al completo che include anche Cesare Bocci. Un film tv della saga che riporta a Vigata l’atmosfera inconfondibile del commissario più amato dal pubblico.

Su Rai 2 alle 21:20 debutta la nuova stagione di Belve. Il talk ideato e condotto da Francesca Fagnani torna con interviste vis-à-vis a personalità forti e divisive, senza sconti e a distanza ravvicinata. La stagione 2025 si annuncia ricca di ospiti e momenti "taglienti", con l’ormai iconica domanda finale: "Che belva si sente?".

Su Rai 3 alle 21:20 tocca a Dogman (2023), film di Luc Besson con Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs e Marisa Berenson. La storia di Douglas, cresciuto tra abusi e rifiuto, che trova nei cani la sola famiglia possibile: creature fedeli con cui sopravvive ai margini di una società che l’ha scartato. Un dramma potente e visionario, tra ferite dell’infanzia e resilienza.

Berlinguer al contrattacco, la dizi infiamma il prime time e Le Iene tornano al graffio

Su Rete 4 alle 21:33 arriva È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer guida un’arena popolare che scava nell’attualità con faccia a faccia, inchieste e confronti serrati: cronaca, politica e storie senza filtri in prima serata.

Su Canale 5 alle 21:21 appuntamento con La notte nel cuore, soap turca ambientata in Cappadocia. Da giovane, Sumru ha abbandonato i gemelli Nuh e Melek; cresciuti tra difficoltà e rancore, i due tornano per reclamare verità e giustizia. Nel cast, tra gli altri, Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, e la carismatica Esra Dermancioglu.

Su Italia 1 alle 21:15 c’è Le Iene Show: inchieste, provocazioni satiriche, servizi-denuncia e interviste dissacranti nello stile che ha reso il programma un marchio riconoscibile dell’infotainment italiano. Al centro, l’attualità raccontata con ritmo, ironia e il consueto graffio investigativo.

Floris incalza, Belen accende le risate, Zorzi mette alla prova gli host

Su La7 alle 21:15 torna Di martedì, l’approfondimento politico di Giovanni Floris: interviste esclusive, reportage e il suo "punto" finale per leggere i fatti della settimana con chiarezza e ritmo.

Su Nove alle 21:30 spazio a Only fun – Comico show: sul palco si alternano comici e monologhisti per una serata di stand-up e gag. Tra le conduzioni più applaudite nelle ultime edizioni, Belen Rodriguez e i PanPers hanno dato identità e slancio a uno show che vive di improvvisazioni e sorprese dal pubblico.

Su Real Time alle 21:30 va in scena Turisti per case, il docu-reality che cerca le migliori holiday home d’Italia. A valutare due strutture per puntata sono gli esperti Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi, con giudizi su Posizione, Home Tour e Ospitalità (Ok, Ottimo, Top). In palio per l’host vincente una recensione scritta dai tre giudici. Tra le location: colline, laghi, dimore storiche e campeggi di charme.

Prime di cinema, reality d’autore e talent: la costellazione Sky tra emozioni e competizioni

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva Il giorno più bello (2022), commedia di Andrea Zalone. Aurelio, wedding planner, vuol vendere l’attività per inseguire la libertà con Serena, ma l’ultimo matrimonio in agenda diventa una missione impossibile tra un assistente in crisi, un cantante fallito vicino alla sposa e un ex amico fotografo. Nel cast Valeria Bilello, e la coppia Luca Bizzarri & Paolo Kessisoglu, con Fiammetta Cicogna.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 tocca a Red Snake (2019), dramma di Caroline Fourest: una giovane yazida rapita dall’Isis e ridotta in schiavitù fugge e si unisce a un gruppo di combattenti donne provenienti da tutto il mondo, unite da traumi e desiderio di riscatto.

Su Sky Uno alle 21:15 torna Bruno Barbieri – 4 hotel. Spin-off di "4 ristoranti", il format mette in gara quattro albergatori che si ospitano a vicenda tra check-in, notte e colazione: voti su location, servizi, camere, prezzi (e colazione dalle ultime edizioni), mentre Barbieri ispeziona topper, cuscini, bagni e minibar. In palio 5.000 euro da reinvestire.

Su TV8 alle 21:35 prosegue X Factor Italia (Stagione 19, Ep. 7): il talent musicale avanza verso i Live definendo squadre, identità sonore e performance sempre più curate.

Su Cielo alle 21:20 azione ad alto tasso adrenalinico con I Mercenari – The Expendables (2010) di Sylvester Stallone: una squadra di professionisti viene ingaggiata per rovesciare un dittatore coinvolto nel narcotraffico. Nel cast una parata di stelle: Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts e Bruce Willis.

Doppia Eurolega e Champions di pallanuoto: prime time ad alta intensità su Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 19:00 palla a due per Basket, Eurolega: la massima competizione europea per club maschili, con programmazione dedicata alle sfide di cartello e approfondimenti a bordocampo.

Sempre su Sky Sport 1 alle 21:15 ancora Basket, Eurolega, per un secondo appuntamento live in serata: telecronache dedicate, atmosfera da grandi notti europee e lotta ai vertici della classifica continentale.

Su Sky Sport Max alle 20:30 va in vasca Pallanuoto, LEN Champions League: il massimo torneo europeo per club, nato come European Cup e oggi ribattezzato LEN Champions League, mette in vetrina i migliori roster del continente in un calendario senza respiro.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

