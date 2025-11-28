Trova nel Magazine
Stasera in tv (28 novembre), Le Iene svelano la crisi della sanità italiana: la puntata di oggi

Cosa guardare in TV stasera, venerdì 28 novembre 2025: inchiesta sulle cure sanitarie in Italia. La Clerici e Tradimento si sfidano per la vittoria della serata

Stasera in tv (28 novembre), Le Iene svelano la crisi della sanità italiana: la puntata di oggi

Se siete indecisi sul programma da scegliere stasera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, venerdì 28 novembre 2025.

Clerici accende la Rai: voci over, giallo sul "Brennero" e inchieste di frontiera

Rai 121:30The Voice Senior. L’edizione dedicata alle grandi voci over 60 torna con la guida di Antonella Clerici: in giuria Loredana Bertè, Arisa e Clementino, con la novità Nek e la poltrona condivisa con Rocco Hunt. Formula, emozioni e storie personali si intrecciano sul palco tra Blind Auditions, colpi di scena e scelte strategiche dei coach.

Rai 221:20Brennero. Nella Bolzano in festa per l’hockey, l’omicidio di Hans Meier risveglia l’incubo del "Mostro di Bolzano". L’inedita coppia investigativa formata dalla metodica dottoressa Eva Kofler e dall’istintivo ispettore Paolo Costa unisce rigore e intuito per sciogliere una scia di indizi che svelano più di quanto appaia. Nel cast: Elena Radonicich, Matteo Martari, Richard Sammel, Lavinia Longhi, Luka Zunic, Sinead Thornhill, Giovanni Carta, Paolo Briguglia, Anita Zagaria, Katja Lechthaler.

Rai 321:25Farwest. Viaggio nei "far west" d’Italia: terre di confine dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. In diretta tra collegamenti, reportage, testimonianze e approfondimenti, il programma dà voce a chi subisce prepotenze e ingiustizie e prova a indicare possibili soluzioni, con una narrazione civile che alterna studio e campo.

Nuzzi rilancia l’indagine, la dizi fa tremare Canale 5: la notte Mediaset tra casi irrisolti e "La cura"

Rete 421:33Quarto Grado. Il talk di cronaca nera ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero torna sui grandi casi irrisolti e sulle zone d’ombra delle inchieste. Tra ricostruzioni, inviati, criminologi e confronto in studio, un marchio storico (oltre 15 stagioni e 530 puntate) che ha generato spin-off e iniziative social contro la violenza di genere.

Canale 521:21Tradimento. Soap 2023 (St. 2). Guzide Yenersoy, stimata giudice di famiglia, scopre crepe e menzogne che incrinano il matrimonio "perfetto" con Tarik e travolgono i figli Ozan e Oylum. Cast corale con Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Cem Bender, Yusuf Cim, Feyza Sevil Gungor, Caner Sahin, Asena Girisken, Cem Surgit: un dramma familiare ad alta tensione tra segreti e resa dei conti.

Italia 121:15Le iene presentano: La cura. Un’inchiesta che attraversa i punti critici e le eccellenze del sistema sanitario italiano: realtà, ricerca e speranza per fotografare servizi, criticità e storie di chi cura e di chi si affida alla sanità.

Zoro live, Crozza graffia, Knam giudica: attualità, satira e dolci in prima serata

La721:15Propaganda Live. Diego Bianchi (Zoro) orchestra tre ore tra reportage originali, rassegne social, satira di Makkox e band live. Erede dello spirito "Gazebo", in studio si alternano ospiti e giornalisti fissi per raccontare politica e costume con ritmo, ironia e grandi storie dal campo.

Nove21:30Fratelli di Crozza. Il one man show di Maurizio Crozza aggiorna il catalogo di imitazioni e parodie: satira d’attualità, personaggi cult e nuove maschere per leggere la settimana italiana con risate e riflessione, nel segno di una tradizione televisiva rodata.

Real Time21:35Bake Off Italia: Dolci in forno. Il talent dedicato agli aspiranti pasticceri torna tra prove creative, tecniche e "wow". Conduce Benedetta Parodi, in giuria Ernst Knam e Clelia D’Onofrio: grembiuli blu, eliminazioni e sfide a sorpresa per incoronare il miglior amatore, forte di una popolarità che ha generato spin-off e special celebrity.

Operazione Sky: Aniston in fuga, Carrey nel grande inganno e l’assalto di Call my agent

Sky Cinema 121:15Come ti spaccio la famiglia. Commedia on the road di Rawson Marshall Thurber: un piccolo spacciatore, derubato di merce e soldi, architetta una finta famiglia per oltrepassare il confine con il Messico e ripagare il fornitore. Nel cast Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts, Will Poulter, Kathryn Hahn, Ed Helms: identità inventate, equivoci e un weekend "in famiglia" tutto da ridere.

Sky Cinema 221:15The Truman Show. Il capolavoro di Peter Weir: Truman Burbank vive in un set perfetto senza saperlo; attorno a lui, attori pagati e una regia onnisciente. Quando i sospetti crescono, decide di cercare la verità. Con Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris, Natascha McElhone: un cult sul libero arbitrio e il controllo.

Sky Uno21:15Call my agent – Italia (St. 3, Ep. 5). Con la scomparsa di Elvira, la CMA vacilla proprio mentre la potente UBA prepara lo sbarco in Italia. Tra nuovi amori, separazioni e imprevisti, Vittorio, Lea e Gabriele lottano per il destino dell’agenzia, mentre un parterre di volti noti interpreta se stesso. Nel cast Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Emanuela Fanelli, Corrado Guzzanti.

TV821:30Hanno ucciso l’Uomo Ragno (St. 1, Ep. 7). Serie young‑adult con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli: identità, amicizia e musica si intrecciano tra sogni di palcoscenico e scelte che cambiano il percorso dei protagonisti.

Cielo21:20Kill Bill: Vol. 1. Quentin Tarantino dirige Uma Thurman nella vendetta della "Sposa": katana alla mano, sulle tracce di Bill e del Deadly Viper Assassination Squad. Nel cast David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen: un tripudio di citazioni, action e stile.

Palla a terra e parquet: la Serie C in vetrina, poi futsal e approfondimenti

Sky Sport 120:30Calcio, Serie C. Prima serata dedicata alle sfide della terza serie italiana: intensità, stadi caldi e giovani in rampa di lancio per novanta minuti dal sapore tradizionalmente competitivo.

Sky Sport Max20:30Calcio a 5 Maschile, Serie A Futsal. Il massimo campionato di futsal porta ritmo, tecnica nello stretto e schemi ad alta velocità: spettacolo assicurato sul parquet con il meglio della disciplina.

Sky Sport Max22:30Reload. Appuntamento sportivo di palinsesto a seguire: spazio a aggiornamenti, immagini e contenuti dedicati per chiudere la serata in chiave all‑sports.

