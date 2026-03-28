Stasera in tv (28 marzo), Carlucci contro De Filippi: Canzonissima sfida Amici mentre la Sprint MotoGP accende TV8 Cosa vedere stasera in tv: Bud Spencer & Terence Hill in Pari e dispari su Rete 4, il procedural F.B.I. su Rai 2 e The Equalizer 2 con Denzel Washington su Sky Cinema 1.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio della prima serata di sabato 28 marzo 2026: una selezione ricca di show, cinema, serie e grande sport dal vivo.

Milly Carlucci lancia Canzonissima, F.B.I. indaga e Rai 3 racconta il pianeta

Su Rai 1 alle 21:30 Canzonissima. Artisti del panorama italiano si esibiscono dal vivo con un’orchestra di 24 elementi tra vocalist e musicisti: un viaggio nella tradizione, tra cover e cavalli di battaglia scelti per raccontare passione, identità e percorso artistico dei protagonisti. La formula elegge a fine serata la "Canzonissima" di puntata, incrociando voti del pubblico, del panel in studio e degli stessi interpreti.

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Su Rai 2 alle 21:20 F.B.I.. Il procedural ambientato nell’ufficio di New York (episodi da 44 minuti) torna con il suo mix di intelligence, pedinamenti e blitz, firmato dalla squadra creativa legata al genere. Nel cast, fra gli altri, Alana de la Garza, Ebonée Noel, Jeremy Sisto, John Boyd, Katherine Renee Turner, Missy Peregrym, Sela Ward e Zeeko Zaki.

Su Rai 3 alle 21:30 La pelle del Mondo. Un viaggio divulgativo nella biosfera e nel ruolo cruciale delle piante per il nostro futuro: ogni puntata sviluppa un tema con rigore scientifico e linguaggio accessibile, alternando spiegazioni, immagini dal campo e riflessioni sulle sfide ambientali di oggi.

Bud & Terence scatenano la risata d’azione, De Filippi guida le emozioni

Su Rete 4 alle 21:33 Pari e dispari. Regia di Sergio Corbucci, con Bud Spencer, Marisa Laurito e Terence Hill. Una scorribanda d’avventura in puro stile "scazzottate all’italiana", tra ritmo, gag e complicità leggendaria della coppia più amata del nostro cinema popolare.

Su Canale 5 alle 21:20 Amici di Maria. Serata di sfide, confessionali e preparazione artistica verso il serale: tra canto e danza, i talenti vivono prove e momenti decisivi sotto lo sguardo della scuola e con i colloqui in studio con Luca Zanforlin. Un appuntamento che alterna emozioni e scelte, con musica e coreografie al centro della narrazione.

Su Italia 1 alle 21:21 Cattivissimo me 2 (2013, 98’, regia di Chris Renaud e Pierre Louis Padang Coffin). L’animazione di casa Illumination torna con il seguito del fenomeno che ha trasformato Gru e i Minions in icone pop contemporanee: ritmo, gag e una colonna sonora di successi per tutta la famiglia.

Gramellini accende il salotto, Crozza punge in prima serata

Su La7 alle 20:35 In altre parole. Il talk di Massimo Gramellini – erede di "Le parole" – organizza il racconto della settimana a partire da "parole chiave", con ospiti fissi (tra cui Roberto Vecchioni, Saverio Raimondo, Jacopo Veneziani, le firme Cecilia Sala, Alessandra Sardoni e Laura Bonasera) e un confronto tra attualità, costume e cultura pop. Versione "domenicale" più corta dedicata a un tema caldo del Paese.

Su Nove alle 21:30 Accordi e disaccordi. Un tema, due ospiti in contraddittorio e un’ora di domande serrate: fact-checking, diritto di replica e ritmi da talk "corto e crudo" per mettere a fuoco posizioni e punti irrisolti del dibattito pubblico.

Su Real Time alle 20:40 Casa a prima vista. Il docu‑reality (ispirato al francese "Chasseur D’Appart") segue tre agenti fra Roma e Milano alle prese con richieste, budget, sopralluoghi e la scelta finale del cliente, raccontando anche come la domanda abitativa sia cambiata negli ultimi anni. A seguire su Real Time alle 21:45 Dottor Hekim – Medico geniale: Ates (Timuçin Esen), esperto in infettivologia e nefrologia, guida un team competitivo e anticonformista affrontando casi clinici complessi e dinamiche personali ad alta intensità.

On the road con Pechino Express e motori in chiaro: la serata Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 The equalizer 2 – Senza perdono (2018, 121’, regia di Antoine Fuqua). Un ex agente CIA combatte l’ingiustizia a Boston fino a una missione personale per vendicare un’amica e smascherare una cospirazione. Nel cast Denzel Washington, Melissa Leo, Bill Pullman, Ashton Sanders e Pedro Pascal.

Su Sky Uno alle 21:15 Pechino Express. Gara a coppie lungo una rotta esotica con zaini leggeri e budget ridotti: missioni, autostop e ospitalità dei locali per un viaggio che alterna strategia e scoperta.

Su TV8 la serata è tutta motori: alle 20:30 MotoGP Paddock Live Sprint, con collegamenti e notizie dalla pit lane; alle 21:00 Motociclismo, GP Stati Uniti: Gara Sprint MotoGP, la sprint del weekend di classe regina; alle 21:45 MotoGP Paddock Live Show, highlights, temi e interviste dal paddock; alle 22:45 Motociclismo, GP Portogallo: WorldSBK Race 1, la Race 1 del mondiale Superbike per chiudere una prima serata a tutto gas.

Su Cielo alle 21:20 Gomorra – La serie (Stagione 5). Ultimo atto del potere tra clan, famiglie, alleanze e tradimenti nel ventre di Napoli. Regia di Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima; nel cast Fortunato Cerlino, Marco D’Amore e Salvatore Esposito.

Sprint, analisi e talent: notte motori su Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:30 MotoGP Paddock Live Sprint, la finestra in diretta con gli ultimi aggiornamenti dalla pit lane; alle 21:00 Motociclismo, MotoGP, collegamenti e analisi della classe regina; alle 21:45 MotoGP Paddock Live Show, il meglio della giornata con highlights e approfondimenti; alle 22:30 MotoGP Talent time, focus su prospetti e nomi caldi del weekend; alle 22:45 Eurolega Mixtape, sintesi della settimana europea tra interviste, immagini spettacolari e spunti tecnici.

Su Sky Sport Max alle 21:00 Premier Padel Tour, il circuito della Federazione Internazionale Padel (10 tappe fra marzo e novembre) fra eventi 1000, Grand Slam e World Championship: tecnica, ritmo e colpi spettacolari per uno show in costante crescita.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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