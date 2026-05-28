Stasera in tv: doppio Forbidden Fruit su Canale 5, torna Enrico Papi con Sarabanda Celebrity
Cosa vedere stasera? Su Rai 1 il biopic Permette? Alberto Sordi contro il reality strategico Money Road su Sky Uno, mentre su TV8 MasterChef Italia incrocia le lame con l’azione marziale di Cielo.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco una guida compatta per il 28 maggio 2026: una prima serata ricca di storie, talk, reality e grande sport, pronta a convincere ogni tipo di pubblico.
- Tra Sordi, Infante e Geppi: la notte Rai corre tra biopic, cronaca e varietà d’autore
- Del Debbio colpo su colpo, doppio episodio turco e il ritorno di Papi: Mediaset alza il volume
- Formigli incalza, PanPers sul palco e i borghi che rinascono: la sfida La7–Discovery
- Tom Hanks commuove, Caressa tenta il gruppo e 007 dei dojo: l’Intrattenimento Sky tra cinema, reality e cult
- Volley azzurro, Diamond League e palla a spicchi: la notte Sky Sport non si ferma
Tra Sordi, Infante e Geppi: la notte Rai corre tra biopic, cronaca e varietà d’autore
Rai 1 • 21:30 • Permette? Alberto Sordi. Film biografico (2020, 120’) diretto da Luca Manfredi con Alberto Paradossi, Edoardo Pesce e Pia Lanciotti. Un ritratto del gigante del nostro cinema attraverso gli snodi formativi della sua vita e carriera, tra incontri chiave e primi successi: un omaggio che ripercorre umanità, talento e l’Italia raccontata dai suoi personaggi.
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Rai 2 • 21:20 • Ore 14. Il talk di Milo Infante, nato nel 2020, approda in prime time con l’impianto giornalistico che lo ha reso un appuntamento quotidiano: servizi sul campo, collegamenti live, esperti e criminologi per analizzare i grandi casi di cronaca e l’attualità. Nel suo percorso ha generato lo spin-off serale "Ore 14 Sera", dedicato ai dossier più seguiti, con puntate di approfondimento e bilanci stagionali ricchi di numeri e ospiti.
Rai 3 • 21:15 • Splendida Cocococò. Varietà culturale che riprende la formula di "Splendida Cornice": in scena musica, danza, teatro e cinema con la performance dal vivo al centro. Al timone rimane Geppi Cucciari, per una selezione che privilegia ritmo, ironia e contaminazioni artistiche nel prime time della terza rete.
Del Debbio colpo su colpo, doppio episodio turco e il ritorno di Papi: Mediaset alza il volume
Rete 4 • 21:33 • Dritto e rovescio. Il talk politico di Paolo Del Debbio (in onda dal 2019, Videonews) mette l’attualità sotto pressione con interviste serrate, reportage e piazze in diretta. Nato come erede di "W l’Italia – Oggi e domani", ha attraversato gli anni tra studio contingentato e scenografie rinnovate, diventando un classico del giovedì sera di Rete 4.
Canale 5 • 21:21 • Forbidden fruit. La dizi (2018) ambientata nell’alta società di Istanbul: Ender trama un divorzio senza perdere status coinvolgendo Yıldız in un piano d’infedeltà; intanto Zeynep entra nello studio di un socio di Halit, finendo travolta da eventi che le cambieranno la vita. Cast: Sevval Sam, Eda Ece, Baris Aytac, Vildan Vatansever, Serkan Rutkay Ayikoz, Melisa Dogu, Safak Pekdemir, Talat Bulut, Mehmet Pamukcu.
Canale 5 • 21:52 • Forbidden fruit. Nuovo episodio in serata: tra ricatti, seduzione e potere, Yıldız è chiamata a scegliere fin dove spingersi nel piano di Ender, mentre Zeynep resta intrappolata in un gioco più grande di lei. Stesso cast per un secondo appuntamento ad alta intensità.
Italia 1 • 21:30 • Sarabanda Celebrity. Enrico Papi riaccende il suo game musicale in versione vip: otto celebrità, divise in due squadre, si sfidano tra evergreen, memoria, intuizione e giochi storici (Playlist, Pentagramma, Asta musicale e il 7×30 finale). Una formula rinnovata con ritmo, ironia e una regia pensata per il divertimento puro.
Formigli incalza, PanPers sul palco e i borghi che rinascono: la sfida La7–Discovery
La7 • 21:15 • PiazzaPulita. Dal 2011 Corrado Formigli guida il talk di Banijay: interviste one‑to‑one, dibattiti tra politici e giornalisti, reportage che illuminano politica nazionale e scenari globali. Nel tempo ha firmato speciali come "Crack", "Prima io!", "Corpo a corpo" e "L’inganno", consolidando uno stile che fa scuola nel racconto del presente.
Nove • 21:30 • Panpers – Bodyscemi. I PanPers portano in tv il nuovo spettacolo teatrale: sketch a raffica e uno sguardo fuori dal coro sul grottesco contemporaneo, tra satira pop e ritmo da stand‑up.
Real Time • 21:40 • Case a 1 euro… o poco più! Sicilia. A Sambuca di Sicilia, acquirenti da tutto il mondo ristrutturano immobili a prezzi simbolici per ritrovare radici o inseguire il "sogno italiano". La serie documenta un fenomeno nato contro lo spopolamento dei borghi, tra sfide edilizie, storie familiari e rinascite architettoniche.
Tom Hanks commuove, Caressa tenta il gruppo e 007 dei dojo: l’Intrattenimento Sky tra cinema, reality e cult
Sky Cinema 1 • 21:15 • Non così vicino. Commedia drammatica (2022, 126’) di Marc Forster con Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia‑Rulfo, Cameron Britton, Kailey Hyman. Un sessantenne burbero, piegato dal lutto e senza lavoro, trova un’inaspettata ragione per restare grazie ai nuovi vicini: un racconto di seconde possibilità e amicizie improbabili.
Sky Uno • 21:15 • Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici persone comuni in un ambiente remoto e ostile, con risorse minime di sopravvivenza: a ogni "tentazione" il jackpot comune si assottiglia, tra scelte individuali e bene del gruppo. Leadership, ATM "tentatore" e "richiami" anche segreti mettono alla prova coesione e strategia: conduce la narrazione Fabio Caressa in un reality–strategy game che mescola survival e conflitti morali.
TV8 • 21:40 • MasterChef Italia (Stagione 14, Episodio 23). La gara tra aspiranti chef con i giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Live Cooking e Stress Test scandiscono una competizione in cui tecnica, creatività e resistenza psicologica fanno la differenza.
Cielo • 21:20 • Dalla Cina con furore. Azione marziale (1972, 110’) diretto da Lo Wei. A Shanghai nel 1908 due scuole di kung fu, cinese e giapponese, si scontrano; dopo l’uccisione del maestro, il discepolo interpretato da Bruce Lee giura vendetta in una caccia senza tregua. Con Nora Miao, Jun Arimura, Robert Baker e Fu Ching Chen: il primo grande successo internazionale che consacra l’icona delle arti marziali.
Volley azzurro, Diamond League e palla a spicchi: la notte Sky Sport non si ferma
Sky Sport 1 • 19:00 • Basket, NBA. Il campionato professionistico americano in diretta con approfondimenti, highlights e il racconto dei big match di giornata.
Sky Sport 1 • 21:00 • Atletica Leggera, Diamond League. La massima serie dei meeting internazionali della World Athletics: programma serale con sprint, salti e lanci, tra stelle globali e rising star in corsa per i punti Diamond.
Sky Sport Max • 19:00 • Pallavolo Femminile, FIPAV Cup Women Elite Genova 2026 – 1a giornata: Italia–Serbia. Test di alto livello per le azzurre contro una rivale storica: rotazioni da provare, intese da oliare e intensità da gara vera fin dal debutto.
Sky Sport Max • 21:00 • Atletica Leggera, Diamond League. Secondo appuntamento serale con i top meeting: batterie, finali e pedane per una notte di grande atletica a caccia di record e podi.
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