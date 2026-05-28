Stasera in tv: doppio Forbidden Fruit su Canale 5, torna Enrico Papi con Sarabanda Celebrity Cosa vedere stasera? Su Rai 1 il biopic Permette? Alberto Sordi contro il reality strategico Money Road su Sky Uno, mentre su TV8 MasterChef Italia incrocia le lame con l’azione marziale di Cielo.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco una guida compatta per il 28 maggio 2026: una prima serata ricca di storie, talk, reality e grande sport, pronta a convincere ogni tipo di pubblico.

Tra Sordi, Infante e Geppi: la notte Rai corre tra biopic, cronaca e varietà d’autore

Rai 1 • 21:30 • Permette? Alberto Sordi. Film biografico (2020, 120’) diretto da Luca Manfredi con Alberto Paradossi, Edoardo Pesce e Pia Lanciotti. Un ritratto del gigante del nostro cinema attraverso gli snodi formativi della sua vita e carriera, tra incontri chiave e primi successi: un omaggio che ripercorre umanità, talento e l’Italia raccontata dai suoi personaggi.

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Rai 2 • 21:20 • Ore 14. Il talk di Milo Infante, nato nel 2020, approda in prime time con l’impianto giornalistico che lo ha reso un appuntamento quotidiano: servizi sul campo, collegamenti live, esperti e criminologi per analizzare i grandi casi di cronaca e l’attualità. Nel suo percorso ha generato lo spin-off serale "Ore 14 Sera", dedicato ai dossier più seguiti, con puntate di approfondimento e bilanci stagionali ricchi di numeri e ospiti.

Rai 3 • 21:15 • Splendida Cocococò. Varietà culturale che riprende la formula di "Splendida Cornice": in scena musica, danza, teatro e cinema con la performance dal vivo al centro. Al timone rimane Geppi Cucciari, per una selezione che privilegia ritmo, ironia e contaminazioni artistiche nel prime time della terza rete.

Del Debbio colpo su colpo, doppio episodio turco e il ritorno di Papi: Mediaset alza il volume

Rete 4 • 21:33 • Dritto e rovescio. Il talk politico di Paolo Del Debbio (in onda dal 2019, Videonews) mette l’attualità sotto pressione con interviste serrate, reportage e piazze in diretta. Nato come erede di "W l’Italia – Oggi e domani", ha attraversato gli anni tra studio contingentato e scenografie rinnovate, diventando un classico del giovedì sera di Rete 4.

Canale 5 • 21:21 • Forbidden fruit. La dizi (2018) ambientata nell’alta società di Istanbul: Ender trama un divorzio senza perdere status coinvolgendo Yıldız in un piano d’infedeltà; intanto Zeynep entra nello studio di un socio di Halit, finendo travolta da eventi che le cambieranno la vita. Cast: Sevval Sam, Eda Ece, Baris Aytac, Vildan Vatansever, Serkan Rutkay Ayikoz, Melisa Dogu, Safak Pekdemir, Talat Bulut, Mehmet Pamukcu.

Canale 5 • 21:52 • Forbidden fruit. Nuovo episodio in serata: tra ricatti, seduzione e potere, Yıldız è chiamata a scegliere fin dove spingersi nel piano di Ender, mentre Zeynep resta intrappolata in un gioco più grande di lei. Stesso cast per un secondo appuntamento ad alta intensità.

Italia 1 • 21:30 • Sarabanda Celebrity. Enrico Papi riaccende il suo game musicale in versione vip: otto celebrità, divise in due squadre, si sfidano tra evergreen, memoria, intuizione e giochi storici (Playlist, Pentagramma, Asta musicale e il 7×30 finale). Una formula rinnovata con ritmo, ironia e una regia pensata per il divertimento puro.

Formigli incalza, PanPers sul palco e i borghi che rinascono: la sfida La7–Discovery

La7 • 21:15 • PiazzaPulita. Dal 2011 Corrado Formigli guida il talk di Banijay: interviste one‑to‑one, dibattiti tra politici e giornalisti, reportage che illuminano politica nazionale e scenari globali. Nel tempo ha firmato speciali come "Crack", "Prima io!", "Corpo a corpo" e "L’inganno", consolidando uno stile che fa scuola nel racconto del presente.

Nove • 21:30 • Panpers – Bodyscemi. I PanPers portano in tv il nuovo spettacolo teatrale: sketch a raffica e uno sguardo fuori dal coro sul grottesco contemporaneo, tra satira pop e ritmo da stand‑up.

Real Time • 21:40 • Case a 1 euro… o poco più! Sicilia. A Sambuca di Sicilia, acquirenti da tutto il mondo ristrutturano immobili a prezzi simbolici per ritrovare radici o inseguire il "sogno italiano". La serie documenta un fenomeno nato contro lo spopolamento dei borghi, tra sfide edilizie, storie familiari e rinascite architettoniche.

Tom Hanks commuove, Caressa tenta il gruppo e 007 dei dojo: l’Intrattenimento Sky tra cinema, reality e cult

Sky Cinema 1 • 21:15 • Non così vicino. Commedia drammatica (2022, 126’) di Marc Forster con Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia‑Rulfo, Cameron Britton, Kailey Hyman. Un sessantenne burbero, piegato dal lutto e senza lavoro, trova un’inaspettata ragione per restare grazie ai nuovi vicini: un racconto di seconde possibilità e amicizie improbabili.

Sky Uno • 21:15 • Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici persone comuni in un ambiente remoto e ostile, con risorse minime di sopravvivenza: a ogni "tentazione" il jackpot comune si assottiglia, tra scelte individuali e bene del gruppo. Leadership, ATM "tentatore" e "richiami" anche segreti mettono alla prova coesione e strategia: conduce la narrazione Fabio Caressa in un reality–strategy game che mescola survival e conflitti morali.

TV8 • 21:40 • MasterChef Italia (Stagione 14, Episodio 23). La gara tra aspiranti chef con i giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Live Cooking e Stress Test scandiscono una competizione in cui tecnica, creatività e resistenza psicologica fanno la differenza.

Cielo • 21:20 • Dalla Cina con furore. Azione marziale (1972, 110’) diretto da Lo Wei. A Shanghai nel 1908 due scuole di kung fu, cinese e giapponese, si scontrano; dopo l’uccisione del maestro, il discepolo interpretato da Bruce Lee giura vendetta in una caccia senza tregua. Con Nora Miao, Jun Arimura, Robert Baker e Fu Ching Chen: il primo grande successo internazionale che consacra l’icona delle arti marziali.

Volley azzurro, Diamond League e palla a spicchi: la notte Sky Sport non si ferma

Sky Sport 1 • 19:00 • Basket, NBA. Il campionato professionistico americano in diretta con approfondimenti, highlights e il racconto dei big match di giornata.

Sky Sport 1 • 21:00 • Atletica Leggera, Diamond League. La massima serie dei meeting internazionali della World Athletics: programma serale con sprint, salti e lanci, tra stelle globali e rising star in corsa per i punti Diamond.

Sky Sport Max • 19:00 • Pallavolo Femminile, FIPAV Cup Women Elite Genova 2026 – 1a giornata: Italia–Serbia. Test di alto livello per le azzurre contro una rivale storica: rotazioni da provare, intese da oliare e intensità da gara vera fin dal debutto.

Sky Sport Max • 21:00 • Atletica Leggera, Diamond League. Secondo appuntamento serale con i top meeting: batterie, finali e pedane per una notte di grande atletica a caccia di record e podi.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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