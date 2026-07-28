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Stasera in tv, 28 luglio: Bisciglia accende Temptation Island, Montalbano torna alle origini

Cosa vedere stasera in tv? Documentario-omaggio a Lucio Battisti su Rai 3 contro l’azione di Bastardi senza gloria su Italia 1, e il reality estremo Money Road su TV8.

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Redazione

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Il giovane commissario Montalbano
ANSA

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farvi scappare oggi. Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 28 luglio 2026: una serata ricchissima di storie e protagonisti capaci di convincere ogni tipo di pubblico.

Rai — Montalbano alle origini, giallo in Riviera e l’omaggio a Battisti: brividi e poesia in prima serata

Rai 121:30Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini. Un tassello fondativo del mito televisivo: il film della saga che riporta Salvo agli inizi, tra prime indagini, legami che nascono e una Sicilia che modella il carattere del commissario. Nel cast, volti amatissimi come Michele Riondino, Andrea Tidona, Alessio Vassallo e Vincenzo Ferrera.

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Rai 221:20Ritorno in Paradiso. Mackenzie Clarke, ispettrice londinese sotto accusa per presunta manomissione di prove, torna a Dolphin Cove e si ritrova nel cuore di una catena di omicidi: tra il passato che bussa (l’ex Glenn), l’occasione offertale dalla sergente Philomena e la voglia di riscatto, mette in campo deduzione e coraggio. Nel cast: Anna Samson, Lloyd Griffith, Aaron McGrath, Catherine McClements, Celia Ireland, Tai Hara, Andrea Demetriades.

Rai 321:20Lucio per amico. Ricordando Battisti. A 25 anni dalla scomparsa, un viaggio tra materiali d’archivio e testimonianze — con il racconto di Mogol — per restituire il ritratto dell’artista che ha messo in musica sogni, malinconie e desideri di generazioni. Il documentario intreccia la sua avventura umana con uno straordinario repertorio capace di attraversare il tempo.

Mediaset — Bud spiana gli ostacoli, Bisciglia al falò e Tarantino all’assalto: serata da rissa (televisiva)

Rete 421:34Lo chiamavano Bulldozer. Il carisma burbero e ironico di Bud Spencer in una commedia tutta spallate e cuore: un ex campione guida una banda di ragazzi verso la rivincita, tra scazzottate memorabili e quell’umanità che ha reso eterno il suo cinema.

Canale 521:20Temptation Island. Il "viaggio nei sentimenti" mette alla prova coppie non sposate e senza figli per 21 giorni: niente contatti con l’esterno, falò incandescenti e scelte che cambiano i destini. Filippo Bisciglia accompagna gelosie, riconciliazioni e verità scomode in un format-caposaldo dell’estate televisiva.

Italia 121:25Bastardi senza gloria. Quentin Tarantino riscrive la Storia con un affresco bellico di dialoghi taglienti e ferocia ipnotica: il commando dei "Basterds" terrorizza i nazisti nella Francia occupata. Nel cast, tra gli altri, un Brad Pitt iconico e un memorabile Christoph Waltz.

La7 e Discovery — Politica, emozioni forti e fantascienza apocalittica: il prime time alza il volume

La720:35In onda. L’approfondimento che torna sul fatto del giorno con analisi, ospiti e un confronto serrato sul presente politico: domande dirette, letture a caldo e contesto per capire come cambia l’agenda del Paese.

Nove21:30Segnali dal futuro. Un messaggio numerico svela catastrofi passate e future: la corsa contro il tempo di un professore (un intenso Nicolas Cage) tra predestinazione, mistero e domande sul destino del mondo.

Real Time21:40Matrimonio a prima vista Italia. Tre coppie di perfetti sconosciuti si sposano "al buio": casting rigorosi, team di esperti (tra sociologo, sessuologo e psicologi) e tre settimane di convivenza per decidere se restare insieme o dirsi addio. Un vero esperimento sociale che scandaglia compatibilità e fragilità.

Intrattenimento Sky — Survival, viaggi e amori senza tempo: l’assalto del multiscreen

Sky Cinema 121:15Ben – Rabbia animale. Il ritorno di Lucy sull’isola di famiglia si trasforma in incubo: lo scimpanzé domestico, in preda a una furia incontrollabile, scatena una caccia claustrofobica. Horror di sopravvivenza tra natura paradisiaca e trappole mortali.

Sky Uno21:15Bruno Barbieri – 4 hotel. Quattro albergatori, una notte di verifiche incrociate e il verdetto del "super-giudice" Bruno Barbieri: location, servizi, camere, prezzi (e colazione) sotto la lente per una sfida che ribalta classifiche e certezze.

TV821:40Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici concorrenti nella natura estrema: ogni tentazione accettata brucia il jackpot comune. Un gioco di resistenza fisica ed etica, tra scelte individuali e obiettivi di gruppo, fino al traguardo finale.

Cielo21:20Outlander (St. 2, Ep. 5). Claire, infermiera del 1945, precipita nella Scozia del 1743: clan, intrighi e un matrimonio con Jamie che accende una passione capace di sfidare i secoli. Un’avventura che intreccia sentimento, storia e destino.

Sky Sport — Notte di test e tattiche: l’amichevole che misura le ambizioni

Sky Sport Max21:00Calcio, Amichevole. Un test estivo tra club per mettere minuti nelle gambe, provare schemi e lanciare giovani: rotazioni, letture e prime risposte in vista della nuova stagione.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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