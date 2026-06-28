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Amadeus riappare sul Nove dopo il divorzio (e De Martino sparisce): cosa succede stasera in tv

Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (domenica 28 giugno 2026): l’intuito di Elsbeth su Rai 2, i gialli di Delitti ai Tropici su Rete 4 e la musica di Radio Italia Live.

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Redazione

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Stefano De Martino e Amadeus
RaiPlay

Scoprite il meglio della serata di domenica 28 giugno 2026: sport da brividi, serie, film e show live per accontentare ogni gusto.

Sedicesimi Mondiali, l’intuito di Elsbeth e le inchieste di Iacona: la domenica di fuoco in casa Rai

Rai 121:00Calcio, Mondiali 2026 – Sedicesimi di Finale: Sudafrica-Canada. Prende il via la fase a eliminazione diretta: il Sudafrica, solido e sorprendente nei gironi, prova l’impresa contro un Canada che ha mostrato qualità e grande spinta offensiva. In palio c’è il pass per gli ottavi, con una partita che promette ritmo, fisicità e decisioni decisive. Per lasciare spazio al match non andrà in onda Affari Tuoi di Stefano De Martino, che salterà anche l’emissione di domani sera.

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Rai 221:00Elsbeth. L’astuta e non convenzionale avvocatessa Elsbeth Tascioni mette a segno intuizioni brillanti al fianco della polizia di New York, trasformando dettagli minimi in piste risolutive. Nel cast Carrie Preston, Wendell Pierce e Carra Patterson, per una detection spigliata che alterna logica e ironia.

Rai 321:15Presa diretta. Riccardo Iacona torna con il suo programma di inchiesta (in onda dal 2009 e realizzato con Maria Cristina De Ritis), affrontando temi caldi di politica, sanità, ambiente, energia e giustizia con reportage sul campo e proposte concrete. Nel palmarès anche il Premio Nazionale Vincenzo Padula 2013; cifra stilistica: uno sguardo plurale che cerca cause, responsabilità e possibili soluzioni.

Paradisi e tradimenti su Mediaset: Martinica a tinte gialle, la dizi infiamma Canale 5, Will Smith conquista Italia 1

Rete 421:34Delitti ai Tropici. Dalla Martinica arrivano casi che mettono alla prova il comandante Mélissa Sainte-Rose e il capitano Gaëlle Crivelli: caratteri opposti, indagini serrate e un paradiso che nasconde gli stessi mali del mondo. Nel cast Sonia Rolland, Béatrice de La Boulaye, Julien Béramis, Stéphan Wojtowicz e altri volti della serie.

Canale 521:48Racconto di una notte. A vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli in cerca di giustizia. L’incontro con Canfeza, legata ai vecchi nemici, apre una rete di segreti, rituali antichi e alleanze infrante fino a una notte che cambia tutto. Nel cast Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen, Deniz Gurkan, Tutku Karadayi, Pinar Hamzaoglu.

Italia 121:30Hitch – Lui sì che capisce le donne (2005, 118’, regia di Andy Tennant). Commedia romantica con Kevin James, Amber Valletta, Julie Ann Emery e la coppia irresistibile formata da Eva Mendes e Will Smith. L’"agente dell’amore" più famoso di New York si ritrova coinvolto, suo malgrado, in un sentimento vero: manuali, consigli e strategie vacillano quando entra in gioco il cuore.

Telese riapre il dossier politico, Amadeus rianima i "dilettanti allo sbaraglio", case da sogno (a 1 euro) su Real Time

La720:35In onda. Luca Telese e Marianna Aprile guidano l’appuntamento dell’access con attualità, analisi e collegamenti per leggere il presente politico con ritmo e chiarezza dopo il Tg.

Nove21:30La Corrida. Amadeus riporta in tv lo storico show dei "dilettanti allo sbaraglio", tra ironia, coraggio e clima di festa pop: a valutare le performance è il pubblico in studio con una celebrità, per un varietà rinnovato che mescola talento e leggerezza. Quella in onda stasera sarà ka replica della quarta puntata dell’edizione de La Corrida 2025 e arriva a pochi giorni di distanza dall’ufficializzazione del divorzio tra Amadeus e il Nove dopo un ‘matrimonio’ durato dueanni.

Real Time20:15Case a 1 euro… o poco più! Sicilia. Da Sambuca di Sicilia, storie di acquirenti da tutto il mondo che ristrutturano immobili per recuperare radici e realizzare il "sogno italiano": il fenomeno anti-spopolamento dei borghi e il recupero del patrimonio edilizio diventano televisione del reale.

Cinema d’autore e grande musica: l’orchestra (ri)suona, Radio Italia Live infiamma Palermo, brividi sott’acqua su Cielo

Sky Cinema 121:15L’orchestra stonata (2024, 103’, regia di Emmanuel Courcol). Un direttore d’orchestra, Thibaut, malato di leucemia, scopre l’esistenza di un fratello biologico impiegato nel Nord della Francia: l’incontro, nato dalla ricerca di un donatore compatibile, diventa un viaggio che cambierà il destino di entrambi. Con Benjamin Lavernhe e Pierre Lottin.

Sky Uno20:40Radio Italia Live – Il Concerto 2026: Palermo. Dal Foro Italico, un parterre all-star: Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e Samuray Jay per lo spazio "Radio Italia Trend x Spotify".

TV820:40Radio Italia Live – Il Concerto 2026: Palermo. Lo show musicale evento fa tappa in Sicilia con lo stesso cast d’eccezione: una maratona pop che alterna hit e sorprese, tra cori da stadio e momenti da brividi.

Cielo21:20Breaking surface – Trattieni il respiro (2020, 85’, regia di Joachim Hedén). Durante un’immersione invernale sulla costa norvegese, due sorellastre restano intrappolate sott’acqua dopo una frana. Senza mezzi di comunicazione, una di loro dovrà trasformare la paura in coraggio puro per salvare se stessa e la sorella. Con Moa Gammel e Madeleine Martin.

Notte Sky Sport a tutto ritmo: futsal e "Tennis Heroes", poi Top 14, velisti dell’anno e Race Anatomy

Sky Sport 120:30Calcio a 5 Maschile, Serie A Futsal. Il massimo campionato italiano di futsal: intensità, tecnica sul corto e tattica a ritmi altissimi per una vetrina adrenalinica.

Sky Sport 122:30Panatta e Bertolucci Tennis Heroes. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, con Stefano Meloccaro, ripercorrono leggende e campioni – da Björn Borg ai giorni nostri – tra ricordi, aneddoti e ironia. Una "sfida" a distanza con l’intelligenza artificiale raccontata con l’esperienza unica di due fuoriclasse.

Sky Sport Max19:30Rugby, Top 14. Le migliori 14 squadre del rugby francese si sfidano in uno dei tornei più prestigiosi d’Europa: fisicità, tattica e rivalità storiche in campo.

Sky Sport Max21:30FIV – Velista dell’anno 2026. L’evento che celebra i protagonisti della vela italiana: serata di premiazioni e racconti di mare dedicati alle eccellenze della stagione.

Sky Sport Max22:00Race Anatomy F1. Tutti i temi del Gran Premio con immagini, analisi tecniche e le voci dei protagonisti: la lente d’ingrandimento perfetta per rivivere i momenti chiave della gara.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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