Stasera in tv (28 gennaio), gli ultimi 30 anni della storia d'Italia secondo Luciano Moggi
Il protagonista di Calciopoli è ospite delle Iene per una puntata dedicata alla storia recente del Belpaese (c'è anche Pilar Fogliati). Tutta la programmazione
Scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 28 gennaio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.
Giornata della Memoria su Rai1: Morbo K emoziona, Sciarelli riapre i casi e Il Collegio torna nel 1990
Rai 1, 21:30 — Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. Miniserie ambientata nella Roma del 1943: alla vigilia del rastrellamento del ghetto, il professor Prati al Fatebenefratelli inventa il "Morbo K" per proteggere famiglie ebree dall’ingresso dei nazisti. Tra i protagonisti spiccano Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera, Dharma Mangia Woods e Antonello Fassari. Un racconto di coraggio e scelte estreme che unisce memoria storica e tensione narrativa.
Rai 2, 21:20 — Il collegio. Il docureality torna in una versione ambientata nel 1990: classi e regole di un’altra epoca, smartphone banditi e disciplina serrata, con il narratore Pierluigi Pardo a guidare lo sguardo sulle sfide di una nuova classe "sospesa tra due epoche e due visioni del mondo".
Rai 3, 21:20 — Chi l’ha visto?. Dal 1989 il programma di servizio pubblico ricostruisce scomparse e misteri con telefonate in diretta, testimonianze e appelli. La conduzione è di Federica Sciarelli: storie, indagini e aggiornamenti con l’attenzione alla dimensione umana che ha reso il format un classico della prima serata di Rai 3.
Labate incalza, Anna Valle debutta in prime time e Le Iene riaprono i dossier
Rete 4, 21:33 — Realpolitik. Tommaso Labate guida uno spazio di approfondimento che mescola sondaggi, retroscena e analisi in diretta per raccontare l’attualità senza filtri, tra confronti serrati e ospiti in studio.
Canale 5, 21:20 — Una nuova vita. Miniserie firmata da Fabrizio Costa: dopo 7 anni di carcere per l’omicidio del marito, Vittoria Greco (la protagonista interpretata da Anna Valle) torna a San Martino di Castrozza per riconquistare il figlio. Sul suo cammino l’avvocato Marco Premoli (Daniele Pecci) e i segreti della potente famiglia Moser. Nel cast anche Kaspar Capparoni, Francesca Valtorta, Luca Capuano e Alessandro Tersigni: un intreccio di colpe, indizi e verità negate che rimescola passato e presente.
Italia 1, 21:15 — Le Iene presentano: Inside. Nella puntata dal titolo "Il Belpaese" – condotta da Filippo Roma e scritta da Lorenzo Maiello – si racconteranno gli ultimi trent’anni dell’Italia, attraverso alcuni dei servizi più significativi de "Le Iene". La puntata ripercorre ciò che nel Paese non ha funzionato e propone una riflessione sull’evoluzione della satira e della comicità, oggi sempre più condizionate dai confini del politicamente corretto. A commentare l’intera serata con Filippo Roma, quattro ospiti d’eccezione: Massimo D’Alema, Pilar Fogliati, Alessandro Di Battista e Luciano Moggi.
Cazzullo racconta il "giorno che cambia tutto", Panella elegge i sapori del mondo e Real Time tra inviti e matrimoni al buio
La7, 21:15 — Una giornata particolare. Aldo Cazzullo guida un viaggio narrativo in 24 ore decisive nella vita di un personaggio (e spesso nella Storia), tra fonti, memorie e conseguenze che segnano un’epoca. Nella puntata di stasera il viaggio in Italia di Hitler.
Nove, 21:30 — Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella visita tre locali italiani nelle città-simbolo dell’emigrazione per saggiarne autenticità, menu e spirito d’impresa prima del verdetto finale.
Real Time, 20:45 — Cortesie per gli ospiti. Storico game culinario: due coppie si sfidano su menù, mise en place e accoglienza. I giudici valutano arredamento, tavola e cucina, ripercorrendo un format che dal 2005 ha creato uno "standard" dell’ospitalità televisiva.
Real Time, 21:50 — Matrimonio a prima vista Italia. L’esperimento sociale che accoppia sconosciuti al buio e li porta all’altare per tre settimane di convivenza, seguiti dagli esperti tra compatibilità, conflitti e scelte finali.
Cooper accende Sky Cinema, Bastianich cerca il piatto "memorabile" e TV8 scalda la notte Champions
Sky Cinema 1, 21:15 — Il sapore del successo (2015, 100’). Dramedy gourmet diretto da John Wells: uno chef in cerca di riscatto tenta l’assalto alle stelle tra brigata, ambizioni e cadute. Nel cast Bradley Cooper, Emma Thompson, Sienna Miller e Riccardo Scamarcio.
Sky Uno, 21:15 — Foodish. Solo un piatto sarà proclamato "Foodish": creatività, tecnica ed emozioni sul piatto per conquistare la memoria di Joe Bastianich e dell’ospite di puntata.
TV8, 20:20 — Tv8 Champions Night. Studio pre-partita con analisi, collegamenti e interviste per introdurre il match di Champions in chiaro.
TV8, 21:00 — Calcio, UEFA Champions League – 8a giornata. In prima serata, la gara di Champions della 8ª giornata in diretta free-to-air: appuntamento di cartello per gli appassionati di calcio europeo.
Cielo, 21:20 — Cold Blood – Senza pace (2019, 91’). Un leggendario sicario (Jean Reno) vive isolato in una baita nei boschi canadesi: l’arrivo di una donna scampata a un incidente in motoslitta innesca una spirale di pericoli tra soccorso e vendetta.
Champions Night su Sky Sport: studio, grandi match e volley CEV
Sky Sport 1, 20:00 — Champions League Show. Anteprima con immagini, interviste e chiavi tattiche della serata europea, per arrivare al fischio d’inizio con tutte le notizie utili.
Sky Sport 1, 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. Diretta con i match della massima competizione per club: in palinsesto, tra gli altri, anche Atalanta–Athletic Bilbao per una notte a tinte europee.
Sky Sport Max, 20:30 — Pallavolo Maschile, CEV Champions League. La vetrina europea dei top club: tecnica sopraffina, difese spettacolari e grandi schiacciate per gli amanti della palla a volo.
