Stasera in tv (28 gennaio), gli ultimi 30 anni della storia d'Italia secondo Luciano Moggi Il protagonista di Calciopoli è ospite delle Iene per una puntata dedicata alla storia recente del Belpaese (c'è anche Pilar Fogliati). Tutta la programmazione

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 28 gennaio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Giornata della Memoria su Rai1: Morbo K emoziona, Sciarelli riapre i casi e Il Collegio torna nel 1990

Rai 1, 21:30 — Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. Miniserie ambientata nella Roma del 1943: alla vigilia del rastrellamento del ghetto, il professor Prati al Fatebenefratelli inventa il "Morbo K" per proteggere famiglie ebree dall’ingresso dei nazisti. Tra i protagonisti spiccano Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera, Dharma Mangia Woods e Antonello Fassari. Un racconto di coraggio e scelte estreme che unisce memoria storica e tensione narrativa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2, 21:20 — Il collegio. Il docureality torna in una versione ambientata nel 1990: classi e regole di un’altra epoca, smartphone banditi e disciplina serrata, con il narratore Pierluigi Pardo a guidare lo sguardo sulle sfide di una nuova classe "sospesa tra due epoche e due visioni del mondo".

Rai 3, 21:20 — Chi l’ha visto?. Dal 1989 il programma di servizio pubblico ricostruisce scomparse e misteri con telefonate in diretta, testimonianze e appelli. La conduzione è di Federica Sciarelli: storie, indagini e aggiornamenti con l’attenzione alla dimensione umana che ha reso il format un classico della prima serata di Rai 3.

Labate incalza, Anna Valle debutta in prime time e Le Iene riaprono i dossier

Rete 4, 21:33 — Realpolitik. Tommaso Labate guida uno spazio di approfondimento che mescola sondaggi, retroscena e analisi in diretta per raccontare l’attualità senza filtri, tra confronti serrati e ospiti in studio.

Canale 5, 21:20 — Una nuova vita. Miniserie firmata da Fabrizio Costa: dopo 7 anni di carcere per l’omicidio del marito, Vittoria Greco (la protagonista interpretata da Anna Valle) torna a San Martino di Castrozza per riconquistare il figlio. Sul suo cammino l’avvocato Marco Premoli (Daniele Pecci) e i segreti della potente famiglia Moser. Nel cast anche Kaspar Capparoni, Francesca Valtorta, Luca Capuano e Alessandro Tersigni: un intreccio di colpe, indizi e verità negate che rimescola passato e presente.

Italia 1, 21:15 — Le Iene presentano: Inside. Nella puntata dal titolo "Il Belpaese" – condotta da Filippo Roma e scritta da Lorenzo Maiello – si racconteranno gli ultimi trent’anni dell’Italia, attraverso alcuni dei servizi più significativi de "Le Iene". La puntata ripercorre ciò che nel Paese non ha funzionato e propone una riflessione sull’evoluzione della satira e della comicità, oggi sempre più condizionate dai confini del politicamente corretto. A commentare l’intera serata con Filippo Roma, quattro ospiti d’eccezione: Massimo D’Alema, Pilar Fogliati, Alessandro Di Battista e Luciano Moggi.

Cazzullo racconta il "giorno che cambia tutto", Panella elegge i sapori del mondo e Real Time tra inviti e matrimoni al buio

La7, 21:15 — Una giornata particolare. Aldo Cazzullo guida un viaggio narrativo in 24 ore decisive nella vita di un personaggio (e spesso nella Storia), tra fonti, memorie e conseguenze che segnano un’epoca. Nella puntata di stasera il viaggio in Italia di Hitler.

Nove, 21:30 — Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella visita tre locali italiani nelle città-simbolo dell’emigrazione per saggiarne autenticità, menu e spirito d’impresa prima del verdetto finale.

Real Time, 20:45 — Cortesie per gli ospiti. Storico game culinario: due coppie si sfidano su menù, mise en place e accoglienza. I giudici valutano arredamento, tavola e cucina, ripercorrendo un format che dal 2005 ha creato uno "standard" dell’ospitalità televisiva.

Real Time, 21:50 — Matrimonio a prima vista Italia. L’esperimento sociale che accoppia sconosciuti al buio e li porta all’altare per tre settimane di convivenza, seguiti dagli esperti tra compatibilità, conflitti e scelte finali.

Cooper accende Sky Cinema, Bastianich cerca il piatto "memorabile" e TV8 scalda la notte Champions

Sky Cinema 1, 21:15 — Il sapore del successo (2015, 100’). Dramedy gourmet diretto da John Wells: uno chef in cerca di riscatto tenta l’assalto alle stelle tra brigata, ambizioni e cadute. Nel cast Bradley Cooper, Emma Thompson, Sienna Miller e Riccardo Scamarcio.

Sky Uno, 21:15 — Foodish. Solo un piatto sarà proclamato "Foodish": creatività, tecnica ed emozioni sul piatto per conquistare la memoria di Joe Bastianich e dell’ospite di puntata.

TV8, 20:20 — Tv8 Champions Night. Studio pre-partita con analisi, collegamenti e interviste per introdurre il match di Champions in chiaro.

TV8, 21:00 — Calcio, UEFA Champions League – 8a giornata. In prima serata, la gara di Champions della 8ª giornata in diretta free-to-air: appuntamento di cartello per gli appassionati di calcio europeo.

Cielo, 21:20 — Cold Blood – Senza pace (2019, 91’). Un leggendario sicario (Jean Reno) vive isolato in una baita nei boschi canadesi: l’arrivo di una donna scampata a un incidente in motoslitta innesca una spirale di pericoli tra soccorso e vendetta.

Champions Night su Sky Sport: studio, grandi match e volley CEV

Sky Sport 1, 20:00 — Champions League Show. Anteprima con immagini, interviste e chiavi tattiche della serata europea, per arrivare al fischio d’inizio con tutte le notizie utili.

Sky Sport 1, 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. Diretta con i match della massima competizione per club: in palinsesto, tra gli altri, anche Atalanta–Athletic Bilbao per una notte a tinte europee.

Sky Sport Max, 20:30 — Pallavolo Maschile, CEV Champions League. La vetrina europea dei top club: tecnica sopraffina, difese spettacolari e grandi schiacciate per gli amanti della palla a volo.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche