Stasera in tv (28 febbraio), Conti vola con le cover di Sanremo 2026: la sfida con Leonardo DiCaprio Cosa vedere stasera? Benvenuti al Sud su Canale 5 contro Master and Commander su La7, mentre MasterChef Italia scalda Sky Uno e Accordi e disaccordi infiamma il Nove.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Raiplay, Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 28 febbraio 2026. Una serata ricchissima di proposte tra grande musica, cinema d’autore, serie cult e sport live.

Conti riaccende l’Ariston: record d’autori, poi DiCaprio e l’FBI in prima serata Rai

Su Rai 1 alle 20:45 va in onda 76° Festival della Canzone Italiana – Sanremo 2026. Dal Teatro Ariston, la 76ª edizione guidata da Carlo Conti mette in gara 30 Big e 4 Nuove Proposte. Curiosità: quest’anno il Festival stabilisce un primato con 107 autori coinvolti nei brani in gara; tra i più proliferi spicca Edwyn Roberts, già co‑autore di successi come Fai Rumore (Diodato) e Dove si balla (Dargen D’Amico). Una maratona di musica, duetti e grande spettacolo in diretta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 alle 21:20 arriva F.B.I. International (2021), serie crime con Carter Redwood, Christiane Paul, Heida Reed, Luke Kleintank e Vinessa Vidotto. La squadra opera su scenari esteri ad alto rischio, tra indagini sul campo e cooperazioni internazionali.

Su Rai 3 alle 20:35 spazio a The Wolf of Wall Street (2013, regia di Martin Scorsese, 179’). Cast stellare: Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Jonah Hill, Kyle Chandler, Rob Reiner, Jean Dujardin, Jon Bernthal. Sinossi: l’ascesa e caduta di Jordan Belfort tra eccessi, truffe e una spirale di azzardi che lo conduce alla rovina.

Kolossal e risate su Mediaset: Heston guida l’Esodo, Bisio e Siani tornano a Sud

Su Rete 4 alle 21:33 il grande classico I dieci comandamenti (1956, 220’, regia di Cecil B. De Mille) con Anne Baxter, Charlton Heston, Edward G. Robinson, Yul Brynner. Il kolossal biblico che ha fatto la storia del cinema ripercorre l’epopea di Mosè tra schiavitù, fede e libertà.

Su Canale 5 alle 21:20 serata di leggerezza con Benvenuti al Sud (2010, 102’, regia di Luca Miniero). Nel cast Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Giacomo Rizzo, Nando Paone e Valentina Lodovini. Una commedia di equivoci e pregiudizi tra Nord e Sud, diventata cult del box office italiano.

Su Italia 1 alle 21:19 appuntamento family‑action con Sonic – Il film (2019, 94’, regia di Jeff Fowler). Cast: Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Neal McDonough, Adam Pally. Sinossi: il velocissimo riccio blu unisce le forze con lo sceriffo Tom per recuperare gli anelli d’oro e sfuggire al geniale e perfido dottor Robotnik.

Da Russell Crowe al duello di idee: la notte La7–Discovery tra mare aperto e talk serrati

Su La7 alle 21:15 salpa l’avventura di Master e Commander – Sfida ai confini del mare (2003, 140’, regia di Peter Weir) con Paul Bettany e Russell Crowe. Un epico viaggio tra tempeste e strategie navali, per un classico moderno della cappa e spada in mare aperto.

Su Nove alle 21:30 torna Accordi e disaccordi, talk che mette a confronto due ospiti dalle opinioni opposte su un tema caldo: un’ora di dibattito serrato per mettere alla prova idee e visioni.

Su Real Time alle 20:15 Fulvio Marino guida Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara: tre artigiani si sfidano su quattro categorie — salato, dolce, la "meraviglia" e l’esperienza complessiva — tra grani, lieviti, tecniche innovative e tradizione.

Su Real Time alle 21:45 prosegue il medical drama Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 16). Sinossi: Ates, specialista in infettivologia e nefrologia, affronta casi complessi con metodi anticonformisti, spingendo il suo team a una continua competizione. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay.

Famiglia allo sbando, fornelli bollenti e camorra: la corsa dell’Entertainment Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 risate e tenerezza con 10 giorni senza mamma (2019, 94’, regia di Alessandro Genovesi): un padre assente si ritrova a gestire da solo tre figli tra disastri e momenti commoventi. Con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Diana Del Bufalo.

Su Sky Uno alle 21:15 nuova puntata di MasterChef Italia (St. 15, Ep. 25): ai giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo il compito di valutare prove sempre più tecniche, con un’attenzione crescente alla sostenibilità. Nota di palinsesto: la finale di stagione è stata rinviata di una settimana per evitare la sovrapposizione con Sanremo.

Su TV8 alle 21:30 torna il reality culinario Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special". Voti segreti, possibile ribaltone con il giudizio dello chef e premio da 5.000 euro da reinvestire nell’attività.

Su Cielo alle 21:20 spazio alla serialità cult con Gomorra – La serie (St. 4, Ep. 11, durata 600’ complessivi). Regia di Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima; nel cast Fortunato Cerlino (link), Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Elena Starace e Maria Pia Calzone: potere, alleanze e tradimenti nel cuore oscuro di Napoli.

Notte Sky Sport: Serie A live, i racconti di Panatta & Bertolucci e la C in vetrina

Su Sky Sport 1 alle 20:45 il calcio in diretta con Calcio, Serie A: appuntamento con le sfide del massimo campionato italiano, tra aggiornamenti e analisi pre e post partita.

Su Sky Sport 1 alle 22:45 scende in campo la memoria del grande tennis con Panatta e Bertolucci Tennis Heroes (2025): Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, accompagnati da Stefano Meloccaro, raccontano con ironia e aneddoti le leggende del circuito — da Borg ai campioni di oggi — in una "sfida a distanza" perfino con l’intelligenza artificiale.

Su Sky Sport Max alle 20:30 riflettori sulla terza serie nazionale con Calcio, Serie C: serata dedicata al campionato tra storie di provincia, giovani in rampa e duelli promozione/salvezza.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche