Stasera in TV (28 dicembre): Jannik Sinner star in prime time e Ranucci punta al botto senza Fazio Cosa vedere oggi in prima serata: il viaggio di Giallini ne "Il Principe di Roma" su Rai 2, il talk "Zona bianca" su Rete 4 e il dramma romantico "It Ends With Us" su Sky Cinema 1.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

RaiPlay

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di domenica 28 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Chiatti e Bocci si scambiano la vita: la fiction Rai accende la serata, con Giallini in costume e Ranucci all’attacco

Rai 1 – 21:30 – Se fossi te: miniserie con Laura Chiatti e Marco Bocci. Massimo, operaio, e Valentina, figlia del proprietario dell’azienda, si ritrovano improvvisamente l’uno nel corpo dell’altra. Lo scambio forzato li costringe a guardare la realtà da una prospettiva nuova, tra tensioni sociali e sentimentali. Nel cast anche Vincenzo Ferrera, Sebastiano Somma e Nino Frassica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 – 21:00 – Il Principe di Roma: commedia in costume con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi e Sergio Rubini. Roma, 1829: Bartolomeo, uomo avido e in cerca di nobiltà, tenta di combinare un matrimonio d’interesse ma finisce in un viaggio magico tra passato, presente e futuro che lo mette di fronte al suo vero io. Durata 92’, regia di Edoardo Falcone.

Rai 3 – 21:00 – Report: lo storico programma d’inchiesta (nato nel 1994) continua a indagare poteri, appalti e scandali con documenti, testimonianze e lavoro sul campo. Alla conduzione Sigfrido Ranucci, erede di una tradizione televisiva rigorosa e scomoda.

Brindisi sul caso, Scotti al torneo del milione, AG&G in manette: la serata Mediaset non fa sconti

Rete 4 – 21:33 – Zona bianca: il talk di approfondimento ideato e condotto da Giuseppe Brindisi prosegue la sua lunga diretta d’attualità dallo Studio 7 di Cologno Monzese. Nato nel 2021, ha messo al centro pandemia, politica, società e cronaca, con ospiti fissi e dibattiti serrati.

Canale 5 – 21:30 – Chi vuol essere milionario – Il torneo: Gerry Scotti guida la versione ad alta adrenalina del celebre quiz, con qualificazioni, tre scalate al montepremi e un solo campione. Tra aiuti (50:50, pubblico, esperto e "chiedilo a Gerry") e gestione del tempo, il Torneo promette ritmo e colpi di scena.

Italia 1 – 21:23 – La banda dei Babbi Natale: la commedia di Paolo Genovese con Aldo, Giovanni e Giacomo. Fermati la notte di Natale, i tre raccontano al commissario Bestetti (Angela Finocchiaro) i propri guai: un veterinario tra due famiglie, un perdigiorno con il vizio del gioco e un dottore vedovo legatissimo al ricordo della moglie. 100’ di equivoci e calore festivo.

Cazzullo racconta la Bibbia, Panariello fa festa e Real Time esagera: dalla reggia pop del Boss agli amori a cronometro

La7 – 21:15 – Una giornata particolare presenta: Il Grande Romanzo della Bibbia: appuntamento speciale che porta in prima serata un racconto a tema biblico dal taglio divulgativo, tra memoria e sguardo sul presente.

Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia: one‑man show in cui Panariello alterna le sue celebri imitazioni a riflessioni ironiche sulla vita e sui tempi che corrono, tra comicità e ricordi personali.

Real Time – 21:10 – Il castello delle cerimonie: il docureality ambientato nel Grand Hotel La Sonrisa (Sant’Antonio Abate) svela feste extralarge tra folclore e kitsch. Nato nel 2014 (prime cinque edizioni come "Il boss delle cerimonie") ha avuto per protagonista Antonio Polese, sostituito dalla figlia Imma dalla sesta stagione; nel cast anche Antonio Jr. e volti della canzone neomelodica.

Real Time – 21:45 – 90 giorni per innamorarsi: donne arrivate negli USA con visto da fidanzate hanno 90 giorni per sposarsi o rientrare a casa. Convivenze accelerate, barriere linguistiche e shock culturali mettono alla prova relazioni nate a distanza.

Blake Lively al centro del dramma, Borghese al giudizio, TV8 sotto l’albero e un cult "spettrale" su Cielo

Sky Cinema 1 – 21:15 – It Ends With Us – Siamo noi a dire basta: dal romanzo di Colleen Hoover. Lily (interpretata da Blake Lively) realizza il sogno di un negozio di fiori e si innamora del neurochirurgo Ryle, segnato però da scatti d’ira che riaprono ferite del passato. L’inaspettato ritorno di Atlas (regia e coprotagonista Justin Baldoni) la costringe a scegliere tra paura e rinascita. Durata 124’.

Sky Uno – 21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro ristoratori della stessa zona si giudicano su location, servizio, menù e prezzo (più la categoria "special"). I voti dello chef, svelati alla fine, possono ribaltare tutto: in palio 5.000 euro da reinvestire nel locale. Format‑cult nato nel 2015.

TV8 – 21:30 – Il mio angelo di Natale: sentimentale con Kristin Davis ed Eric McCormack. Una donna troppo dedita al lavoro, dopo la morte, viene "promossa" a angelo del Natale e scopre, aiutando gli altri, il vero significato delle feste e dell’amore. 90’, regia di Paul Shapiro.

Cielo – 21:20 – Ghostbusters: Legacy: eredità di protoni e risate nel film di Jason Reitman con Carrie Coon, Finn Wolfhard e Sigourney Weaver. Una nuova generazione risveglia i fantasmi del passato tra omaggi e sorprese.

Sinner, i Maestri Panatta‑Bertolucci e la Premier: la volata sportiva firmata Sky

Sky Sport 1 – 21:00 – Tennis, Sinner, Il Maestro: ATP Finals 2025: speciale in prima serata dedicato al protagonista dell’anno, tra immagini, analisi e momenti chiave del percorso alle Finals.

Sky Sport 1 – 22:00 – Panatta e Bertolucci – Tennis Heroes: Adriano Panatta e Paolo Bertolucci raccontano leggende del tennis, da Borg ai campioni di oggi. Con Stefano Meloccaro tra aneddoti, campo e una "sfida" bonaria all’intelligenza artificiale.

Sky Sport Max – 20:45 – Calcio, Premier League: la grande serata di campionato inglese in diretta, con studio, cronaca e l’atmosfera unica del calcio d’Oltremanica.

Sky Sport Max – 22:30 – Di Canio Premier Special: Paolo Di Canio torna a raccontare storie, rivalità e fascino del campionato "più bello del mondo", tra tattica, aneddoti e personaggi indimenticabili.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche