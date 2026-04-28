Luca Zingaretti non cede a Belve: la Fagnani in difficoltà Questa sera, martedì 28 aprile 2026, una "nuova" replica del Commissario Montalbano insidia Belve (con Sal Da Vinci, Elena Santarelli e Romina Power)

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, martedì 28 aprile 2026.

Zingaretti torna, Fagnani graffia, Sottile riapre i dossier

Rai 1 • 21:30 • Il Commissario Montalbano – Par Condicio. Un classico della fiction italiana firmato Alberto Sironi (2005, 110’): il commissario di Vigàta interpretato da Luca Zingaretti torna in un’indagine che intreccia potere e segreti. Nel cast anche Angelo Russo e Peppino Mazzotta: atmosfera, ritmo e umanità che hanno fatto la storia del personaggio nato dalla penna di Camilleri.

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Rai 2 • 21:20 • Belve. Il talk ideato e condotto da Francesca Fagnani, nato nel 2018 e approdato su Rai 2 nel 2021, mette a nudo personalità "indomabili" in un faccia a faccia senza sconti: domande taglienti, ritmo serrato e distanza ravvicinata. Nella storia recente del programma non sono mancati momenti virali con protagonisti della politica, dello spettacolo e della cronaca; tra le anticipazioni emerse nelle scorse settimane spiccano interviste che hanno acceso il dibattito, a conferma di un format capace di unire intrattenimento e rivelazioni.

Rai 3 • 21:15 • FarWest. Salvo Sottile guida un viaggio nei "far west d’Italia": inchieste, reportage, collegamenti e testimonianze live per illuminare le zone di confine dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. Un racconto che, tra grandi casi e cronache dimenticate, prova a dare voce a indignazione, fratture sociali e possibili soluzioni.

Blasi accende il GF Vip, Berlinguer al contrattacco, Le Iene svelano l’Inside

Rete 4 • 21:33 • È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer torna con il suo approfondimento sull’attualità: servizi mirati, dibattiti serrati e faccia a faccia con protagonisti della politica e della società civile, per leggere i fatti che dividono il Paese e analizzarne le ricadute.

Canale 5 • 21:20 • Grande Fratello Vip. La versione celebrity del reality: concorrenti sotto le telecamere 24/7, confessionali, prove, nomination e televoti che determinano salvataggi ed eliminazioni. In studio conduce Ilary Blasi, con opinioniste e dinamiche che, nelle ultime settimane, hanno visto rientri a sorpresa, sfide al fotofinish e l’ipotesi di un allungamento verso metà maggio già al centro dei palinsesti. Meccanismo classico: nomination, televoto e montepremi (con quota in beneficenza) per un gioco che vive tra giorni feriali (daytime e dirette web) e prime serate decisive.

Italia 1 • 21:15 • Le Iene presentano: Inside. Speciali che riprendono e approfondiscono inchieste storiche de Le Iene con dettagli inediti e nuovi punti di vista. Una narrazione che alterna cronologia dei fatti, testimonianze e focus sulle vite dei protagonisti prima e dopo i casi diventati di dominio pubblico.

Floris incalza, il caso Chernobyl scuote il Nove, cuori in mare su Real Time

La7 • 21:15 • Di Martedì. Giovanni Floris orchestra l’approfondimento politico del martedì: interviste, sondaggi, confronto serrato e, in chiusura, il punto di vista dei bambini. Un’agenda agile per tenere insieme economia, società e palazzo.

Nove • 21:30 • Chernobyl – Nuove verità. A 40 anni dal disastro, un documentario che mette in fila testimonianze inedite dei sopravvissuti, materiali d’archivio mai visti e le reazioni (documentate) di CIA e autorità sovietiche. Un’analisi degli errori tecnici, dei segreti di Stato e delle responsabilità politiche legate al 26 aprile 1986.

Real Time • 21:40 • Primo appuntamento crociera. Lo spin-off del celebre dating show sposta gli incontri a bordo di una nave: tra cene, passeggiate e cabine, le coppie di single scoprono affinità (o fraintendimenti) in ogni angolo, con il mare a fare da sfondo al verdetto finale.

Favino e Cannavacciuolo guidano la notte: talento su TV8, colpo a Madrid su Cielo

Sky Cinema 1 • 21:15 • L’ultima notte di Amore. Thriller del 2023 diretto da Andrea Di Stefano (124’): il tenente Franco Amore, a un passo dalla pensione, si ritrova nel gorgo di un caso che coinvolge l’omicidio di un collega durante una rapina. Con Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Linda Caridi, Katia Mironova e Antonio Gerardi: un’indagine che sconfina nella vita privata, con la moglie Viviana al fianco di Amore in una corsa contro il tempo.

Sky Uno • 21:15 • Cucine da incubo. La versione italiana del cult britannico con Antonino Cannavacciuolo. Ogni puntata: ispezione tra sala e cucina (igiene, ordine, servizio), assaggi senza sconti, restyling del locale, nuovo menù e primo servizio del "nuovo corso". Un format che dal 2013 salva ristoranti in crisi con ricette, disciplina e motivazione.

TV8 • 21:40 • Italia’s Got Talent. Il talent dei "100 secondi" dove tutto è possibile: canto, ballo, magia, ventriloquio e comicità. Giuria a quattro buzzer e golden buzzer per l’accesso diretto in finale; in palio 100.000 euro e uno show a Las Vegas. In Italia debutta nel 2009 e, dal 2015, vive la sua seconda vita in casa Sky tra Sky Uno e TV8.

Cielo • 21:20 • Way Down – Rapina alla Banca di Spagna. Heist‑movie di Jaume Balagueró (2021, 118’): un geniale studente di ingegneria e un carismatico mercante d’arte pianificano il colpo impossibile durante la finale dei Mondiali. Nel cast Freddie Highmore, Liam Cunningham, Famke Janssen, Astrid Bergès‑Frisbey e Sam Riley.

Champions e motori in volata: la notte Sky Sport

Sky Sport 1 • 20:00 • Champions League Show. Immagini, interviste e commenti della giornata di UEFA Champions League: il magazine che introduce (e racconta) i grandi match europei con analisi, bordocampo e voci dai protagonisti.

Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, UEFA Champions League. La massima competizione per club a livello europeo: 90 minuti ad alta intensità tra tattica, colpi da fuoriclasse e una regia che mette lo spettatore al centro del gioco.

Sky Sport Max • 20:30 • Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club di pallacanestro maschile: parquet d’élite, ritmi NBA e rivalità storiche in una regular season dal respiro continentale.

Sky Sport Max • 22:30 • GP Spagna: Gara 1. Appuntamento motori in notturna: prima manche del GP di Spagna con telecronaca e studio per leggere strategie e sorpassi decisivi.

Sky Sport Max • 23:00 • GP Spagna: Gara 2. Seconda manche del round spagnolo: sprint finale, classifiche aggiornate e tutte le immagini chiave per chiudere la serata a tutto gas.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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