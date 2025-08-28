Stasera in tv (28 agosto), gli europei di basket oscurano il ritorno televisivo di Alessandro Gassmann I programmi da vedere in tv giovedì 14 agosto 2025: su Rai 1 c'è Un professore, Rete 4 punta sul cinema internazionale con Troy, e Rai 2 e Rai 3 vanno di sport.

A cosa assisteremo questo giovedì 28 agosto 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle reti più importanti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata. Vediamo cosa aspettarsi.

Stasera in tv (28 agosto), cosa vedere: Un professore su Rai 1 e gli europei di basket su Rai 2

La serata di giovedì 28 agosto si presenta con una serata piena di alternative, costruita per accontentare tutti. Su Rai 1 va in onda Un professore, la fiction con Alessandro Gassmann che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico grazie a un protagonista carismatico e fuori dagli schemi. Le vicende di Dante Balestra, insegnante che affronta la vita cercando di fare il meglio per se e per i suoi ragazzi, si mescolano a quelle delle persone nella sua vita. La Rai però non punta solo sulla fiction. Su Rai 2 spazio infatti allo sport con gli Europei maschili di basket (Italia – Grecia) , una delle competizioni più attese dagli appassionati, dove le nazionali europee si giocano il tutto per tutto in incontri ad alta tensione.

A completare il quadro sportivo ci pensa Rai 3, che propone la Diamond League di altletica, il circuito internazionale che riunisce i migliori atleti del mondo. Una serata di gare che spaziano dalla velocità ai salti, con lo spettacolo dell’atletica che da sempre appassiona tutti.

Passando alle reti Mediaset, Canale 5 punta forte su Watson, la serie crime che mette finalmente al centro il celebre compagno di Sherlock Holmes, riadattandolo in chiave estremamente moderna ed attuale. Italia 1 resta fedele al suo pubblico con un film ad alta tensione, No Way Up – Senza via di uscita, dove l’azione non lascia respiro dopo un terribile incidente aereo. Rete 4, invece, preferisce affidarsi a un grande classico del cinema epico: Troy, con Brad Pitt nei panni di Achille. Un kolossal che non smette mai di affascinare.

E per chi ha voglia di altro cinema o serie internazionali, le proposte non finiscono certo qui: su Iris arriva il thriller Facile preda, sul canale 20 va in onda The Equalizer, su un’ex agente della CIA e madre di una figlia adolescente, mette a frutto il suo talento per aiutare chi non ha nessun altro a cui rivolgersi, mentre su La 5 troviamo Escandalo – Storia di un’ossessione. Questo giovedì sera di fine agosto mette quindi a disposizione un’offerta valida per tutti, bisognerà solo scegliere cosa guardare.

