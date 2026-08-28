Stasera in tv (28 agosto), Nuzzi riapre Quarto Grado, Morelli torna con Coliandro Cosa vedere stasera? Il documentario Hitler vs Churchill su La7 sfida la risata di Comedy Match sul Nove, mentre su Sky Sport 1 c’è la Serie C in prima serata.

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Se siete indecisi su cosa guardare stasera, ecco una guida agile ai programmi di venerdì 28 agosto 2026: tra inchieste, grandi film, serie cult e sport in diretta, la serata promette colpi di scena per tutti i gusti.

Rai, tra mito Battisti, il ritorno di Coliandro e il nuovo Lelouch: emozioni e azione

Rai 1 alle 21:30 propone Techetecheshow – Lucio Battisti, numero uno. Una serata-omaggio che ripercorre luoghi del cuore e trionfi in Hit Parade del cantautore, riportando in primo piano pagine di storia della musica italiana e le tappe dell’ascesa di un artista che ha ridisegnato il pop nel nostro Paese.

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Rai 2 alle 21:20 manda in onda L’ispettore Coliandro – Il ritorno. Torna il poliziotto più pasticcione e incorruttibile, creato dai Manetti Bros: testardo, goffo, irresistibilmente comico e sempre nei guai, ma capace di assicurare i colpevoli alla giustizia quasi "a sua insaputa". Con Giampaolo Morelli, Paolo Sassanelli, Giuseppe Solari e Veronika Logan.

Rai 3 alle 21:15 propone Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Nel nuovo film di Claude Lelouch, Lino abbandona una vita all’apparenza perfetta e, braccato, si reinventa tra vesti inattese: sacerdote senza abiti, regista hard e trombettista. Una serie di incontri singolari lo condurrà a scoprire il lato luminoso nascosto dietro ogni evento. Con Sandrine Bonnaire, Michel Boujenah, Kad Merad, Raphaël Mezrahi e Barbara Pravi.

Mediaset, cronaca nera e tensioni familiari: Nuzzi guida l’inchiesta, Serhat sfida il destino, la 51 torna in azione

Rete 4 alle 21:33 presenta Quarto grado. Il talk di VideoNews ideato da Siria Magri scava nei grandi casi di cronaca nera con servizi e confronto in studio, guidato da anni da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. In questi anni il programma ha messo al centro analisi forensi, testimonianze e una fitta rete di inviati, generando spin-off e una community attivissima. Un cult dell’inchiesta che ha fatto scuola nel racconto dei gialli italiani.

Canale 5 alle 21:21 propone la soap L’erede. A Urfa, lo storico scontro tra Yelduran e Kordagli si placa con un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Serhat, brillante chirurgo a Istanbul e designato "erede" della famiglia, rifiuta nozze e potere: l’incontro con Melek e un drammatico ricovero d’urgenza lo costringeranno però a scegliere tra cuore, onore e destino. Nel cast: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci, Mazlum Cimen.

Italia 1 alle 21:21 va con Chicago Fire (St. 14, Ep. 17). Alla Firehouse 51, una tragedia interna accende i contrasti tra il tenente Matthew Casey e l’esuberante Kelly Severide: frizioni che la squadra sa mettere da parte quando c’è da salvare vite. Con Jesse Spencer, Taylor Kinney, Eamonn Walker, David Eigenberg, Kara Killmer, Alberto Rosende e Hanako Greensmith.

La7 e Discovery, storia e risate: il confronto del secolo, la sfida dei comici e il risparmio estremo

La7 alle 21:15 propone il documentario Hitler vs Churchill: l’Aquila e il Leone. Un’analisi dei parallelismi tra le carriere di Adolf Hitler e Winston Churchill, tra rivalità personale, scelte strategiche e impatto sul corso del Novecento. Due leader, due simboli opposti, un duello che ha plasmato gli equilibri mondiali.

Nove alle 21:30 accende Comedy Match. Due squadre di professionisti dell’umorismo si sfidano a colpi di improvvisazione, battute lampo e giochi comici: ritmo, fantasia e "colpi di genio" per uno show che ribalta le regole round dopo round.

Real Time alle 21:40 trasmette Malati di risparmio Brasile. Docureality che racconta le strategie più estreme per tagliare le spese quotidiane: abitudini eccentriche e soluzioni ingegnose mostrano fin dove ci si può spingere pur di risparmiare.

Intrattenimento Sky, dalla commedia di Zalone ai matrimoni senza sconti: risate, gare e azione

Sky Cinema 1 alle 21:15 propone Cado dalle nubi. Checco sogna la musica e lascia il Sud per Milano: tra provini, un amore complicato con Marika e l’ostacolo di un futuro suocero molto intransigente, troverà la sua strada con ironia e canzoni. Con Checco Zalone, Dino Abbrescia, Giulia Michelini, Raul Cremona. Regia di Gennaro Nunziante.

Sky Uno alle 21:15 va con Quattro matrimoni. Quattro spose si giudicano a vicenda su abito, cerimonia e ricevimento: strategie, colpi di scena e critiche senza sconti per aggiudicarsi l’ambito premio e il titolo di "sposa migliore".

TV8 alle 21:40 presenta Pechino Express. Una gara a coppie di personaggi noti lungo un percorso in terre lontane: solo zaini e pochi spiccioli per affrontare sfide, culture e incontri in un’avventura ad alto tasso di resistenza.

Cielo alle 21:20 propone Chaos. Durante una rapina a Seattle con ostaggi, il capo-banda Lorenz pretende di trattare con il detective Conners, sospeso per un vecchio caso finito male. Tra piste false e fughe millimetriche, Conners e la recluta Dekker inseguono una gang che sembra sempre un passo avanti. Con Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes e Henry Czerny.

Sky Sport, tra giovani promesse e Bundesliga: serata di grande calcio

Sky Sport 1 alle 21:00 offre Calcio, Serie C. Vetrina sulle partite della terza serie italiana: ritmo, agonismo e talenti in rampa di lancio in una categoria che sorprende per intensità e storie.

Sky Sport Max alle 20:30 trasmette Calcio, Bundesliga. Appuntamento con la massima serie tedesca: tattiche ad alto pressing, stadi caldissimi e un campionato che coniuga giovani profili e top player affermati.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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