Stasera in tv (27 settembre): Fazio Fazio riappare sul Nove (e commuove), Ornella Muti su Rai 1 prima di Ballando con le stelle Cosa vedere stasera in tv? Tra sport e intrattenimento: Nations League su Sky Sport 1 contro il ciclismo Mondiali su Rai 2, mentre su Nove l’omaggio a Ornella Vanoni accende la musica.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 27 settembre 2026: una domenica ricchissima tra cinema, inchieste, sport live e show musicali che sapranno conquistarvi fino a tardi.

Rai: risate d’altare, iride a pedali e inchieste che pungono

Rai 1 — 21:30 — Lo sposo indeciso. Regia di Giorgio Amato (2023, 98’). Con Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Francesco Pannofino, Ornella Muti, Claudia Gerini. Gianni e Samanta vogliono sposarsi nonostante le differenze, ma il giorno delle nozze una serie di imprevisti "maledetti" mette alla prova amore e pazienza. Commedia degli equivoci che diverte giocando con riti, famiglie e superstizioni. Nel cast anche Ornella Muti, che a partire da sabato prossimo sarà protagonista su Rai 1 nel cast di Ballando con le stelle

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Rai 2 — 21:00 — Ciclismo, Mondiali su strada Montreal 2026: Prova in linea (Élite Uomini). Notte iridata per gli uomini élite: resistenza, attacchi e finale al cardiopalma su un tracciato che premia tattica e gambe pesanti. L’appuntamento clou della settimana per gli appassionati di due ruote, con l’Italia a caccia del colpo grosso.

Rai 3 — 20:30 — Presa diretta. Dal 2009 il magazine di Riccardo Iacona (con Maria Cristina De Ritis tra gli autori) indaga politica, sanità, clima, conti pubblici e giustizia con reportage sul campo e molteplici punti di vista. Un racconto civile che cerca soluzioni, premiato anche con il Vincenzo Padula 2013 a Iacona. Stasera, come sempre, fatti, storie e domande scomode per capire davvero "lo stato delle cose".

Mediaset: biografia che emoziona, Giordano all’attacco e Le Iene riaprono i dossier

Rete 4 — 21:33 — Fuori dal coro. Il talk di Mario Giordano, nato nel 2018, torna in prima serata con il suo stile diretto: politica, economia e cronaca con servizi, ospiti e le celebri "scenografie" in studio per rendere chiari i temi caldi della settimana. Si tratta della prima puntata dell’edizione 2026/2027 (QUI la nostra intervista a Mario Giordano)

Canale 5 — 21:20 — Il mio nome è Carlo. Regia di Giacomo Campiotti (2026, 90’). Con Samuele Carrino, Lucia Mascino, Brayan Palliyagoda, Flavio Parenti, Nicky Passarella. Dall’infanzia all’impegno nel volontariato, fino alla malattia: la vita di Carlo Acutis, "primo santo millennial", tra fede semplice e tecnologia usata per testimoniare (il catalogo dei miracoli eucaristici divenuto mostra itinerante). Un racconto che tocca amicizia, carità e speranza.

Italia 1 — 21:13 — Le Iene presentano: Inside. Speciale d’inchiesta che torna su casi già affrontati con elementi inediti e verifiche sul campo. Al centro della puntata di stasera, il caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. Nel corso della puntata, Gaston Zama incontra anche Louis Dassilva, il vicino di casa di Pierina, rimasto in carcere 694 giorni e poi scagionato in primo grado dall’accusa di averla uccisa. Lo speciale torna sulla vicenda dell’omicidio, ripercorrendo i principali elementi raccolti durante le indagini e portando alla luce nuovi dettagli, con l’obiettivo di ricostruire quanto accaduto e fare ulteriore chiarezza sul caso.

La7 e Discovery: linee calde sull’attualità, omaggio a una diva e matrimoni al buio

La7 — 20:35 — In onda. Dopo il Tg La7, il punto sui temi politici e d’attualità in diretta: analisi, confronto e lettura critica della giornata, con sguardo sui fatti che dividono il Paese.

Nove — 21:30 — Ornella senza fine. In attesa della ripartenza della nuova stagione di Che tempo che fa, Nove ripropone la serata speciale per celebrare Ornella Vanoni: canzoni intramontabili, amici sul palco e un omaggio elegante a una carriera leggendaria. Un viaggio nel suo repertorio, tra classe e ironia. Si tratta della replica della puntata trasmessa sul Nove lo scorso 18 gennaio 2026, quando Fazio omaggiò la iconica cantante milanese, scomparsa due mesi prima, con una serata indinenticabile.

Real Time — 20:35 — Matrimonio a prima vista Italia. Regia di Marco Manes. L’esperimento sociale che unisce tre coppie di sconosciuti all’altare: selezione con test psicologici e sessuologici, luna di miele e tre settimane di convivenza prima della scelta. In campo sociologo, sessuologa e life coach per misurare compatibilità e resilienza di coppia.

Intrattenimento Sky: botte da orbi, ispezioni a 5 stelle, derby del Nord Europa e un Kurosawa in guerra

Sky Cinema 1 — 21:15 — Road House. Regia di Doug Liman (2024, 114’). Con Jake Gyllenhaal, Daniela Melchior, Conor McGregor, Billy Magnussen. Ex lottatore MMA diventa buttafuori nelle Florida Keys e finisce nel mirino del crimine locale: remake muscolare del cult dell’89, tra risse coreografate e adrenalina notturna.

Sky Uno — 21:15 — Bruno Barbieri – 4 hotel. Dal check-in alla colazione: quattro albergatori si giudicano su location, servizi, camere, prezzi (e breakfast). Barbieri passa al setaccio topper, cuscini, bagni e minibar; voti segreti e verdetto finale con 5.000 € per il vincitore da reinvestire nella struttura.

TV8 — 20:35 — Calcio, UEFA Nations League – Lega A (2a giornata, Gruppo 4): Norvegia-Portogallo. Dall’Ullevaal Stadion di Oslo: sfida ad alta intensità tra Haaland e CR7 generation, con punti pesanti per il gruppo 4. Pressing, verticalità e colpi da campioni.

Cielo — 21:20 — Moglie di una spia. Regia di Kiyoshi Kurosawa (2020, 116’). Con Yū Aoi, Issey Takahashi, Masahiro Higashide. Anni di guerra: Yusaku, testimone di un orrore in Manciuria, decide di rivelare tutto. Accusato di tradimento, trova nella moglie Satoko un’alleata pronta a sfidare destino e convenzioni. Melodramma storico teso e raffinato.

Sky Sport 1 — 20:45 — Calcio, UEFA Nations League. La seconda competizione UEFA per Nazionali: serata di grandi match e aggiornamenti continui. Per chi vuole vivere il quadro completo della notte europea.

Sky Sport Max — 20:30 — Calcio, Serie C. Il calcio dei territori tra rivalità storiche e giovani in vetrina: studi, collegamenti e match live della terza serie italiana.

Sky Sport Max — 22:30 — Vela, Highlights America’s Cup. Il meglio delle regate: strategia, vento e tecnologia al servizio della Coppa più antica del mondo. Sintesi serrata con le manovre chiave.

Sky Sport Max — 23:00 — The Boat Show. Prove in mare, storie e grandi eventi della nautica: dai motoscafi alla vela, un magazine che unisce tecnica e passione per chi ama vivere l’acqua da protagonista.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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