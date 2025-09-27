Stasera in tv (27 settembre), Milly Carlucci contro Maria De Filippi, inizia la sfida tra regine Da Ballando con le stelle a Tu si que vales, ma anche L'Ere glaciale su Italia 1 e il basket di Virtus Bologna–Olimpia Milano su Cielo: cosa vedere stasera

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, sabato 27 settembre 2025.

Milly Carlucci torna al sabato: debutto di Ballando, giallo su Rai 2 e divulgazione con Mario Tozzi

Su Rai 1 alle 20:35 c’è Ballando con le stelle (QUI le anticipazioni): personaggi famosi, in coppia con i maestri di danza sportiva, si sfidano settimana dopo settimana fino alla finale che incoronerà la coppia regina. La nuova edizione (20esimo anno) promette 13 puntate, una giuria confermata e un cast di volti molto popolari, con curiosità anche sul fronte degli ospiti speciali. Un appuntamento cardine del sabato sera, condotto da Milly Carlucci, che apre ufficialmente la stagione 2025.

Su Rai 2 alle 21:20 va in onda Omicidi a Mystery Island: giallo (2023, 84’) con Elizabeth Henstridge, Charlie Weber e Kezia Burrows. La dottoressa Emilia Priestly sceglie una vacanza in un esclusivo resort che offre esperienze immersive a tema mistero: il gioco si trasforma in realtà quando il fondatore dell’isola viene assassinato e il caso travolge gli ospiti.

Su Rai 3 alle 21:20 torna Sapiens – Un solo pianeta: Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, guida un viaggio che interroga l’uomo, la natura e lo spazio con un percorso rigoroso e accessibile. Otto puntate tra fiumi dimenticati, evoluzione dell’Homo sapiens, Luna e Terra vista dalla Luna, terremoti, città del passato e del futuro, Mediterraneo, Leonardo e il metodo scientifico, strade fisiche e immateriali che collegano mondi diversi.

Paolo Bonolis accende Tu Si Que Vales; Cage e Kidman con Schumacher; animazione cult su Italia 1

Su Rete 4 alle 21:33 arriva Trespass (2011, 85’), thriller diretto da Joel Schumacher: una coppia dell’alta società si ritrova ostaggio in casa propria, in una notte di violenza e ricatti. Nel cast Nicolas Cage e Nicole Kidman.

Su Canale 5 alle 21:40 parte Tu Si Que Vales (durata 180’): al via la 12esima stagione del talent che mette alla prova performer di ogni disciplina davanti a una giuria popolare e a quella tecnica. In giuria Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, con la new entry Paolo Bonolis in sostituzione di Gerry Scotti. Cinque consensi portano direttamente in finale; tre o quattro valgono il ripescaggio. La puntata è visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Su Italia 1 alle 21:26 si torna ai classici con L’era glaciale (2001, 81’), film d’animazione diretto da Chris Wedge: l’epico e spassoso viaggio della strampalata carovana preistorica che ha reso iconici Sid, Manny e Diego.

Confronto serrato su Nove, casi clinici estremi su Real Time

Su Nove alle 21:30 c’è Accordi e disaccordi: un tema, due ospiti con posizioni opposte e un’ora di confronto per sostenere e confutare tesi su politica, società e attualità. Formato asciutto, dialogo diretto e ritmo da arena d’opinione.

Su Real Time alle 21:30 prosegue Dottor Hekim – Medico geniale (S1, ep. 8): Ates è un esperto in malattie infettive e nefrologia con approccio anticonformista, spesso in rotta con regole e protocolli. Il suo team compete per conquistare la sua fiducia affrontando diagnosi difficili e scelte al limite. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay.

Cinema inedito e cult, talent e cucina: la notte "Intrattenimento Sky" corre tra Sky Cinema, Sky Uno, TV8 e Cielo

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Io sono la fine del mondo (2025, 96’), commedia di Gennaro Nunziante con Angelo Duro, Giorgio Colangeli, Simone Montedoro, Matilde Piana, Marilù Pipitone. Angelo è un autista notturno che raccoglie adolescenti all’uscita delle discoteche; una telefonata della sorella lo riporta dai genitori con un piano di "resa dei conti" sulle regole subite da bambino.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 il war-movie premio Oscar The Hurt Locker (2009, 131’) di Kathryn Bigelow: una squadra EOD dell’esercito USA opera nel disinnesco di ordigni in Iraq, tra stress estremo e etica del rischio. Nel cast anche Jeremy Renner ed Evangeline Lilly, con Ralph Fiennes, Guy Pearce, Anthony Mackie.

Su Sky Uno alle 21:15 continua X Factor Italia (stagione 19, episodio 3): tra Audition, Bootcamp, Last Call e Live Show, nuovi talenti cercano la firma stilistica che conquisti giudici e pubblico.

Su TV8 alle 21:15 torna Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro ristoratori della stessa area si ospitano e si valutano su location, servizio, menù, prezzo e una categoria "special". Dalla prima del 2015, lo show ha introdotto bonus e categorie dedicate ai prodotti del territorio; in palio 5.000 euro da reinvestire nel locale.

Su Cielo alle 20:45 palla a due per Basket Maschile, Supercoppa – Semifinali: Virtus Bologna–Olimpia Milano: la sfida di cartello mette faccia a faccia due corazzate della palla a spicchi italiana. A seguire, su Cielo alle 22:45, Studio Basket Supercoppa con analisi, interviste e highlights del post-gara.

Serie A live, Premier e highlights: la notte "Sky Sport" tra dirette e sintesi

Su Sky Sport 1 alle 20:45 appuntamento con Calcio, Serie A: il campionato italiano in diretta con studio, collegamenti e aggiornamenti dal campo per vivere la serata di calcio minuto per minuto.

Su Sky Sport Max alle 20:45 va in onda Highlights Calcio Internazionale: gol e sintesi dai principali campionati europei, con focus e racconti per orientarsi tra i top match della settimana.

Su Sky Sport Max alle 21:00 ecco Calcio, Premier League: big match con analisi del momento delle squadre, incroci di alta classifica e lavagna tattica per interpretare scelte e sistemi di gioco del campionato inglese.

