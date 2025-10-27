Stasera in tv (27 ottobre), ultima chiamata per Simona Ventura: rischia la chiusura I programmi in onda stasera, lunedì 27 ottobre 2025, in TV: il GF potrebbe essere all'ultima spiaggia. Blanca lo mette alle strette, come Giletti e la Gialappa

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, lunedì 27 ottobre 2025.

Giannetta in giallo, Mammucari on the road, Giletti riapre il caso

Rai 1, 21:30 — Blanca. La fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon torna con l’episodio "Paura del buio": Blanca viene aggredita al Museo del Buio e deve fermarsi, affrontando i propri demoni mentre l’ispettore Liguori indaga con Bacigalupo. Intanto Domenico è sempre più presente con sviluppi sul mistero del bambino scomparso. Un poliziesco che alterna tensione, sentimenti sospesi e crescita personale.

Rai 2, 21:20 — Lo spaesato. Teo Mammucari porta in scena uno show comico nato dai viaggi tra borghi e teatri storici: interviste, incontri, aneddoti e storie locali diventano la materia di una grande commedia popolare "on the road", con ritmo, improvvisazione e sapori d’Italia.

Rai 3, 21:20 — Lo stato delle cose. Massimo Giletti conduce il suo talk d’inchiesta che "spiega il perché delle cose". Focus su cronaca e attualità, con approfondimenti sul delitto di Garlasco e le ultime piste giudiziarie, testimonianze, documenti e confronto serrato in studio per ricomporre un mosaico complesso.

Porro all’attacco, Ventura accende il reality, Cruise in caccia

Rete 4, 21:33 — Quarta Repubblica. Il talk politico curato da Videonews e condotto da Nicola Porro alterna reportage, collegamenti, dibattiti e la rubrica "Il processo" per analizzare politica, economia e società con ospiti trasversali e un taglio da rotocalco d’attualità.

Canale 5, 21:20 — Grande Fratello. Il reality basato sul format Big Brother torna in diretta con Simona Ventura al timone. Nella Casa, nomination, televoti e faccia a faccia rimescolano le alleanze. Tra rientri, sorprese e possibili "televoti flash", la serata promette scosse di gioco e nuove fratture, mentre si accendono i contrasti personali e le strategie di sopravvivenza televisiva. Per la conduttrice la puntata di stasera è particolarmente delicata, visti gli ascolti calanti delle ultime dirette e le voci su una possibile chiusura anticipata dello show.

Italia 1, 21:25 — Jack Reacher – Punto di non ritorno (2016, regia di Edward Zwick; 118’). Tom Cruise torna nei panni dell’ex investigatore militare che deve difendere un maggiore dell’esercito ingiustamente accusato di spionaggio. Per provare l’innocenza della vittima e smascherare la cospirazione, Reacher scava tra depistaggi, complotti e azione ad alta tensione. Nel cast anche Cobie Smulders, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Aldis Hodge.

Augias interroga il presente, Panella premia l’italianità, amori e vendette in Anatolia

La7, 21:15 — La torre di Babele. Corrado Augias tesse un dialogo divulgativo tra storia e cronaca: libri, servizi, ospiti e riflessioni per "capire il perché delle cose", con grandi temi che collegano passato e presente.

Nove, 21:30 — Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella viaggia tra le capitali del mondo per scovare la migliore cucina italiana all’estero: tre ristoranti, prove su piatti iconici, atmosfera e autenticità per decretare il migliore, tra sapori e identità tricolori.

Real Time, 21:35 — Hercai – Amore e vendetta (S3, Ep. 26). A Midyat, la giovane Reyyan, cresciuta in una potente famiglia che non l’ha mai davvero accettata, incrocia il destino di Miran, erede degli Aslanbey, in cerca di vendetta per l’omicidio dei genitori. Tra onore, segreti di sangue e passioni proibite, il melodramma turco racconta il peso delle tradizioni e il prezzo dei sentimenti.

Ron Howard alle Galápagos, Bellocchio sull’anti-mafia, la Gialappa’s raddoppia

Sky Cinema 1, 21:15 — Eden (2025, regia di Ron Howard; 129’). Un gruppo di anime in fuga dalla propria vita approda alle isole Galápagos per ricominciare da capo: l’utopia diventa un thriller psicologico tra natura estrema e scelte radicali. Con Jude Law, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Ana de Armas, Daniel Brühl.

Sky Cinema 2, 21:15 — Il traditore (2019, regia di Marco Bellocchio; 135’). La storia di Tommaso Buscetta: dal Brasile al maxiprocesso, l’uomo che scelse di collaborare con la giustizia contro Cosa Nostra, tra amicizia con Falcone, vendette e accuse. Con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fabrizio Ferracane.

Sky Uno, 21:30 — GialappaShow. Il ritorno del programma della Gialappa’s Band con il Mago Forest: parodie, sketch e commenti al costume televisivo, tra imitazioni e ospiti a sorpresa, per una satira corrosiva e immediata.

TV8, 21:35 — GialappaShow. Versione in chiaro del varietà: stesso spirito irriverente, grande cast comico e performance musicali, per una seconda finestra che moltiplica gag e tormentoni.

Cielo, 21:20 — The last witch hunter: L’ultimo cacciatore di streghe (2015, regia di Breck Eisner; 90’). Fantasy-action con Vin Diesel: un cacciatore immortale fronteggia una minaccia antica scatenata nel cuore di New York. Nel cast Michael Caine, Rose Leslie, Elijah Wood, Isaach De Bankolé.

Calcio in notturna e imprese outdoor: la maratona di Sky Sport

Sky Sport Max, 20:30 — Calcio, Serie C. Appuntamento con la terza serie del calcio italiano: anticipo serale con telecronaca, analisi e aggiornamenti live su un turno ricco di incroci salvezza e zona alta. Il "multi-calcio" di palinsesto accompagna verso la prima serata con finestre e rubriche dedicate.

Sky Sport Max, 22:30 — Icarus Ultra. Storie, sfide e imprese dagli sport outdoor: dopo 15 anni "alla ricerca del limite", il magazine si spinge oltre tra avventura, esplorazione, atleti estremi e curiosità di disciplina raccontate con immagini spettacolari.

