X Factor, una novità assoluta per la semifinale: cosa cantano i 6 artisti ancora in gara Cosa vedere in TV stasera, giovedì 27 novembre 2025: la semifinale di X Factor con una grande orchestra dal vivo. Gassmann sfida Gerry Scotti e Samira Lui

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 27 novembre 2025: una prima serata piena di sfide tra grandi volti tv, cinema d’azione e calcio europeo in chiaro.

Alessandro Gassmann torna in cattedra, Milo Infante indaga, Geppi Cucciari fa show

Rai 1 — 21:30 — Un professore. Terza stagione per la fiction con il carismatico Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassmann: la 5ªB corre verso la maturità tra dilemmi filosofici e nodi privati che tornano a galla, mentre il rapporto con Anita (la splendida Claudia Pandolfi) attraversa una crisi profonda. Nel cast tornano anche Nicolas Maupas e Paolo Conticini. Gli episodi sono disponibili anche su RaiPlay in diretta e on demand.

Rai 2 — 21:20 — Ore 14 Sera. L’edizione in prima serata del programma di attualità guidato da Milo Infante scava nei casi di cronaca più discussi, con focus sul Delitto di Garlasco: nuova relazione Bpa, dinamiche ribaltate e il tema delle impronte e dei reperti tornano al centro del confronto in studio con ospiti, inchieste e ricostruzioni.

Rai 3 — 21:20 — Splendida Cornice. Geppi Cucciari orchestra uno spettacolo che mescola divulgazione pop e leggerezza: band in studio, racconti del professor Maggi e di Roberto Mercadini, ospiti e riflessioni sul presente. Nato nel 2023 e prodotto da Rai Cultura con Itv Movie, il format ha fidelizzato il pubblico grazie a ritmo, ironia e a un linguaggio "caldo" e accessibile.

Del Debbio all’attacco, Gerry Scotti chiama i campioni, Bruce Willis ad alta tensione

Rete 4 — 21:33 — Dritto e rovescio. Il talk politico di Paolo Del Debbio (Videonews) alterna interviste, collegamenti e dibattiti serrati su politica, economia e società. Un’arena schietta, con un parterre trasversale di giornalisti e opinionisti, nel solco del prime time di approfondimento della rete.

Canale 5 — 21:20 — La ruota dei campioni. Serata speciale in prime time per il game dei record con Gerry Scotti: sul palco i campioni più forti della stagione per un torneo ad alta tensione, con ruote "ricchissime" e una Ruota delle Meraviglie potenziata fino a 300.000 euro in gettoni d’oro. Ritmo, prove e l’ironia dello "zio Gerry" confermano il rilancio in grande stile dello storico quiz.

Italia 1 — 21:25 — Die Hard – Un buon giorno per morire (2013, 99’). Regia di John Moore. Bruce Willis torna nei panni di John McClane in un’azione esplosiva girata a Mosca, tra inseguimenti e complotti internazionali. Nel cast Sebastian Koch, Jai Courtney e Mary Elizabeth Winstead. Con il leggendario Bruce Willis in primo piano, la saga corre sull’adrenalina più pura.

Formigli tra inchieste e scontri, dating‑comedy live sul Nove, casi di pelle su Real Time

La7 — 21:15 — PiazzaPulita. Corrado Formigli guida l’approfondimento su attualità e politica nato nel 2011: interviste, reportage e inchieste, con rubriche come "Piazzaselvaggia" di Selvaggia Lucarelli e i racconti di Stefano Massini. Un’arena che non teme il contraddittorio, tra numeri, storie e analisi.

Nove — 21:30 — Save the dating – Amori in corso. Il duo Marta e Gianluca trasforma il teatro in un gioco sentimentale live: stand‑up, sfide e interazione con il pubblico per "accendere" coppie spontanee e testarerne la compatibilità. Un formato originale che fonde comicità e dating.

Real Time — 21:30 — SOS acne. La dottoressa Ines Mordente affronta casi complessi di pelle: non solo acne, ma anche cisti, lipomi e macchie. Tra diagnosi, percorsi terapeutici ed empatia, il docureality mostra passo dopo passo risultati e consapevolezze dei pazienti.

Ocean’s 8 guida la notte, X Factor accende i Live, su TV8 l’Europa League

Sky Cinema 1 — 21:15 — Ocean’s 8 (2018, 110’). Regia di Gary Ross. Dopo il carcere, Debbie Ocean mette in piedi un piano perfetto per rubare una collana di diamanti durante il Met Gala: un colpo di classe con squadra al femminile. Nel cast Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter e Sarah Paulson.

Sky Cinema 2 — 21:15 — Una vita in fuga (2021, 107’). Regia di Sean Penn. Jennifer cresce ammirando il padre John, anticonformista e imprevedibile; quando scopre che è un ladro, la resa dei conti diventa inevitabile. Nel cast Dylan Penn, Josh Brolin e Sean Penn.

Sky Uno — 21:15 — X Factor Italia (St. 19, Ep. 12). È tempo di semifinale nel talent musicale: sei artisti ancora in gara e a caccia della finale del 4 dicembre a Napoli. Per loro due manche e altrettante eliminazioni in una serata inedita con una grande orchestra dal vivo. Nel primo round: Viva La Vida dei Coldplay per eroCaddeo, A Te di Jovanotti per tellynonpiangere, All I Ask di Adele per PierC, Anna e Marco di Lucio Dalla per TOMASI, I pirati a Palermu di Otello Profazio per DELIA e Decode dei Paramore per rob. A seguire – ma solo per i "superstiti" – Vedrai, vedrai di Luigi Tenco per eroCaddeo, Niente Panico di Ghali per tellynonpiangere, Bohemian Rhapsody dei Queen per PierC, Story of My Life dei One Direction per TOMASI, Sei bellissima di Loredana Bertè per DELIA e Happier Than Ever di Billie Eilish per rob. Superospite musicale Irama, pronto per il concerto a San Siro di giugno 2026.

TV8 — 20:30 — Europa e Conference League Prepartita. Studio, collegamenti e formazioni per entrare nel clima dell’Europa League e della Conference, tra interviste e ultime dai campi.

TV8 — 21:00 — Calcio, UEFA Europa League – 5a giornata: Rangers-Braga (2025). Diretta da Glasgow: i padroni di casa, fanalino di coda, provano il colpo contro un Braga lanciatissimo (10 punti in 4 gare). Una notte in cui i dettagli possono cambiare il girone.

Cielo — 21:20 — Ruslan – Guidato per uccidere (2009, 98’). Regia di Jeff King. Un ex mafioso diventato scrittore (Steven Seagal) è costretto a tornare alla violenza per proteggere la figlia e vendicare la moglie assassinata. Action cupo e senza sconti, con il carisma di Steven Seagal.

Europa League non‑stop: studio, dirette e gol su Sky Sport 1 e Sky Sport Max

Sky Sport 1 — 20:45 — Prepartita UEFA Europa e Conference League. Antipasto di giornata con analisi, ospiti e collegamenti dagli stadi: il quadro completo prima del fischio d’inizio.

Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, UEFA Europa League. In campo la seconda competizione europea per club con la classica copertura multicanale di Sky: cronache, aggiornamenti e finestre dalle partite in corso.

Sky Sport 1 — 23:00 — Postpartita UEFA Europa e Conference League. Interviste, highlights e analisi a caldo: numeri, grafici e voci dei protagonisti per tirare le somme della serata europea.

Sky Sport Max — 20:45 — Highlights Calcio. Le azioni più spettacolari del panorama internazionale, con ritmo e montaggi serrati per entrare nella notte di coppa con le immagini chiave.

Sky Sport Max — 21:00 — Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League. La panoramica in tempo reale su tutti i campi: gol, risultati e cambi di punteggio senza perdere un istante della quinta giornata.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

