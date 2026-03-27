Ilary Blasi è già all'ultima occasione: stasera si gioca tutto Questa sera, venerdì 27 marzo 2026, torna il GF Vip e deve risollevare gli ascolti stagnanti. Ma non sarà facile contro la Clerici e The Voice e la satira

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 27 marzo 2026: una selezione ricchissima tra talent, satira, cronaca nera, grandi film e motori, pensata per tutti i gusti.

Clerici alle Blind, il giallo ai Tropici e Clooney alla conquista dell’Olimpo: la serata Rai

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda The Voice Generations. Lo spin-off del talent riporta sul palco gruppi legati da sangue, amicizia o lavoro, giudicati da Loredana Bertè, Arisa, Nek, e dalla coppia Clementino e Rocco Hunt, con la guida di Antonella Clerici. Blind Auditions, Super Blocco e il decisivo "Cut" scandiscono una corsa al cuore del pubblico tra emozioni, storie di famiglia e voci capaci di sorprendere.

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Su Rai 2 alle 21:20 tocca a Delitti in Paradiso. Il detective di Scotland Yard Richard Poole viene spedito sull’isola di Saint Marie per indagare sull’omicidio di un collega: quintessenza dell’inglese impettito, dovrà fare i conti con ritmi tropicali e una squadra tutta da assemblare, in un giallo brillante che gioca con paesaggi da cartolina e indagini classiche.

Su Rai 3 alle 21:20 arriva Erano ragazzi in barca (2023), film diretto da George Clooney: Seattle, 1936. Joe Rantz, studente operaio in difficoltà, tenta la scalata nel canottaggio universitario sotto la guida del coach Al Ulbrickson. Allenamenti durissimi, selezione spietata e il sogno delle Olimpiadi come traguardo possibile. Un racconto di sacrificio e rinascita tratto dal romanzo di Daniel James Brown.

Nuzzi riapre i dossier, Ilary Blasi accende la Casa e Gal Gadot torna eroina: la notte Mediaset

Su Rete 4 alle 21:33 torna Quarto Grado. Il talk investigativo di VideoNews ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero mette al centro i grandi casi di cronaca: inchieste, ricostruzioni e un parterre di esperti (criminologi, psichiatri, forze scientifiche) per un appuntamento cardine dell’approfondimento, tra studio e inviati sul campo.

Su Canale 5 alle 21:20 è serata Grande Fratello Vip. Il reality targato Endemol Shine Italy – condotto da Ilary Blasi – mette in scena nomination, televoti e strategie, con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli a scandire commenti e contrasti. Tra tensioni, prime alleanze e colpi di scena, la Casa si prepara a un nuovo verdetto del pubblico. Ma c’è da fare risalire gli ascolti stagnanti, altrimenti il rischio di chiusura anticipata non è escluso.

Su Italia 1 alle 21:27 arriva Wonder Woman 1984 (2020), diretto da Patty Jenkins (151’). Diana Prince affronta i nuovi nemici Cheetah e Max Lord, con il ritorno di Steve Trevor. Nel cast Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal e Robin Wright. Azione, mito e speranza per un capitolo ambientato negli sfavillanti Anni ’80.

Zoro racconta il Paese, Crozza punge e Real Time tra case e ossessioni: La7 e Discovery in primo piano

Su La7 alle 21:15 va in onda Propaganda Live. Il talk di Diego Bianchi "Zoro", prodotto da Fandango, eredita lo spirito di Gazebo: reportage d’attualità, satira con Makkox, rassegne tra tweet e meme, interventi di giornalisti e una band dal vivo per tre ore che fondono politica, costume e racconto del Paese.

Su Nove alle 21:30 torna Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza porta in scena il suo one-man show: imitazioni e parodie dei protagonisti della politica e della tv, repertorio in continua evoluzione e nuovi personaggi che si affiancano ai grandi "classici" della sua satira, tra risate e stoccate feroci.

Su Real Time alle 20:40 Casa a prima vista apre l’access: docu-reality (dal 2023) che mette tre agenti in gara tra Roma e Milano per trovare la casa giusta al cliente di puntata. Storia, regole e protagonisti (tra cui la milanese Ida Di Filippo) raccontano il mercato reale, tra richieste, budget e scelte "di cuore".

Su Real Time alle 21:45 segue Malati di pulito: una serie che fotografa i disturbi ossessivo-compulsivi legati alla pulizia, senza indugiare nell’angoscia. C’è chi ha trasformato la propria "mania" in impresa, come Linda Dykes, a capo di una ditta composta da pulitori compulsivi: quando l’ossessione diventa lavoro di squadra.

Nicolas Cage al volante dell’incubo, Barbieri ispeziona gli hotel, Bastianich cerca il "piatto che resta"

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva Sympathy for the Devil (2023, 90’). Un uomo, sotto la minaccia di una pistola, è costretto a guidare per un misterioso passeggero: un gioco al massacro dove nulla è come sembra. Con Nicolas Cage e Joel Kinnaman, tensione e colpi di scena in corsa.

Su Sky Uno alle 21:15 tocca a Bruno Barbieri – 4 hotel: lo spin-off di "4 ristoranti" mette in gara quattro albergatori della stessa area. Check-in, notte in struttura, le ispezioni rituali di Bruno Barbieri (materasso, topper, cuscini, bagno, minibar) e le pagelle su location, servizi, camere, prezzi (e, dalle ultime edizioni, colazione). Confronto finale, verdetto e 5.000 euro al vincitore per reinvestire nell’attività.

Su TV8 alle 21:05 ecco Foodish: Joe Bastianich e l’ospite di puntata selezionano "il piatto che resta", l’unico capace di imprimersi nella memoria. Sperimentazione e storytelling per eleggere la creazione più memorabile.

Su Cielo alle 21:20 il film Devil’s Knot – Fino a prova contraria (2013, 114’): un dramma giudiziario ispirato a fatti reali che indaga su un triplice omicidio e sui limiti della verità processuale. Nel cast anche Colin Firth.

MotoGP in prima serata e Padel di livello mondiale: dalla griglia al Paddock, poi Talent Time

Su Sky Sport 1 alle 20:55 appuntamento con Motociclismo, MotoGP: gli eventi del campionato MotoGP, la vetrina regina del motomondiale, tra collegamenti, analisi in pista e il racconto dei protagonisti.

Su Sky Sport 1 alle 22:15 prosegue il racconto con MotoGP Paddock Live Show: highlights, temi del giorno e approfondimenti direttamente dal paddock per rivivere tutto il meglio della giornata in pista.

Su Sky Sport 1 alle 22:45 chiude la serata MotoGP Talent time: focus conclusivo sui talenti e sui nomi che fanno parlare di sé, con analisi dedicate ai protagonisti più attesi.

Su Sky Sport Max alle 21:00 va in scena il Premier Padel Tour: il nuovo circuito della Federazione Internazionale Padel (10 tappe tra marzo e novembre) con eventi 1000, Grand Slam e World Championship. Tecnica, ritmo e colpi spettacolari per uno show in costante ascesa.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ore 14 Rai 2 21:30

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