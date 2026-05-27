Stasera in tv: Montalbano di Luca Zingaretti sfida la comicità di Brignano Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: su Rai 3 l’inchiesta di Chi l’ha visto?, cucina con Foodish su Sky Uno e comicità su Nove con Enricomincio da me.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, mercoledì 27 maggio 2026.

Zingaretti riapre il caso Montalbano, poi emozioni e cronaca: Rai tra giallo, ragazzi e inchieste

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Il commissario Montalbano – La pista di sabbia (2008, 100’, regia di Alberto Sironi). La fiction con Luca Zingaretti, affiancato da Cesare Bocci e Angelo Russo, torna in prima serata con un’indagine che parte da un enigma in spiaggia e porta Montalbano a incrociare piste torbide, tra mafia, corse clandestine e vecchi rancori. La saga tratta dai romanzi di Andrea Camilleri resta un pilastro della prima serata Rai, capace di coniugare giallo, umanità e paesaggi di Vigata.

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Su Rai 2 alle 21:20 c’è Mare fuori (2023), serie ambientata nell’IPM di Napoli: amicizie, colpe e desiderio di riscatto si intrecciano tra corridoi e cortili, con uno sguardo crudo e insieme empatico sui ragazzi. Nel cast spiccano Carmine Recano, Carolina Crescentini e Valentina Romani, tra i volti più amati dal pubblico. Un racconto corale che alterna tensione, sentimento e seconde possibilità.

Su Rai 3 alle 21:15 appuntamento con Chi l’ha visto?. Nato nel 1989, il programma ha fatto scuola sul fronte delle persone scomparse e dei grandi casi irrisolti, tra telefonate in diretta, ricostruzioni, testimonianze e una community di spettatori sempre attiva. Nel tempo, accanto alle ricerche, la trasmissione ha allargato lo sguardo anche alle inchieste di cronaca, restando un riferimento del mercoledì sera su Rai 3 e approdando in streaming su RaiPlay con clip e aggiornamenti.

Labate all’attacco, Ford riaccende l’avventura, Aldo‑Giovanni‑Giacomo: la serata Mediaset corre tra politica, azione e risate

Su Rete 4 alle 21:33 arriva Realpolitik, lo spazio di approfondimento con Tommaso Labate: sondaggi, retroscena e analisi in diretta per leggere l’attualità politica senza filtri, con ritmo serrato e un parterre di ospiti pronti al confronto.

Su Canale 5 alle 21:20 prima serata con Indiana Jones e il quadrante del destino (2023, 154’, regia di James Mangold). Il leggendario archeologo, interpretato da Harrison Ford, torna in azione quando Helena Shaw lo coinvolge nella ricerca di un manufatto capace di alterare il tempo: un ex nazista lo bracca per cambiare la Storia. Dall’America alla Sicilia, una corsa a perdifiato tra misteri, reperti contesi e scelte che riaccendono lo spirito indomito del Professore.

Su Italia 1 alle 21:27 è tempo di culto con Tre uomini e una gamba (1997, 100’, regia di Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti e Massimo Venier). La comicità surreale e generazionale del trio – Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti – accompagna un on the road pieno di gag diventate di culto, tra equivoci, amicizia e un’Italia osservata con ironia tagliente.

Cazzullo e il "giorno X", Brignano fa festa, Zorzi giudica l’ospitalità: La7 e Discovery tra racconto, show e case-vacanza

Su La7 alle 21:15 va in onda Speciale Una giornata particolare, un viaggio divulgativo dentro la "giornata che cambia il destino" di un personaggio storico: il momento decisivo che diventa lente per capire una vita e un pezzo di Storia, tra narrazione e documenti rari.

Su Nove alle 21:30 c’è Enricomincio da me: Enrico Brignano ripercorre scelte, coincidenze e colpi di fortuna in uno spettacolo che intreccia comicità, confessioni e memoria, trasformando il palcoscenico in un racconto personale ad alto tasso di risate.

Su Real Time alle 21:40 appuntamento con Turisti per case. Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi mettono a confronto due holiday home per puntata: valutazioni su Posizione, Home Tour e Ospitalità con giudizi "Ok", "Ottimo", "Top". Alla fine, l’host con più "Top" vince una recensione firmata: un giro d’Italia tra concept originali, accoglienza e storie di proprietari.

Abatantuono & Matano in notturna, Bastianich cerca il piatto "che resta", talent su TV8 e action con Neeson

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva la commedia Una notte da dottore (2021, 85’, regia di Guido Chiesa): un medico notturno e un rider (interpretati da Diego Abatantuono e Frank Matano) sono costretti a collaborare in un tour de force di visite a domicilio e (dis)avventure che cambieranno entrambi.

Su Sky Uno alle 21:15 tocca a Foodish: solo un piatto sarà proclamato "Foodish", quello capace di lasciare un’impronta indelebile nella mente di Joe Bastianich e dell’ospite di puntata. Ricette, storie e identità per una gara di memoria del gusto.

Su TV8 alle 21:40 è tempo di Italia’s Got Talent (S14 E3). Il talent nato nel 2009 vede concorrenti di ogni disciplina esibirsi per 100 secondi davanti a una giuria di quattro giudici dotati di buzzer; dal 2016 il golden buzzer manda un artista direttamente in finale. Dal passaggio a Sky, il programma ha avuto in giuria Frank Matano con Claudio Bisio, Nina Zilli e Luciana Littizzetto, poi Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Joe Bastianich ed Elio; conduzione simbolo di Lodovica Comello. In palio 100mila euro e uno show a Las Vegas.

Su Cielo alle 21:20 azione e brividi con Honest Thief (2020, 92’, regia di Mark Williams): un ex rapinatore decide di consegnarsi per amore, ma due agenti corrotti tentano di incastrarlo e rubargli il bottino. Inizia una caccia senza tregua con Liam Neeson in modalità revenge-thriller.

Notte europea su Sky Sport 1, poi WSBK e Serie C su Sky Sport Max

Su Sky Sport 1 alle 20:00 Prepartita UEFA Europa e Conference League: anticipazioni, analisi tattiche, collegamenti e ospiti per entrare nel clima delle coppe.

Su Sky Sport 1 alle 21:00 spazio a Calcio, UEFA Conference League: dirette, cronache e studio per vivere la notte europea dei club nella terza competizione continentale.

Su Sky Sport Max alle 20:00 ruggisce il motore con Motociclismo, WorldSBK: il campionato delle derivate di serie, tra velocità e duelli al millesimo per piloti e costruttori.

Su Sky Sport Max alle 21:00 Calcio, Serie C: la terza serie italiana in prima serata, con sfide decisive tra ambizioni di promozione e lotte salvezza.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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