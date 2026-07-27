Stasera in tv, 27 luglio: tra Brindisi e Bisciglia spunta il giovane Montalbano Cosa vedere stasera in tv? Il prime time del 27 luglio 2026: Il giovane Montalbano su Rai 1 contro Zona Bianca su Rete 4, mentre su Sky Cinema 1 arriva L’ultima regina con Jude Law.

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Ufficio Stampa Rai

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 27 luglio 2026: una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Montalbano ritorna, Mackenzie in bilico e Monteleone riapre i casi: Rai ad alta tensione

Rai 1 • 21:30 • Il giovane Montalbano – Capodanno. Il commissario Salvo Montalbano, appena ambientato nel nuovo commissariato di Vigata, si ritrova a indagare su un misterioso omicidio avvenuto nella notte di Capodanno. L’inchiesta lo porta sulle tracce del ladruncolo Cirrinciò e, tra punzecchiature con il medico legale e stima dei colleghi, gli permette di affittare la casa sul mare che desiderava da tempo. La convivenza con la fidanzata Mery, però, non sarà così semplice. Nel cast, Michele Riondino e Andrea Tidona.

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Rai 2 • 21:20 • Ritorno in Paradiso. Mackenzie Clarke, ispettrice della Metropolitan Police di Londra, torna a Dolphin Cove dopo un’accusa pesantissima: presunta manomissione di prove. In attesa di capire il proprio destino in Inghilterra, accetta l’opportunità offertale dalla sergente Philomena nella stazione locale e si immerge in una serie di omicidi che richiedono fiuto e coraggio. Tra i fantasmi del passato e l’incontro con l’ex Glenn, la linea tra colpa e riscatto diventa il vero terreno di indagine. Nel cast: Anna Samson, Lloyd Griffith, Aaron McGrath, Catherine McClements, Celia Ireland, Tai Hara, Andrea Demetriades.

Rai 3 • 21:15 • Filorosso. L’approfondimento che spalanca finestre sull’Italia e sul mondo con interviste, reportage e inchieste. In studio e in collegamento, analisi e testimonianze per leggere i fatti con chiarezza e rigore, tra cronaca, politica e casi che dividono l’opinione pubblica.

Brindisi scuote Rete 4, Bisciglia infiamma i falò e Bruce Willis al comando: notte rovente su Mediaset

Rete 4 • 21:33 • Zona bianca. Il talk ideato e condotto da Giuseppe Brindisi torna con una puntata a forte trazione d’attualità: cronaca, politica, testimonianze e un confronto serrato tra posizioni diverse. Lungo viaggio tra servizi e ospiti per illuminare i nodi caldi del Paese.

Canale 5 • 21:20 • Temptation Island. Il "viaggio nei sentimenti" mette alla prova coppie non sposate e senza figli: 21 giorni separati, nessun contatto con l’esterno, falò di confronto e video capaci di cambiare destini. Tra gelosie, scelte definitive e colpi di scena, il format racconta la linea sottile tra desiderio e progetto di vita. Presenta Filippo Bisciglia.

Italia 1 • 21:26 • I predoni. Dopo una brutale rapina, una scia di colpi feroci sconvolge la città: ogni assalto termina con un’esecuzione. Il detective Montgomery, uomo segnato dalla violenza, capisce che non è la solita banda. Tra sospetti che puntano al potente banchiere Jeffrey Hubert e legami oscuri con la politica, affiora un vecchio debito da saldare. Action teso con Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista, Adrian Grenier.

Lenin sotto esame, Panella caccia l’italianità e Melek sfida il destino: La7 e Discovery alzano la posta

La7 • 21:15 • Lenin – Cronaca di un mistero. A 100 anni dalla scomparsa, Ezio Mauro firma un "thriller storico" che ripercorre le ultime ore del leader bolscevico e interroga la storia: qual è stata davvero la causa della morte di Lenin? Un’indagine che intreccia enigma biografico e complessità politica.

Nove • 21:30 • Little Big Italy. Francesco Panella vola nelle città del mondo dove la comunità italiana è di casa. Tre ristoranti in sfida, identità e ricette autentiche, un verdetto che premia gusto, ospitalità e tradizione: un talent "popolare" che è anche viaggio nei sapori e nelle storie.

Real Time • 21:50 • Melek – Il coraggio di una madre. Melek vive a Berlino con i tre figli e ha reciso i legami con la famiglia d’origine. Una notizia drammatica la costringe a rimettere in discussione tutto: una dizi intensa sulla forza materna, l’identità e le scelte radicali, con un cast corale guidato da Nehir Erdogan e Kutsi.

Jude Law tra intrighi Tudor, MasterChef USA ai fornelli e il mito di Karate Kid: l’assalto dell’intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 • 21:15 • L’ultima regina – Firebrand. Nella turbolenta Inghilterra Tudor, Catherine Parr diventa la sesta sposa di Enrico VIII e deve farsi strada tra insidie e trame di corte: un ritratto teso di potere e sopravvivenza, con Jude Law, Alicia Vikander, Eddie Marsan, Sam Riley.

Sky Uno • 21:15 • MasterChef Usa. Il talent culinario più diffuso al mondo: aspiranti chef non professionisti si misurano su creatività, tecnica e nervi saldi, sotto lo sguardo inflessibile dei giudici. La cucina come sfida, mestiere e chance di riscatto.

TV8 • 21:40 • The Karate Kid – Per vincere domani. Il classico di formazione marziale: Daniel LaRusso trova nel maestro Miyagi disciplina e coraggio per affrontare rivali e paure. Icone anni ’80 e spirito "never give up" con Ralph Macchio, Noriyuki "Pat" Morita, Elizabeth Shue.

Cielo • 21:15 • Rescue under fire. Afghanistan, un elicottero medico spagnolo precipita durante una missione: circondati dai talebani, equipaggi e militari hanno una sola notte per organizzare il salvataggio. War movie ad alta tensione con Ariadna Gil e Roberto Álamo.

Placcaggi, acqua e pallone: su Sky Sport Max il Sei Nazioni, la leggenda Pro Recco e l’amichevole in notturna

Sky Sport Max • 19:00 • Rugby, Sei Nazioni. Lotte dure sui punti d’incontro, calci decisivi e fisicità allo stato puro: il prestigioso torneo continentale accende la sera tra tattiche, drive e mete pesanti.

Sky Sport Max • 21:00 • Filo d’acqua: La leggenda della Pro Recco. Speciale dedicato alla squadra più titolata della pallanuoto europea: campioni, memorie e una cultura della vittoria che ha riscritto i confini del gioco.

Sky Sport Max • 22:00 • Calcio, Amichevole. Test estivo tra club: minuti preziosi per gambe e idee, con rotazioni, giovani in vetrina e schemi provati dal vivo in vista della stagione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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