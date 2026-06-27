Stasera in tv (27 giugno), Paolo Bonolis con Ciao Darwin si scontra con Rai 1 e le sue Notti Mondiali
Cosa vedere oggi in prima serata? Sean Connery e Catherine Zeta‑Jones in Entrapment su La7, il family‑adventure King su Italia 1 e il reality Money Road su Sky Uno.
Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco una guida rapida e aggiornata per il 27 giugno 2026: proposte forti tra cinema, serie, sport e intrattenimento per accontentare ogni gusto.
Antinelli accende Notti Mondiali: thriller nel deserto e Bud Spencer in missione africana
Rai 1 • 21:40 • Notti Mondiali. Appuntamento di approfondimento dedicato alla Coppa del Mondo FIFA 2026: analisi a caldo, commenti tecnici e immagini salienti della partita appena conclusa. Un format pensato per entrare nei temi tattici, nelle scelte dei commissari tecnici e nei momenti‑chiave del match, con servizio pubblico in prima linea nella copertura dell’evento.
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Rai 2 • 21:20 • Scomparsa nella Death Valley (2025, 86’, regia di Kaila York). Aryè Campos, Matthew Pohlkamp, Ava Bianchi e Katherine Joan Taylor guidano un giallo ad alta tensione: dopo un guasto in pieno deserto, una teenager svanisce nel nulla e i genitori si ritrovano a stringere alleanze inattese per riportarla a casa prima che sia troppo tardi.
Rai 3 • 21:30 • Piedone l’africano (1978, 107’, regia di Steno). Il mitico commissario interpretato da Bud Spencer torna in azione a Johannesburg sulle tracce di un traffico di diamanti. Con Enzo Cannavale, Baldwyn Dakile e Dagmar Lassander: scazzottate, ironia e ritmo per una delle avventure più amate della saga.
Soap e show nel prime time: La Promessa chiama, Bonolis risponde, poi l’avventura per tutta la famiglia
Rete 4 • 21:34 • La promessa (Soap, 2023). Nella Spagna del 1913, il Palazzo dei marchesi di Luján fa da teatro a intrighi e sentimenti: dopo il rocambolesco salvataggio di Manuel, Jana chiede di essere assunta per cercare la verità sull’omicidio della madre e sul rapimento del fratellino. Una dizi in costume tra segreti, vendette e passioni pronte a esplodere.
Canale 5 • 21:21 • Ciao Darwin. Il varietà cult mette in gara due categorie opposte che, tra prove e parodie, concorrono a definire l’"uomo del terzo millennio". Storicamente condotto da Paolo Bonolis con la spalla di Luca Laurenti, lo show Mediaset alterna comicità pop, test al limite e iconiche sfide a squadre.
Italia 1 • 21:30 • King – Un cucciolo da salvare (2022, 90’, regia di David Moreau). Con Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléach, Thibault de Montalembert e Clémentine Baert. Un leoncino sfugge ai controlli aeroportuali e trova rifugio da Inès e Alex: con l’aiuto del nonno, i due fratelli tentano l’impossibile per riportarlo in Africa, tra inseguimenti e ostacoli di frontiera. Family‑adventure dal cuore grande.
Connery e Zeta‑Jones in trappola, il dramma dei delitti domestici e le rinascite di Vite al limite
La7 • 21:15 • Entrapment (1999, 118’, regia di Jon Amiel). Thriller ad alta tensione con Catherine Zeta‑Jones e Sean Connery: una restauratrice d’arte sotto copertura e un ladro leggendario orchestrano un colpo miliardario tra doppiogiochi, tecnologia e spettacolarità.
Nove • 21:30 • Delitti in famiglia. Inchiesta che illumina l’ombra più cupa della cronaca nera: quando il focolare domestico diventa teatro di violenza, sopraffazione e omicidio. Un racconto che intreccia testimonianze, dinamiche relazionali e analisi per comprendere come l’orrore possa nascere "in casa".
Real Time • 21:40 • Vite al limite (regia di Jonathan Nowzaradan). Dal 2012 la serie segue persone clinicamente obese lungo percorsi di cura (anche con bypass gastrico) sotto la guida del dottor Younan Nowzaradan. Nata come miniserie e diventata un caso televisivo, ha allungato la durata degli episodi e generato lo spin‑off "Vite al limite: e poi…", accendendo costantemente il dibattito pubblico su salute e fragilità.
Denzel implacabile guida la notte Sky: The Equalizer 3, tentazioni su Money Road e la sfida dei 4 Ristoranti
Sky Cinema 1 • 21:15 • The Equalizer 3 – Senza tregua (2023, 103’, regia di Antoine Fuqua). Denzel Washington torna nei panni di Robert McCall: nel Sud Italia l’ex agente, in cerca di pace, scopre i nuovi amici sotto il giogo della criminalità locale e decide di ristabilire l’equilibrio. Con Dakota Fanning e Eugenio Mastrandrea.
Sky Uno • 21:25 • Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici concorrenti, un ambiente remoto e ostile, e una regola spietata: ogni "richiamo" a cui cedono erode il montepremi comune. Leadership, morale e strategia entrano in collisione; al traguardo partecipa alla divisione della cassa solo chi resiste fino alla fine.
TV8 • 21:30 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Il format culinario (dal 2015) mette in gara quattro ristoratori della stessa area: voti su location, servizio, menu e prezzo, con la celebre categoria "special" dedicata al territorio. I punteggi finali (anche quelli di Borghese) possono ribaltare la classifica e assegnare i 5.000 euro da reinvestire nel locale vincitore.
Cielo • 21:20 • Riddick (2013, 119’, regia di David Twohy). Vin Diesel torna nell’universo sci‑fi: abbandonato su un pianeta ostile, Riddick sopravvive tra creature letali fino all’arrivo di mercenari decisi a catturarlo. Con Karl Urban, Katee Sackhoff, Jordi Mollà e Dave Bautista, azione e dark‑survival in salsa stellare.
Basket in vetrina e "Tennis Heroes": la notte sportiva firmata Sky Sport
Sky Sport 1 • 20:00 • Basket, Amichevole Internazionale. Vetrina per le Nazionali maschili: test tecnici, rotazioni e rodaggio in vista dei grandi appuntamenti della stagione. Un banco di prova per forma, schemi e condizione.
Sky Sport 1 • 22:00 • Panatta e Bertolucci Tennis Heroes (2025). Adriano Panatta e Paolo Bertolucci ripercorrono – con Stefano Meloccaro – leggende e campioni dal mito di Björn Borg ai giorni nostri, tra ricordi, aneddoti e ironia. La conoscenza diretta del campo "sfida" l’intelligenza artificiale in un racconto unico del tennis che conta.
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