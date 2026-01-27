Trova nel Magazine
Stasera in tv (27 gennaio), Elettra Lamborghini si dà ai fritti (un business ricchissimo): chi è il Boss in incognito

Nella puntata di Boss in incognito di stasera, martedì 27 gennaio 2026, il "capo" è Paola di Frittoking: cosa fa lei e l'azienda (milionaria). La programmazione TV

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Stasera in tv (27 gennaio), Elettra Lamborghini si dà ai fritti (un business ricchissimo): chi è il Boss in incognito

Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 27 gennaio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Giornata della Memoria su Rai1 con "Morbo K", Lamborghini svela i Boss e Sottile indaga nel Farwest

Rai 121:30Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero: miniserie diretta da Francesco Patierno ambientata a Roma nel 1943. Alla vigilia del rastrellamento del ghetto, il professor Prati al Fatebenefratelli inventa il "Morbo K" per proteggere famiglie ebree dall’ingresso dei nazisti. Tra i protagonisti la giovane ebrea Silvia Calò e il medico Pietro Prestifilippo, in una storia di coraggio, scelte estreme e umanità sotto assedio. Nel cast spiccano Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera, Dharma Mangia Woods e Antonello Fassari.

Rai 221:20Boss in incognito: il docureality che porta i "grandi capi" sotto copertura tra i dipendenti. Telecamere finte da "documentario", prove di lavoro reali e, al termine, la rivelazione tra emozioni e conseguenze concrete per i protagonisti. Nella puntata di stasera del programma con Elettra Lamborghini Paola De Vecchis, direttore di produzione e responsabile ricerca e sviluppo di Frittoking: l’azienda, che ha la sua sede centrale a Roma e fa parte del Gruppo Pascale (che nel 2024 ha sfiorato un fatturato di 6,5 milioni euro), produce snack salati, fritti e pastellati e ha anche un reparto bakery, che sforna pinse e focacce, per un mercato che va dall’Italia all’Europa ma anche all’Australia e al Giappone. Nel corso della puntata, la boss Paola lavorerà in incognito al fianco di Violeta, una donna rumena, Manuel nel reparto confezionamento e Shoel, un ragazzo originario del Bangladesh.

Rai 321:20Farwest: Salvo Sottile guida un viaggio nelle "terre di confine" d’Italia dove le regole saltano e i più deboli pagano il prezzo più alto. Inchieste, collegamenti, testimonianze e confronto in studio per illuminare storture, responsabilità e possibili soluzioni.

Berlinguer all’attacco, Bisio commuove su Canale 5 e la Coppa Italia accende Italia 1

Rete 421:33È sempre CartaBianca: Bianca Berlinguer torna con faccia a faccia, cronache e ospiti per un confronto serrato sull’attualità. Un talk che mette a fuoco temi caldi e opinioni contrapposte.

Canale 521:35L’ultima volta che siamo stati bambini (2022, 105’, regia di Claudio Bisio): tre bambini in piena Seconda guerra mondiale partono alla ricerca di un amico scomparso. Una fuga che diventa avventura iniziatica tra coraggio, legami e il prezzo della libertà. Nel cast Alessio Di Domenicoantonio, Vincenzo Sebastiani, Carlotta De Leonardis.

Italia 120:32Coppa Italia Live: studio e highlights delle gare di coppa per entrare nel clima degli ottavi.

Italia 121:00Calcio, Coppa Italia – Ottavi di Finale: Fiorentina–Como: dal Franchi, rivincita dopo il 1–2 in Serie A. I viola cercano il riscatto, i lariani la conferma in una sfida a eliminazione diretta.

Italia 123:04Coppa Italia Live: il post partita con tutti gli highlights e le immagini chiave della serata.

Floris incalza a DiMartedì, Conticini caccia i tesori e Real Time tra inviti e cuori

La721:15DiMartedì: l’approfondimento di Giovanni Floris tra interviste, analisi e confronto politico. In chiusura, le interviste della settimana e il "punto di vista dei bambini".

Nove21:30Cash or Trash – La notte dei tesori: Paolo Conticini accoglie chi crede di avere un "tesoro" nascosto in soffitta. Cinque mercanti si sfidano a rilanci per aggiudicarsi gli oggetti più ambiti: valutazioni, colpi di scena e fiuto da intenditori.

Real Time20:45Cortesie per gli ospiti: storico game culinario in cui due coppie si sfidano su menù, mise en place e accoglienza. I giudizi riguardano arredamento, tavola e cucina, con una lunga tradizione di giurati (da Alessandro Borghese a Roberto Valbuzzi, Csaba dalla Zorza, Diego Thomas, Enzo Miccio) e spin-off come "Cortesie… Ristorante".

Real Time21:50Primo Appuntamento: il dating show ambientato al "Ristorante Geco" dell’Eur. Due single che non si conoscono cenano a lume di candela, tra accoglienza di maître, barman e cameriere, fino alla decisione finale: rivedersi o dirsi addio. Conduce Flavio Montrucchio; esiste anche lo spin-off "Primo Appuntamento – Crociera".

Adam Driver tra dinosauri, Borghese ribalta i voti, Natale su TV8 e Polanski in chiaro

Sky Cinema 121:1565 – Fuga dalla Terra: sci‑fi ad alta tensione con Adam Driver. Due sopravvissuti precipitano su un pianeta che si rivela essere la Terra di 65 milioni di anni fa: per salvarsi, dovranno affrontare pericolose creature preistoriche. Con Chloe Coleman e Ariana Greenblatt.

Sky Uno21:15Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special". I voti di Borghese, svelati solo alla fine, possono ribaltare la classifica: in palio 5.000 euro da reinvestire nel locale.

TV821:30Christmas with a crown: commedia sentimentale. Una donna di carriera torna nella sua cittadina per le feste e si trova a competere con un affascinante "estraneo" nell’organizzare l’evento tradizionale: tra sfide e scintille, l’amore è dietro l’angolo.

Cielo21:20Il pianista (2002, 148’, regia di Roman Polanski): il dramma dell’ebreo polacco Władysław Szpilman durante l’occupazione nazista. Intenso, premiato e imprescindibile, con Adrien Brody ed Emilia Fox.

Volley d’Europa su Sky Sport 1 e notte Bundesliga su Sky Sport Max

Sky Sport 120:30Pallavolo Maschile, CEV Champions League: la massima competizione europea per club. Tecnica sopraffina, difese spettacolari e grandi schiacciate nella notte continentale.

Sky Sport Max20:30Calcio, Bundesliga: appuntamento con la massima serie tedesca. Ritmo, tattica e stadi caldissimi per una serata dal respiro internazionale.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Programmi

